Theo VietNamNet, vào tối 4/8, đại diện Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn bị đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoài Nam (Sn 1992, ngụ TP.HCM, tạm trú tại khu phố Bình Qưới B, phường Bình Chuẩn) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Báo Thanh Niên thông tin thêm, bé trai 5 tuổi là con riêng của chị N.H.T.. Ngày 2/8, Nam đánh đập bé trai do cháu hay nói dối, đòi đi theo mẹ. Hiện Công an TP.Thuận An đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý Nam theo quy định.

Sau khi thông tin này lên sóng, nhiều dân mạng đã bất ngờ vào "ném đá" người mẹ dưới các bài đăng. Họ cho rằng tại sao lại để bố dượng đánh con mình như thế. Dù sao cũng là con cái dứt ruột đẻ ra. Một số bình luận tiêu biểu của cư dân mạng: "Nhìn đứa trẻ sao mà thương quá, người mẹ nghĩ sao lại để ông bố dượng đánh con mình như thế?", "Thương cho cháu bé, ông bố thật đáng trách nhưng trách nhiệm của người mẹ cũng đâu thể nào để con mình bị đánh như thế", "Người mẹ đã làm gì trong lúc con mình bị đánh?"...