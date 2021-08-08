Cụ thể, trên Fanpage của bệnh viện này thông báo rõ:

Dịch COVID-19 vẫn đang diễn ra hết sức phức tạp. Bên cạnh nhà nước ngày đêm chung tay lo cho dân thì các bệnh viện cũng cố gắng hết sức để đảm bảo sức khỏe cho mọi người. Trong đó, bệnh viện Chợ Rẫy cũng đã thông báo tiêm vắc xin cho các hoàn cảnh khó khăn tại các quận 5, quận 8 và quận 11.

"Nhằm chung tay cùng TP.HCM đẩy lùi dịch bệnh, bên cạnh hỗ trợ lấy mẫu tầm soát cộng đồng, cử lực lượng hỗ trợ công tác chuyên môn điều trị tại các bệnh viện dã chiến, vừa qua Bệnh viện Chợ Rẫy tăng cường lực lượng hỗ trợ công tác tiêm chủng phòng COVID-19 cho người dân trên địa bàn thành phố. Đây là kế hoạch hành động của UBND TP.HCM về chiến lược đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, đảm bảo toàn bộ người dân đang sinh sống tại TP.HCM đều được tiếp cận vắc xin.

Theo đó, 3.000 liều vắc xin đã được phân bổ cho Bệnh viện Chợ Rẫy triển khai tiêm cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, yếu thế tại Quận 5, Quận 8 và Quận 11 (mỗi quận 1.000 liều vắc xin).

Để đảm bảo công tác tiêm chủng được thực hiện đúng quy định, Bệnh viện Chợ Rẫy đã cử 18 nhân viên y tế và thành lập tổ tiêm chủng gồm 5 bác sĩ sàng lọc, 5 điều dưỡng tiêm, 5 điều dưỡng đo huyết áp; 1 dược sĩ quản lý vắc xin và 1 đội hồi sức cấp cứu (1 bác sĩ và 1 điều dưỡng) theo dõi cấp cứu sau tiêm.

Hoạt động tiêm chủng đã diễn ra liên tục trong 5 ngày (3/8-7/8) và được tổ chức tiêm lưu động tại 3 điểm: Hội trường UBND Quận 5 từ ngày 3-5/8; Chợ Bình Điền (Quận 8 ) vào ngày 6/8 và ngày 7/8 tại Phường 4, Quận 11".

Nguyên văn bài đăng thông báo tiêm vắc xin cho người khó khăn tại TP.HCM của BV Chợ Rẫy trên Fanpage có tick xanh - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi nghe thông tin này, rất nhiều người khó khăn đã vào trang Fanpage có tick xanh của BV Chợ Rẫy gửi lời cảm ơn ngay bên dưới bài đăng.

Một số bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Sáng nay, 8.8, Bộ Y tế thông báo 4.937 ca mắc COVID-19 trong nước tại 23 tỉnh, thành; TP.HCM có 1.896 ca. Tây Ninh triển khai mô hình bệnh viện dã chiến trong khu công nghiệp.

4.937 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM có 1.896 ca, Bình Dương 1.477 ca, Long An 724 ca, Đồng Nai 390 ca, Sóc Trăng 94 ca, Hà Nội 63 ca, Đà Nẵng 62 ca, Vĩnh Long 57 ca, Đồng Tháp 48 ca, Ninh Thuận 23 ca, Thừa Thiên Huế 19 ca, Kiên Giang 18 ca, Bình Định và Hậu Giang mỗi tỉnh có 14 ca, Phú Yên 13 ca, Quảng Ngãi 9 ca, Lào Cai và Hà Tĩnh mỗi tỉnh có 3 ca.

Các tỉnh: Thanh Hóa, Lạng Sơn, Sơn La, Bạc Liêu và Cà Mau mỗi tỉnh có 2 ca.

1.274/4.937 ca ghi nhận trong cộng đồng.

Theo Bộ Y tế, từ đầu dịch (tháng 1.2020) đến nay, Việt Nam có 205.656 ca nhiễm (2.343 ca nhập cảnh và 203.313 ca mắc trong nước); 66.637 ca được điều trị khỏi.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước của đợt dịch thứ 4 (từ 27.4) là 201.743 ca, trong đó có 63.863 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.