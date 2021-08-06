Theo VietNamNet, vào tối 4/8, đại diện Công an TP.Thuận An, tỉnh Bình Dương cho biết, đơn bị đã bắt khẩn cấp, tạm giữ hình sự đối tượng Lê Hoài Nam (Sn 1992, ngụ TP.HCM, tạm trú tại khu phố Bình Qưới B, phường Bình Chuẩn) để điều tra làm rõ hành vi bạo hành trẻ em.

Đoạn clip bố dượng đánh con ở Bình Dương đang gây bức xúc trên MXH. Thực tế ai nấy đều lên án hành vi bạo lực này. Đồng thời mọi người cũng thắc mắc ai đã quay đoạn clip trên.

Sau khi thông tin này lên sóng, nhiều dân mạng đã bất ngờ vào "ném đá" người mẹ dưới các bài đăng. Họ cho rằng tại sao lại để bố dượng đánh con mình như thế. Dù sao cũng là con cái dứt ruột đẻ ra. Một số bình luận tiêu biểu của cư dân mạng: "Nhìn đứa trẻ sao mà thương quá, người mẹ nghĩ sao lại để ông bố dượng đánh con mình như thế?", "Thương cho cháu bé, ông bố thật đáng trách nhưng trách nhiệm của người mẹ cũng đâu thể nào để con mình bị đánh như thế", "Người mẹ đã làm gì trong lúc con mình bị đánh?"...

Báo Thanh Niên thông tin thêm, bé trai 5 tuổi là con riêng của chị N.H.T.. Ngày 2/8, Nam đánh đập bé trai do cháu hay nói dối, đòi đi theo mẹ. Hiện Công an TP.Thuận An đang tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý Nam theo quy định.

Bình luận của cư dân mạng dành cho người mẹ rất nhiều lời góp ý - Ảnh: Chụp màn hình

Theo VOV thì sau nhiều hàng thấy thấy người đàn ông là bố dượng của cháu bé A hay mắng chửi, đánh cháu thậm tệ nên đã ra tay quay clip và tung lên MXH để mong cháu được giải cứu.

Cụ thể, tối 3/8. hắn tiếp tục đánh đập cháu bé thậm tệ và bị hàng xóm quay cip tung lên MXH. Tại cơ quan công an, tên này khai rằng do bực tức nên mới ra tay đánh cháu bé như thế.

Song song đó, theo Pháp luật TP.HCM, Lê Hoài Nam khai, trước đây hắn và mẹ bé A. có quan hệ tình cảm nhưng chia tay. Cả hai lập gia đình riêng rồi đều ly hôn. Khoảng một năm nay, hai người về sống với nhau như vợ chồng. Đáng chú ý, chị T. cũng nói bé A. là con ruột của Nam.

Người bố dượng đã ra tay đánh con trong clip - Ảnh: Internet

Cũng theo Pháp Luật TP.HCM đưa tin: "Cơ quan công an đang điều tra làm rõ xem bé A. có phải là con ruột của Nam hay không. Sau đó củng cố hồ sơ, nếu đầy đủ chứng cứ sẽ khởi tố vụ án".

Trước đó, mạng xã hội đang xôn xao clip người được cho là cha đánh con nhẫm tâm tại Bình Dương. Trong clip, anh ta ở trần, đánh một cháu bé trần truồng tới tấp. Cháu bé độ trong khoảng 3-4 tuổi. Ngoài ra anh ta còn chửi tục tĩu trước sự chứng kiến của một người phụ nữ áo đen được cho là mẹ cháu bé. Điều phẫn nộ là anh ta quăng con như đồ chơi và hét: "Mày gào lên, gào lên, mày nín chưa? Mày chạy đi đâu".

Nhìn cảnh cháu bé bị đánh ai nấy đều xót xa - Ảnh: Internet

Người đàn ông này ra tay mạnh hơn dù bé đã van xin: "Con xin mà ba. Để con đi mà ba". Người được cho là mẹ của cháu bé chỉ đứng nhìn, không hề có động thái can ngăn dù cháu gọi "Mẹ ơi" vô cùng đáng thương. Chưa kể, người này còn dùng chân giẫm lên con và thách thức cháu bé: "Mày chạy đi đâu, la lên có ai không cứu con? Nín!".

Cậu bé đáng thương chui vào chăn trốn thì lại bị lôi ra và đánh tiếp. Sau đó người được cho là mẹ cháu bé chạy ra van xin thì hắn ta cũng không chịu dừng tay. Tiếp tục chạy tới và có ý định đánh tiếp. Hiện tại, đoạn clip bố dượng đánh con ở Bình Dương vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.