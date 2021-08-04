Người đàn ông này đeo khẩu trang không đúng cách còn hung hăng đấm cả thành viên chốt kiểm dịch COVID-19.

Theo Zing News, Công an thị xã Phước Long, tỉnh Bình Phước, khởi tố bị can, bắt tạm giam Nguyễn Quang Duy (30 tuổi, người địa phương) vào ngày 4/8 để điều tra về tội Chống người thi hành công vụ.

Được biết, tổ công tác tại chốt kiểm soát dịch COVID-19 số 2 khu phố Phước Sơn, phường Phước Bình, phát hiện Duy chạy xe máy không đội mũ bảo hiểm, mang khẩu trang không đúng cách nên ra hiệu dừng xe vào chiều 31/7.

Đối tượng đấm thành viên chốt kiểm soát dịch COVID-19 bị công an khống chế - Ảnh: Zing News

Cảnh sát cho hay, Duy không chấp hành, văng tục và đấm vào mặt một thành viên ở chốt kiểm soát. Đối tượng lập tức bị khống chế, đưa về trụ sở công an ngay sau đó.

Các cơ quan tố tụng thống nhất sẽ đưa vụ án này ra xét xử điểm để tuyên truyền, răn đe theo chỉ huy Công an thị xã Phước Long cho biết.

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