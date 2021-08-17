Dân mạng choáng nặng vì bà Phương Hằng thông báo giao lưu về chiếc điện thoại giá 'chát' nhất hành tinh

Bà Nguyễn Phương Hằng ngoài sở hữu kim cương hàng hiệu, siêu xe tiền tỷ, bà còn khiến dân mạng choáng váng với khối tài sản kếch xù của mình. Mới đây bà chia sẻ một bài đăng liên quan đến một hãng điện thoại mà bà dùng làm dân mạng không khỏi xuýt xoa tò mò.

Cụ thể, bà chủ Đại Nam viết: "Trước khi giao lưu, tôi xin thông tin vì sao tôi xào điện thoại Vertu ". Lí do thiên hạ chao đảo bởi lẽ chiếc Vertu bà Hằng sử dụng là dòng điện thoại cao cấp không phải ai cũng đủ khả năng mua được. Đây là thương hiệu điện thoại đánh giá là đắt và sang trọng trên thế giới hiện nay, do một bộ phận độc lập của Nokia tách riêng ra. Các điện thoại hiệu Vertu đều được sản xuất thủ công, và có giá từ 4.500 USD đến 60.000 USD.

Bà Hằng và bài đăng gây xôn xao MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi nghe thông tin này nhiều dân mạng đã nhanh chóng tràn vào để lại những bình luận mong chờ thời điểm bà lên sóng. Đa số tò mò về lí do tại sao bà sử dụng loại điện thoại này và cũng mong ngắm chiếc Vertu đắt đỏ của bà trên sóng livestream.

Dân mạng vô comment rôm rả - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, bà Phương Hằng từng gây choáng diện rộng khi show cận cảnh cặp nhẫn kim cương to như hột mít. Bên cạnh đó, vòng tay, đồng hồ, vòng cổ và khuyên tai của vợ ông Dũng "lò vôi" cũng đều là kim cương lấp lánh. Hình ảnh được gymer Duy Nguyễn đăng tải trên trang cá nhân sau khi 2 nhân vật này tổ chức livestream chung.

Ngoài kim cương hàng khủng - Ảnh: Internet

Ngoài ra, trong một lần livestream trên trang cá nhân, bà Phương Hằng cũng khẳng định: "Kim cương của tôi lên tới hàng ký đó quý vị... Tất cả các hiệu kim cương ở nước ngoài đều biết mặt tôi, tôi đi những cái xe 40 50 tỷ vài chiếc là chuyện thường. Tôi ở bao nhiêu căn nhà mặt tiền, sổ đỏ tôi cân ký đó nhưng tôi chưa bao giờ đem điều đó là tự hào".

Bà Hằng còn sở hữu nhiều siêu xe tiền tỷ - Ảnh: Internet

Hiện tại thông tin bà chủ Đại Nam sẽ lên sóng chia sẻ về điện thoại Vertu vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận thích thú từ cư dân mạng.