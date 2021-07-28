Sự thật về giếng sâu hun hút gần 60m bí ẩn nằm trong tiệm mát-xa gây sốc

Thế giới 28/07/2021 19:36

Khi tiến hành kiểm tra cửa hàng mát-xa này, cảnh sát đã phát hiện nhiều điều không thể ngờ tới.

Một người đàn ông họ Jiang bất ngờ tới gặp chủ tiệm mát-xa cho bật mí rằng ông chủ chẳng cần làm gì hết, chỉ cần cho mượn địa điểm thì tiền sẽ chảy vào túi. Bên cạnh đó, hắn ta còn chia một lần lợi nhuận cho ông chủ. Cửa hàng mát-xa này nằm ở quận Nghi Hưng, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

mat - xa 1

Sau đó, vào tháng 3/2020, cảnh sát quận Nghi Hưng bất ngờ phát hiện có một cái giếng sâu 50-60m bí ẩn trong nhà tắm của tiệm mát-xa. Đây nhanh chóng bị cảnh sát phơi bày là nơi khai thác cát tím (một loại nguyên liệu vô cùng quý hiếm tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thường được sử dụng trong việc làm đồ gốm) chứ không phải dùng để lấy nước. 

mat - xa 2

Sự việc vỡ lẽ là do khi cảnh sát tra hỏi ông chủ tiệm má-xa thì ông ta ấp úng tỏ ra không biết, ngoài ra còn xuất hiện nhiều đối tượng bí ẩn ra vào thường xuyên. Các chuyên gia được điều tới để xác minh sự việc thì mọi thứ bị phơi bày. Đây là một vụ khai thác cát tím bất hợp pháp.

Jiang cùng đồng bọn đã khai thác được gần 66 tấn cát tím từ mỏ này, trị giá ước tính 134.000 nhân dân tệ (gần 475 triệu đồng) chỉ trong vòng hơn 1 tháng. 

mat - xa 3

Ông chủ tiệm mát-xa cũng bị liên quan đến sự việc. Toàn bộ số cát tím và tiền bất chính thu được đều giao nộp cho nhà nước sau vụ làm ăn phi pháp trên. Ông chủ tiệm mát-xa và Jiang bị án lần lượt là 7 và 8 tháng tù và kèm phí sữa chữa liên quan 387.000 nhân dân tệ (gần 1,4 tỷ đồng).

Sự thật về đảo 'sex' có 1-0-2 trên thế giới: Tiệc thác loạn ròng rã 4 ngày, hàng chục chân dài phục tùng các quý ông tri thức

Sự thật về đảo 'sex' có 1-0-2 trên thế giới: Tiệc thác loạn ròng rã 4 ngày, hàng chục chân dài phục tùng các quý ông tri thức

Những bữa tiệc thác loạn tại đây đáng giá ngàn đô và luôn có gái bán hoa, đủ thể loại ăn chơi cho khách nghỉ dưỡng.

Xem thêm
Từ khóa:   tiệm massage kích dục tiệm massage gái mát-xa

TIN MỚI NHẤT

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Nỗi niềm nghẹn ngào phía sau cuộc sống hôn nhân khiến bao người ngưỡng mộ

Tâm sự gia đình 20 phút trước
Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Những nguyên tắc ngầm trong cuộc sống giúp người phụ nữ hiện đại giữ vững bản lĩnh và hạnh phúc

Tâm sự 50 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 20 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 1 giờ 50 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 20 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 50 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 20 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 3 giờ 50 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 20 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 4 giờ 50 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Thảm kịch 3 ô tô va chạm khiến 21 người tử vong, 3 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Cháy lớn ở chợ lúc nửa đêm, 11 người tử vong, 20 người bị thương

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Lũ quét tại Nepal, Trung Quốc: 676 người thiệt mạng, khoảng 3.000 người mất tích

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Thông tin mới nhất về động đất hơn 7 độ ở Nhật Bản: Một công dân Việt Nam thiệt mạng

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích

Nhật Bản: Động đất mạnh làm sập trung tâm thương mại Aeon, vẫn còn nhiều người mất tích