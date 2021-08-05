Thanh niên gan 'cùng mình' tuồn ma túy đá vô khu cách ly bằng độc chiêu và cái kết

Xã hội 05/08/2021 16:46

Dù đang trong mùa dịch nhưng thanh niên này vẫn cố tình tuồn ma túy đá vô khu cách ly, anh ta bị phát hiện ngay sau đó.

Theo VietNamNet, Công an quận Hoàn Kiếm cho hay vào tối qua (4/8), tổ tuần tra Đội Cảnh sát hình sự làm nhiệm vụ trên tuyến cơ đê 401 phát hiện một người đang định chuyển túi bánh mì vào trong khu cách ly phường Chương Dương, Hà Nội.

Tổ công tác kiểm tra hành chính sau khi thấy đối tượng này có nhiều nghi vấn và phát hiện trong túi bánh mỳ có một gói tinh thể màu trắng giống ma túy. Qua đấu tranh tại chỗ với lực lượng chức năng, xác định người này tên là Bùi Quốc Huy (SN 1999, trú tại xã Vĩnh Ngọc, huyện Đông Anh).

Tiếp theo, đối tượng này khai nhận, gói tinh thể màu trắng giấu trong túi bánh mì là ma túy đá, định chuyển vào cho người khác trong phường Chương Dương, Hà Nội. Ngay sau đó, cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an quận Hoàn Kiếm lập hồ sơ xử lý theo quy định đối tượng này.

COVID-19
Thanh niên và gói tinh thể nghi là ma túy đá - Ảnh: VietNamNet

Được biết trước đó, qua công tác tuần tra, kiểm soát, xử lý các trường hợp vi phạm trong phòng chống dịch Covid-19 trên cơ đê 401, tổ công tác của Công an quận Hoàn Kiếm xử phạt nhiều trường hợp ra ngoài không lý do.

Ngoài tối 2/8, Công an quận phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm phòng chống dịch phát hiện nhiều trường hợp vi phạm thì Tổ công tác còn phát hiện 9 trường hợp có hành vi trốn tránh các chốt kiểm soát trên địa bàn phường Phúc Tân.  Điều đáng nói là các trường hợp trên có hành vi leo vào, ra để nhận đồ qua cơ đê 401. Thông qua kiểm tra, tất cả đều không xuất trình được lý do ra đường.

Tiếp đó, căn cứ vi phạm của 9 trường hợp nêu trên, Công an quận Hoàn Kiếm bàn giao cho UBND phường phúc Tân để ra quyết định xử phạt hành chính các đối tượng trên. Được biết, mỗi cá nhân bị phạt 2 triệu đồng về hành vi ra ngoài không có lý do.

Hiện dịch COVID-19 đang diễn ra hết sức phức tạp, người dân nên ở yên trong nhà và tuân thủ Chỉ thị 16 để đảm bảo an toàn sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.

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