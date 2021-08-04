Sau khi bị cướp, nữ lao công đã được tặng 5 chiếc xe máy và hành động bất ngờ sau đó khiến ai nấy vô cùng cảm động.

Chị Lê Thị Trâm (SN 1982, công nhân môi trường thuộc Công ty TNHH một thành viên Môi trường đô thị Hà Nội), người lao công bị cướp xe máy trong đêm cho biết trên Doanh Nghiệp và Tiếp Thị rằng trong ngày hôm nay, chị đã nhận được nhiều phần quà ủng hộ từ cơ quan chức năng và các mạnh thường quân. Nữ công nhân môi trường nói: "Sáng nay tôi đã nhận được 4 chiếc xe máy, 1 chiếc xe nhãn hiệu Honda RSX được các cán bộ công an tặng, 3 chiếc còn lại do các mạnh thường quân tặng. Hiện tại, tôi đang đi nhận thêm một chiếc xe của Cục cảnh sát tặng đã đặt ở cửa hàng rồi".

Chị Trâm được công an tặng xe máy - Ảnh: Người Lao Động Ngoài ra, chị Trâm còn cho biết các nhà hảo tâm hỏi thăm chị rất nhiều: "Họ tặng cho tôi thêm 3 chiếc xe máy để sử dụng và các hiện vật khác như tiền mặt, quà bánh, sữa… Tôi rất vui và cảm động khi được mọi người quan tâm như vậy". "Thực tế, nhiều xe quá gia đình tôi cũng không sử dụng hết, vì vậy tôi đã tặng lại cho 2 đồng nghiệp trong tổ môi trường cũng có hoàn cảnh khó khăn. Đó là 2 hai đồng nghiệp trong vòng 1 tháng gần đây, một người đi làm bị mất xe và một người đi làm bị cháy xe. Họ cũng chỉ có duy nhất 1 chiếc xe là phương tiện đi làm thôi", chị Trâm bộc bạch.

Chị tặng xe cho đồng nghiệp của mình - Ảnh: Báo Giao Thông Trước đó, theo Báo Giao Thông, Chị Trâm là nạn nhân của vụ cướp xe khi đang đi dọn rác vào rạng sáng 3/8 trên địa bàn phường Đại Mỗ. Khi bị nhóm cướp đe doạ, chị Trâm đã quỳ lạy nhóm cướp đừng lấy đi chiếc xe - tài sản quý giá nhất của gia đình chị. Cướp được tài sản, cả nhóm chạy về phía quận Hà Đông. Chị Trâm và công việc hàng ngày - Ảnh: Doanh Nghiệp và Tiếp Thị Theo Người Lao Động, sau khi bị cướp chị T. gọi cho chồng đến hiện trường, chị T. và chồng tiếp tục thực hiện xử lý nốt 2 xe gom rác rồi mới về trình báo sự việc tới cơ quan chức năng. Chị Trâm kể: "Tôi xác định mất là mất rồi, còn người là còn của nên tiếp tục thực hiện nốt công việc để tránh bị ảnh hưởng tới công việc chung". Hiện, Công an quận Nam Từ Liêm đang triển khai các biện pháp nghiệp vụ, phối hợp với công an các phường tổ chức rà soát địa bàn làm rõ và bắt giữ nhóm đối tượng trong thời gian sớm nhất.

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