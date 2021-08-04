NÓNG: Cảnh sát Nhật công bố nguyên nhân tử vong của thanh niên Hải Phòng bị đẩy xuống sông

Xã hội 04/08/2021 14:51

Nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của thanh niên Việt đã được cảnh sát Nhật công bố.

Vào sáng 4/8, trang Yahoo News Japan đưa tin cơ quan cảnh sát nước này đã công bố kết quả khám nghiệm tử thi nam thanh niên bị đẩy xuống sông đến chết ở bờ sông Dotonbori, thuộc khu vực trung tâm thành phố Minami, Chuo-ku, tỉnh Osaka, Nhật Bản.

Theo cơ quan điều tra, nạn nhân có một số vết bầm tím ở đầu và cổ, nguyên nhân tử vong là ngạt nước do chết đuối. Cảnh sát tin rằng du học sinh Việt đã bị hành hung đến bất tỉnh, bị đạp xuống sông dẫn tới tai nạn thương tâm. Hiện cảnh sát vẫn đang truy tìm kẻ gây ra vụ án và chưa công bố bất kỳ thông tin nào liên quan đến nghi phạm của vụ thanh niên bị chết đuối này.

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Truyền thông Nhật đưa tin nghi ngờ thanh niên có uống bia với nhóm bạn trước khi rơi xuống sông - Ảnh: Cắt từ clip

Trước đó, cũng theo Yahoo News Japan, một người phụ nữ gọi điện cho cảnh sát thông báo rằng: "Một người nước ngoài đang chết đuối trên sông" vào lúc 8h20 phút tối ngày 2/8 (giờ địa phương).

Nạn nhân được vớt lên trong tình trạng ngừng thở và đã tử vong. Khu vực xảy ra cái chết của người này tại khu Minami nằm ở ven sông Dotonbori (Osaka, Nhật Bản). Minami là một khu vực sầm uất tại Osaka, là nơi được đông đảo giới trẻ Nhật Bản ưa thích.

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Nam du học sinh bị hung thủ đẩy xuống sông - Ảnh: Cắt từ clip

Vào ngày 3/8, cảnh sát Osaka xác nhận nạn nhân là một nam thanh niên người Việt, sinh năm 1999. Cùng ngày, đài MBS ghi lại cảnh có thanh niên áo trắng, nghi là nạn nhân đang ra ngoài cùng với 3 thanh niên khác. Nhóm bạn nhảy nhót, bật nhạc lớn trong không khí vui vẻ trước khi bi kịch xảy ra.

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Cảnh sát làm việc tại hiện trường - Ảnh: Yahoo News Japan

Một người chứng kiến sự việc cho hay: "Sau khi nạn nhân bị ngã xuống sông, đã có một vài người muốn cứu anh ta lên, nhưng giữa bọn họ xảy ra tranh cãi, một người nổi giận ném chai nước vào đầu nạn nhân, khiến nạn nhân bất tỉnh và chìm dần".

Hiện tại đoạn clip thanh niên bị dìm chết ở Nhật đang gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận từ cư dân mạng.

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