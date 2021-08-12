Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đà Nẵng cho biết: Theo số liệu, từ ngày 3/5 đến nay TP Đà Nẵng ghi nhận 1.593 ca dương tính, 16 ca tử vong.

Theo Tiền Phong, Bí thư Đà Nẵng là ông Nguyễn Văn Quảng cho hay: Theo số liệu, từ ngày 3/5 đến nay TP Đà Nẵng ghi nhận 1.593 ca dương tính, 16 ca tử vong. Riêng từ ngày 10/7 đến 11/8 với chủng Delta TP Đà Nẵng đã ghi nhận 1.473 ca dương tính với 13 người tử vong. Hiện, Đà Nẵng đang điều trị 1.069 ca bệnh, trong đó có 43 ca bệnh nặng có nguy cơ tử vong. Ông Quảng nói thêm: "Tình hình dịch bệnh trên địa bàn TP Đà Nẵng đang diễn biến rất nhanh và ở mức độ rất nguy hiểm".

Bên cạnh đó, Bí thư Đà Nẵng đề nghị phải xác định công tác phòng, chống dịch COVID-19 là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu, quan trọng nhất trong thời điểm hiện nay, thực hiện xuyên suốt với tinh thần “chống dịch như chống giặc”, bảo vệ sức khỏe, tính mạng và cuộc sống an toàn của người dân thành phố là trên hết, trước hết. Đồng thời, không để người dân nào bị thiếu ăn do dịch bệnh; không để mất khả năng kiểm soát dịch bệnh; giữ vững hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền, quyết tâm ngăn chặn, đẩy lùi, giảm mức độ nguy cơ dịch bệnh, sớm đưa thành phố trở lại trạng thái bình thường mới. Song song đó, nếu dịch COVID-19 không giảm, Bí thư Đà Nẵng cho hay: Từ tuần sau Đà Nẵng sẽ áp dụng biện pháp mạnh hơn trong phòng chống dịch. Theo nguyên tắc “ai ở đâu thì ở đó”, tức là người dân tuyệt đối không ra khỏi nhà, nếu các công sở, nhà máy, công trường muốn hoạt động thì phải đảm bảo các điều kiện để cán bộ, công chức, người lao động phải ở tại chỗ, không được di chuyển đi nơi khác trong vòng 7 ngày, để tiến hành xét nghiệm toàn thành phố, nhằm phát hiện và đưa các dương tính ra khỏi cộng đồng.

6h ngày 12-8, trên Hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.642 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 4.639 ca ghi nhận trong nước tại TP.HCM (2.318), Bình Dương (911), Đồng Nai (425), Long An (354), Tiền Giang (212), Khánh Hòa (130), Tây Ninh (79), Trà Vinh (25), Cần Thơ (24), Kiên Giang (23), Thừa Thiên Huế (20), Bình Định (20), An Giang (16), Đắk Lắk (15), Phú Yên (15), Bến Tre (15), Nghệ An (14), Đồng Tháp (9), Hậu Giang (6), Bạc Liêu (3), Hà Nội (2), Hưng Yên (1), Hà Tĩnh (1), Cà Mau (1), trong đó có 1.256 ca trong cộng đồng. Tính đến sáng 12-8, Việt Nam có 241.543 ca nhiễm, trong đó có 2.384 ca nhập cảnh và 239.159 ca nhiễm trong nước.

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