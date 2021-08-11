Bà Phương Hằng đòi làm 'rớt mặt nạ' nhân vật mới siêu hot, showbiz lại dậy sóng?

Bà Phương Hằng nổi tiếng với những livestream bóc phốt giới nghệ sĩ. Nhiều nhân vật đình đám đã được bà cho lên thớt như Trang Trần, Hoài Linh, Duy Mạnh... Mới đây, bà lại gây xôn xao MXH khi thông báo muốn làm rớt mặt nạ của một nhân vật mới. Nhiều dân mạng vô đoán già đoán non và tò mò hết sức.

Dù bà không chỉ đích danh ai, nhưng sau khi bài đăng lên sóng, nhiều dân mạng đã vô comment rôm rả: "Anh Đ là anh nào vậy chị?", "Showbiz lại một phen sắp dậy sóng rồi", "Lần này chị yêu lại cho ai lên thớt đây?"...

Cụ thể, bà chủ Đại Nam thông báo trên trang cá nhân như sau: "Ai yêu anh Đ chắc cay cú lắm, sẽ cho cái mặt nạ rớt từng đứa. Trả về nơi sản xuất mới đúng vị trí sâu cay nhỉ".

Một số bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, bà Phương Hằng đã ngừng việc livestream bóc phốt khiến dân mạng thở phào nhẹ nhõm. Bà còn lên tiếng bênh vực một người bị đuổi khỏi nhà trọ. Cụ thể, chủ nhà trọ đuổi một vị khách ra khỏi chỗ cho thuê vì chây ì tiền nhà trọ vài tháng đã gây xôn xao cư dân mạng. Đa số đều chia làm hai luồng ý kiến. Kẻ thì tỏ ra thương cảm vì khách thuê kia phải "ra khỏi nhà" mùa dịch, người thì bênh vực chủ nhà trọ đã làm đúng vì người đi thuê đã chây ì khá nhiều lần. Cũng quan tâm đến việc này, nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng trong một lần livestream của mình.

Lần đó, bà Hằng muốn xin số tài khoản của chủ nhà trọ trên để góp phần giúp đỡ cho vị khách kia. Bà còn thông cảm rằng tính mạng thời buổi dịch bệnh này mới quan trọng, nên thông cảm cho người khó khăn.

Ngoài có ý giúp đỡ người khách trọ này thì bà chủ Đại Nam còn rất hay làm từ thiện. Bà từng giúp đỡ rất nhiều mảnh đời bất hạnh và nhận về nhiều lời khen từ dân mạng.

Bà Hằng rất hay làm từ thiện nhận về nhiều lời khen từ dân mạng - Ảnh: Internet

Hiện tại, bài đăng đòi gỡ mặt nạ của một nhân vật tên Đ từ trang cá nhân của bà Hằng vẫn gây xôn xao dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều.