Người tử vong do Covid-19 thi thể xử lý thế nào?

Xã hội 06/08/2021 10:55

Dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, các trường hợp mắc bệnh không may qua đời, thi thể của họ sẽ được xử lý dựa trên một số nguyên tắc đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm.

Theo các văn bản của Bộ Y tế, Covid-19 được xếp vào bệnh truyền nhiễm nhóm A. Vì vậy, thi thể của bệnh nhân phải được diệt khuẩn và tổ chức mai táng trong vòng 24 giờ.

Theo ZingNews dịch Covid-19 đang diễn ra phức tạp, nhà nước vẫn đang cố gắng giúp đỡ và hỗ trợ nhân dân trong mọi tình huống. Đối với các trường hợp mắc Covid-19 không may qua đời, thi thể của họ sẽ được xử lý dựa trên một số nguyên tắc đặc biệt nhằm đảm bảo an toàn, tránh lây nhiễm.

Về thời gian:

Theo Điều 18 của Luật Phòng, chống bệnh truyền nhiễm, người mắc hoặc bị nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A khi tử vong phải được diệt khuẩn và tổ chức mai táng trong vòng 24 giờ.

Quy định này đồng nhất với hướng dẫn của Bộ Y tế. Ngoài ra, Bộ cũng nêu rõ thi hài nhiễm SARS-CoV-2 phải được hỏa táng, chỉ mai táng khi không thể hỏa táng, đồng thời khâm liệm càng sớm càng tốt.

Covid-19
Thi thể bệnh nhân Covid-19 sẽ phải đảm bảo hướng dẫn nhằm phòng chống lây nhiễm - Ảnh: Zing News

Về quy trình:

Đối với trường hợp tử vong tại cơ sở y tế: Thi hài sẽ được xử lý ngay sau khi bệnh nhân Covid-19 tử vong nhằm hạn chế lây nhiễm. Quá trình khâm liệm phải tuân theo quy trình đặc biệt, thực hiện sớm nhất có thể.

Theo văn bản của Bộ Y tế (Quyết định 5188), việc khâm liệm cho bệnh nhân Covid-19 phải được thực hiện ở nhà tang lễ của bệnh viện, hạn chế người tham gia. Những người tham gia khâm liệm phải thực hiện phòng hộ cá nhân và rửa sạch tay bằng xà phòng.

Số lượng người tới viếng bệnh nhân Covid-19 tử vong cũng bị hạn chế. Những người vào viếng phải đeo khẩu trang, không chạm vào quan tài và đảm bảo vệ sinh tay bằng dung dịch cồn sau đó.

Thi hài của bệnh nhân phải được vận chuyển thẳng tới nơi hỏa táng hoặc mai táng (trong trường hợp bắt buộc) theo kế hoạch đã thống nhất với trung tâm kiểm soát bệnh tật của địa phương. Việc vận chuyển sẽ được thực hiện bằng ôtô chuyên dụng. Người nhà không được lên xe.

Đối với trường hợp tử vong tại cộng đồng, người nhà bệnh nhân cần gọi điện thông báo cho chính quyền, cơ quan y tế địa phương để được tư vấn, hỗ trợ xử lý.

Bên cạnh đó, gia đình cũng cần chủ động hạn chế người không có nhiệm vụ vào khu vực có bệnh nhân Covid-19 tử vong, trừ nhân viên y tế, người tham gia xử lý thi hài. Quy trình xử lý cũng phải được đảm bảo phòng chống lây nhiễm.

Về chi phí:

Với các trường hợp áp dụng biện pháp cách ly y tế và tử vong sẽ được miễn phí cho việc bảo quản, quàn ướp, mai táng và di chuyển. Cơ sở cách ly y tế sẽ có trách nhiệm bảo đảm kinh phí nhằm thực hiện đầy đủ chế độ cho trường hợp tử vong do mắc Covid-19.

Cũng theo quy định chính sách hỗ trợ đối với đối tượng bảo sở xã hội của Chính phủ (Nghị định số 20/2021/NĐ-CP), hộ gia đình có người chết do dịch bệnh sẽ được xem xét hỗ trợ chi phí mai táng ở mức tối thiểu bằng 50 lần mức chuẩn trợ giúp xã hội.

Về đơn vị thực hiện:

Theo hướng dẫn quản lý chất thải y tế và xử lý thi hài bệnh nhân tử vong do mắc Covid-19, Công ty TNHH Môi trường Đô thị sẽ chịu trách nhiệm thực hiện hỏa táng, mai táng thi hài nhiễm nCoV.

Sáng 6-8, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.009 ca nhiễm mới trong nước, gồm tại TP.HCM (2.563 ca), Bình Dương (322), Long An (286), Tiền Giang (253), Đồng Nai (207), Đà Nẵng (77), Vĩnh Long (63), Đồng Tháp (53). 

An Giang (47), Trà Vinh (34), Phú Yên (27), Bình Định (19), Kiên Giang (17), Gia Lai (14), Hà Tĩnh (5), Đắk Nông (4), Thanh Hóa (4), Lâm Đồng (4), Bạc Liêu (2), Lào Cai (2), Quảng Trị (2), Lạng Sơn (2), Hải Dương (1), Hà Nội (1), trong đó có 823 ca trong cộng đồng.

Tính đến sáng 6-8, Việt Nam đã ghi nhận 189.066 ca nhiễm, trong đó có 2.334 ca nhập cảnh và 186.732 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ ngày 27-4 đến nay là 185.162 ca, trong đó có 55.266 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 2/63 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 11 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định, Yên Bái, Thái Bình.

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