Vụ nữ lao công bị cướp: Được tặng luôn 5 xe máy, hành động sau đó cực bất ngờ

Xã hội 04/08/2021 21:01

Sau khi bị cướp, nữ lao công đã được tặng 5 chiếc xe máy và hành động bất ngờ sau đó khiến ai nấy vô cùng cảm động.

Chị Lê Thị Trâm (SN 1982, công nhân môi trường thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội), người lao công bị cướp xe máy trong đêm cho biết trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị rằng trong ngày hôm nay, chị đã nhận được nhiều phần quà ủng hộ từ cơ quan chức năng và các mạnh thường quân.

Nữ công nhân môi trường nói: "Sáng nay tôi đã nhận được 4 chiếc xe máy, 1 chiếc xe nhãn hiệu Honda RSX được các cán bộ công an tặng, 3 chiếc còn lại do các mạnh thường quân tặng. Hiện tại, tôi đang đi nhận thêm một chiếc xe của Cục cảnh sát tặng đã đặt ở cửa hàng rồi".

lao cong 1
Chị Trâm được công an tặng xe máy - Ảnh: Người Lao Động

Ngoài ra, chị Trâm còn cho biết các nhà hảo tâm hỏi thăm chị rất nhiều: "Họ tặng cho tôi thêm 3 chiếc xe máy để sử dụng và các hiện vật khác như tiền mặt, quà bánh, sữa… Tôi rất vui và cảm động khi được mọi người quan tâm như vậy".

"Thực tế, nhiều xe quá gia đình tôi cũng không sử dụng hết, vì vậy tôi đã tặng lại cho 2 đồng nghiệp trong tổ môi trường cũng có hoàn cảnh khó khăn. Đó là 2 hai đồng nghiệp trong vòng 1 tháng gần đây, một người đi làm bị mất xe và một người đi làm bị cháy xe. Họ cũng chỉ có duy nhất 1 chiếc xe là phương tiện đi làm thôi", chị Trâm bộc bạch.

lao cong 4
Chị tặng xe cho đồng nghiệp của mình - Ảnh: Báo Giao Thông

Trước đó, theo Báo Giao Thông, Chị Trâm là nạn nhân của vụ cướp xe khi đang đi dọn rác vào rạng sáng 3/8 trên địa bàn phường Đại Mỗ. Khi bị nhóm cướp đe doạ, chị Trâm đã quỳ lạy nhóm cướp đừng lấy đi chiếc xe - tài sản quý giá nhất của gia đình chị. Cướp được tài sản, cả nhóm chạy về phía quận Hà Đông.

lao cong 2
Chị Trâm và công việc hàng ngày - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị

Theo Người Lao Động, sau khi bị cướp chị T. gọi cho chồng đến hiện trường, chị T. và chồng tiếp tục thực hiện xử lý nốt 2 xe gom rác rồi mới về trình báo sự việc tới cơ quan chức năng. Chị Trâm kể: "Tôi xác định mất là mất rồi, còn người là còn của nên tiếp tục thực hiện nốt công việc để tránh bị ảnh hưởng tới công việc chung".

Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các phường tổ chức rà soát địa bàn làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng trong thời gian sớm nhất.

NÓNG: Cảnh sát Nhật công bố nguyên nhân tử vong của thanh niên Hải Phòng bị đẩy xuống sông

NÓNG: Cảnh sát Nhật công bố nguyên nhân tử vong của thanh niên Hải Phòng bị đẩy xuống sông

Nguyên nhân dẫn đến cái chết thương tâm của thanh niên Việt đã được cảnh sát Nhật công bố.

Xem thêm
Từ khóa:   nữ lao công bị cướp xe máy xe máy cướp

TIN MỚI NHẤT

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Qua đêm nay, 3 con giáp HỶ SỰ tìm đến tận cửa, tiền vô ào ào như thác, đào hoa rộng mở, viên mãn sung túc

Tâm linh - Tử vi 22 phút trước
Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Xe buýt 2 tầng lật nghiêng khi đang di chuyển trên đường, học sinh bị văng xuống vỉa hè

Video 52 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Chia buồn với 3 con giáp Thương Quan chiếu mệnh, sự nghiệp lao dốc, tiền tài tiêu hao, không có số làm giàu trong 7 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Máy bay rơi xuống cánh đồng, hiện trường phát hiện 2 người tử vong thương tâm

Video 1 giờ 52 phút trước
Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 22 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 2 giờ 52 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 22 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 3 giờ 52 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 4 giờ 21 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 4 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1