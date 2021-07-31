Hãi hùng phát hiện 'quái vật' hổ mang 20kg to 'bành ki', lính cứu hỏa đẹp trai 'tóm sống' và cái kết rợn người

Sau khi phát hiện con rắn hổ mang cực kỳ nguy hiểm, anh lính cứu hỏa điển trai đã bắt sống nó khiến người xem hãi hùng.
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Rắn hổ mang là loài cực độc. Ai thấy nó đều tím tái mặt mày thế nhưng cũng có những người dũng cảm tay không bắt rắn khiến người xem đều thán phục. Điển hình là một anh lính cứu hỏa đẹp trai đến từ Thái Lan.
Cụ thể, tại một ngôi nhà ở Krabi, miền nam Thái Lan đã xuất hiện con rắn hổ mang khổng lồ. Sau khi "tóm sống" con rắn to "bành ki" chỉ trong 20 phút, anh lính cứu hỏa đã mang nó về trạm cứu hỏa Ao Nang. Đâu để con rắn yên thân, tại đây anh lính đẹp trai tung chiêu vờn bắt con rắn thêm lần nữa, trong lúc nó trườn trên bãi cỏ thì anh lại tóm lấy thân con rắn khiến nó phùng mang cực kỳ hung dữ.
Sau khi vờn con rắn đã chán, anh dùng tay tóm chặt lấy cổ nó để tránh những cú đớp tử thần. Con rắn cực độc này nặng gần 20kg và dài 5 mét.
Rắn hổ mang chúa thuộc họ Elapidae (họ rắn hổ) là loại độc nhất thế giới, nó phân bố chủ yếu trong các vùng rừng nhiệt đới, trải dài từ Ấn Độ đến Đông Nam Á. Khi phát triển nó có thể dài đến 7m. Hổ mang chúa tung nọc độc chứa độc tố thần kinh gây đau đớn, mờ mắt, chóng mặt, buồn ngủ, tê liệt, thậm chí tử vong.
Sau khi đoạn clip lên sóng, ai nấy đều thán phục tài bắt rắn của anh lính cứu hỏa và cũng không quên dành lời khen cho anh vì hơi... đẹp trai.