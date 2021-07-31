SỐC: Gái đẹp, cao thủ khỏa thân 100% leo cả nóc ôtô mùa dịch, chuyện 'quái' gì đang xảy ra thế này?

Thế giới 31/07/2021 07:52

Chẳng hiểu họ đang nghĩ gì lại khỏa thân 100% và ra đường phố, leo lên nóc ôtô rồi có những hành động kỳ quặc giữa mùa dịch COVID-19.

Mùa dịch, nhiều người đang ở yên trong nhà để tránh virus nguy hiểm thì cũng có vài thanh niên hành xử chẳng giống ai. Cụ thể, theo Coconuts, mới đây ở quốc đảo Sư Tử Singapore đã chứng kiến màn khỏa thân đi vòng vòng và hành xử kỳ quặc của một nam thanh niên trẻ.

Anh này là một tay đua môtô 24 tuổi. Cách đây 3 tháng, anh đã nude 100% và ra đường, leo lên nóc ôtô rồi nhảy xuống trước sự chứng kiến của một người đứng gần đó. Ngoài ra, anh còn tràn ra đường và ngồi sau yên xe máy khiến cảnh sát phải mời về đồn sau 2 ngày vì tội làm mất mỹ quan đô thị.

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Anh chàng leo lên nóc ôtô trong tình trạng nude 100%
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SỐC: Gái đẹp, cao thủ khỏa thân 100% leo cả nóc ôtô mùa dịch, chuyện 'quái' gì đang xảy ra thế này? - Ảnh 3

Hành động kỳ quặc của thanh niên sau đó - Ảnh: Chụp từ clip
SỐC: Gái đẹp, cao thủ khỏa thân 100% leo cả nóc ôtô mùa dịch, chuyện 'quái' gì đang xảy ra thế này? - Ảnh 4
Anh ta còn thản nhiên xuống phố ngồi sau xe máy - Ảnh: Coconuts

Cơn họa khỏa thân kia vừa dứt thì một cô gái mới đây lại nude 100% đứng tại một chiếc cột điện gần khu chung cư Kaki Bukit Green. Ngay sau đó cô cũng bị mời đi chữa trị tâm lý trong ngày hôm sau.

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Cô gái khỏa thân xuống phố - Ảnh: Coconuts

Trước đó, một người đàn ông nghiện ma túy cũng đã có màn khỏa thân nằm giữa đường phố sau pha đi giật lùi như Michael Jackson. Người này đang cố hủy hoại bản thân trong nỗi tuyệt vọng cuối cùng.

SỐC: Gái đẹp, cao thủ khỏa thân 100% leo cả nóc ôtô mùa dịch, chuyện 'quái' gì đang xảy ra thế này? - Ảnh 6
Một pha nude khác trên phố - Ảnh: Coconuts

Luật pháp của đảo quốc Sư Tử cũng đã ban hành và xử những người phạm tội phải đối mặt với ba tháng tù giam kèm khoản tiền phạt lên đến 2.000 đô la Singapore (33 triệu VNĐ). Được biết, các nhà nghiên cứu cho rằng hành động cực đoan này có thể xuất phát từ việc những kẻ kia không thể chấp nhận sự thật rằng họ đang phải sống cùng với đại dịch nguy hiểm nhất thập kỉ, rồi tiếp đó là cách ly xã hội đã dẫn đến việc họ phát điên rồi hành xử không ra đâu vào đâu. 

Hiện tại những hình ảnh này vẫn gây chú ý tại Singapore và nhận nhiều bình luận trên MXH.

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