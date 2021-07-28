Sự thật về giếng sâu hun hút gần 60m bí ẩn nằm trong tiệm mát-xa gây sốc

Khi tiến hành kiểm tra cửa hàng mát-xa này, cảnh sát đã phát hiện nhiều điều không thể ngờ tới.

Một người đàn ông họ Jiang bất ngờ tới gặp chủ tiệm mát-xa cho bật mí rằng ông chủ chẳng cần làm gì hết, chỉ cần cho mượn địa điểm thì tiền sẽ chảy vào túi. Bên cạnh đó, hắn ta còn chia một lần lợi nhuận cho ông chủ. Cửa hàng mát-xa này nằm ở quận Nghi Hưng, thành phố Vô Tích, tỉnh Giang Tô, Trung Quốc.

Sau đó, vào tháng 3/2020, cảnh sát quận Nghi Hưng bất ngờ phát hiện có một cái giếng sâu 50-60m bí ẩn trong nhà tắm của tiệm mát-xa. Đây nhanh chóng bị cảnh sát phơi bày là nơi khai thác cát tím (một loại nguyên liệu vô cùng quý hiếm tại tỉnh Giang Tô, Trung Quốc, thường được sử dụng trong việc làm đồ gốm) chứ không phải dùng để lấy nước.

Sự việc vỡ lẽ là do khi cảnh sát tra hỏi ông chủ tiệm má-xa thì ông ta ấp úng tỏ ra không biết, ngoài ra còn xuất hiện nhiều đối tượng bí ẩn ra vào thường xuyên. Các chuyên gia được điều tới để xác minh sự việc thì mọi thứ bị phơi bày. Đây là một vụ khai thác cát tím bất hợp pháp.

Jiang cùng đồng bọn đã khai thác được gần 66 tấn cát tím từ mỏ này, trị giá ước tính 134.000 nhân dân tệ (gần 475 triệu đồng) chỉ trong vòng hơn 1 tháng.

Ông chủ tiệm mát-xa cũng bị liên quan đến sự việc. Toàn bộ số cát tím và tiền bất chính thu được đều giao nộp cho nhà nước sau vụ làm ăn phi pháp trên. Ông chủ tiệm mát-xa và Jiang bị án lần lượt là 7 và 8 tháng tù và kèm phí sữa chữa liên quan 387.000 nhân dân tệ (gần 1,4 tỷ đồng).

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/su-that-ve-gieng-sau-hun-hut-gan-60m-bi-an-nam-trong-tiem-mat-xa-gay-soc-414546.html