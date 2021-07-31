Hãi hùng phát hiện 'quái vật' hổ mang 20kg to 'bành ki', lính cứu hỏa đẹp trai 'tóm sống' và cái kết rợn người

Rắn hổ mang là loài cực độc. Ai thấy nó đều tím tái mặt mày thế nhưng cũng có những người dũng cảm tay không bắt rắn khiến người xem đều thán phục. Điển hình là một anh lính cứu hỏa đẹp trai đến từ Thái Lan.

Cụ thể, tại một ngôi nhà ở Krabi, miền nam Thái Lan đã xuất hiện con rắn hổ mang khổng lồ. Sau khi "tóm sống" con rắn to "bành ki" chỉ trong 20 phút, anh lính cứu hỏa đã mang nó về trạm cứu hỏa Ao Nang. Đâu để con rắn yên thân, tại đây anh lính đẹp trai tung chiêu vờn bắt con rắn thêm lần nữa, trong lúc nó trườn trên bãi cỏ thì anh lại tóm lấy thân con rắn khiến nó phùng mang cực kỳ hung dữ.