Rắn khủng dài 1,5 mét luồn từ nhà hàng xóm sang cắn 'chỗ hiểm' khi ngồi toilet, người đàn ông tá hỏa 'như kim châm'

Thế giới 27/07/2021 06:45

Người đàn ông này không may mắn khi bị rắn cắn vào chổ hiểm lúc ngồi bồn cầu tại nhà.

Một con rắn bạch tạng dài 1,5 mét ẩn trong bồn cầu, thế nhưng người đàn ông giấu tên này không hề hay biết và đã đi vào nhà vệ sinh vào lúc 6 giờ sáng. Một lúc sau đó, ông có cảm giác “kim châm ở khu vực bộ phận sinh dục” thì mới phát hiện ra "kẻ dài ngoằn" đang nằm phía dưới.

Con rắn này có nguồn gốc từ châu Á và còn được gọi là trăn lưới. Điều gây sốc là khi lớn con rắn này khi lớn có thể dài đến 9 mét. Theo mọi người cho biết con rắn này có thể đã tìm đường chui vào nhà vệ sinh qua hệ thống cống của khu chung cư thuộc thành phố Graz, Australia. Sau khi nhận cú đớp của con rắn, người đàn ông chỉ bị vết thương nhỏ và đã điều trị tại bệnh viện.

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Rắn bạch tạng (trăn lưới) là loài không có độc tuy nhiên chúng cũng rất nguy hiểm vì có thể nuốt trọn con mồi - Ảnh minh họa: Internet

Con rắn ngay sau đó được chuyên gia bò sát bắt ra khỏi nhà vệ sinh, làm sạch và đưa nó về với chủ nhân. Nhiều người cho rằng con rắn đã thoát ra từ nhà hàng xóm. Thanh niên nhà hàng xóm còn sỡ hữu 11 con rắn không có độc theo như cảnh sát cho biết đã được báo cáo với văn phòng công tố vì bị nghi ngờ vô ý gây tổn hại cho người khác.

Trăn lưới tuy không có độc nhưng chúng có thể nuốt con mồi to lớn vào bụng. Nhiều con vật to xác vẫn trở thành mồi ngon béo bở cho loài trăn này. Thậm chí nếu chúng quấn phải con người cũng có thể tạo ra nguy hiểm. Theo báo cáo gần nhất là vào tháng 6/2020, một con trăn lưới dài 7 mét đã làm ngạt thở một cậu bé người Indonesia 16 tuổi ở gần một thác nước.

Loài trăn cũng có những kỹ năng săn mồi riêng, thế nên mọi người phải hết sức thận trọng khi phát hiện chúng ở gần để tránh xảy ra những tình huống đáng tiếc.

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