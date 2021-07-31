Cảnh khỉ đói 'lúc nhúc như dòi' lao vào 'tung liên hoàn cước' túi bụi gây sốc toàn châu Á, khỉ ở Vũng Tàu hiền 'thấy mồ tổ'

Cụ thể, trong clip, hai bầy khỉ đói lao vào đấm nhau khiến MXH châu Á chấn động. Được biết clip này quay tại Thái Lan , do khu du lịch vắng khách nên bọn Mỹ Hầu Vương này mới tràn xuống đườn kiếm ăn như thế.

Con gì đói mà không làm liều. Con gà còn tranh nhau miếng ăn huống chi là con khỉ lúc đói. Mới đây một clip ghi lại cảnh khỉ đói tràn xuống đường đông hơn quân Nguyên, chúng chạy tứ tung khiến người xem vô cùng rối mắt.

Bầy khỉ hung dữ ở Thái Lan lao vào đánh nhau khiến ai nấy thất kinh - Ảnh: Cắt từ clip

Cảnh bầy khỉ lao vào "tẩn nhau" được ghi lại ở Prang Sam Yot - nằm ngay phía trước ngôi đền Phra Kan tại Lopburi. Nơi này được xem như là thành phố khỉ khi có đến hàng nghìn con sống chung với người, lớn nhất Thái Lan. Nếu so về số lượng thì đàn khỉ ở Vũng Tàu phải gọi bằng "cụ".

Trước đó, người dân ở Vũng Tàu cũng ghi lại cảnh vài con khỉ tràn xuống đường xin ăn mùa dịch. Tuy nhiên những con khỉ này trông rất dễ thương và hiền lành. Đáng tiếc có một con khỉ còn bị điện giật khi xuống phố kiếm ăn. Sau đó, một số hình ảnh khác cho thấy khỉ vào nhà dân ăn rau quý cũng được chia sẻ nhưng chúng không hề hung dữ như các bạn "nước ngoài" tại Lopburi.

Một bé khỉ đáng thương bị điện giật khi xuống phố kiếm ăn - Ảnh: Internet

Khỉ ở Vũng Tàu vẫn còn hiền lắm - Ảnh: Internet

Hiện tại những hình ảnh về bầy khỉ đói lao vào đánh đấm nhau vẫn gây sốc cư dân mạng và nhận về nhiều bình luận rôm rả.