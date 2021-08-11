Bà Phương Hằng đòi làm 'rớt mặt nạ' nhân vật mới siêu hot, showbiz lại dậy sóng?

Xã hội 11/08/2021 11:24

Nhân vật tên Đ này được bà Nguyễn Phương Hằng ẩn ý nhắc tên trên MXH phiến ai nấy đều thắc mắc không biết là ai?

Bà Phương Hằng nổi tiếng với những livestream bóc phốt giới nghệ sĩ. Nhiều nhân vật đình đám đã được bà cho lên thớt như Trang Trần, Hoài Linh, Duy Mạnh... Mới đây, bà lại gây xôn xao MXH khi thông báo muốn làm rớt mặt nạ của một nhân vật mới. Nhiều dân mạng vô đoán già đoán non và tò mò hết sức.

Nguyen Phuong Hang 1

Cụ thể, bà chủ Đại Nam thông báo trên trang cá nhân như sau: "Ai yêu anh Đ chắc cay cú lắm, sẽ cho cái mặt nạ rớt từng đứa. Trả về nơi sản xuất mới đúng vị trí sâu cay nhỉ".

Nguyen Phuong Hang 2
Bài đăng gây xôn xao MXH của bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Dù bà không chỉ đích danh ai, nhưng sau khi bài đăng lên sóng, nhiều dân mạng đã vô comment rôm rả: "Anh Đ là anh nào vậy chị?", "Showbiz lại một phen sắp dậy sóng rồi", "Lần này chị yêu lại cho ai lên thớt đây?"...

Nguyen Phuong Hang 3
Một số bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, bà Phương Hằng đã ngừng việc livestream bóc phốt khiến dân mạng thở phào nhẹ nhõm. Bà còn lên tiếng bênh vực một người bị đuổi khỏi nhà trọ. Cụ thể, chủ nhà trọ đuổi một vị khách ra khỏi chỗ cho thuê vì chây ì tiền nhà trọ vài tháng đã gây xôn xao cư dân mạng. Đa số đều chia làm hai luồng ý kiến. Kẻ thì tỏ ra thương cảm vì khách thuê kia phải "ra khỏi nhà" mùa dịch, người thì bênh vực chủ nhà trọ đã làm đúng vì người đi thuê đã chây ì khá nhiều lần. Cũng quan tâm đến việc này, nữ đại gia Nguyễn Phương Hằng đã lên tiếng trong một lần livestream của mình. 

Nguyen Phuong Hang 4

Lần đó, bà Hằng muốn xin số tài khoản của chủ nhà trọ trên để góp phần giúp đỡ cho vị khách kia. Bà còn thông cảm rằng tính mạng thời buổi dịch bệnh này mới quan trọng, nên thông cảm cho người khó khăn.

Ngoài có ý giúp đỡ người khách trọ này thì bà chủ Đại Nam còn rất hay làm từ thiện. Bà từng giúp đỡ rất nhiều mảnh đời bất hạnh và nhận về nhiều lời khen từ dân mạng.

Nguyen Phuong Hang 5
Bà Hằng rất hay làm từ thiện nhận về nhiều lời khen từ dân mạng - Ảnh: Internet

Hiện tại, bài đăng đòi gỡ mặt nạ của một nhân vật tên Đ từ trang cá nhân của bà Hằng vẫn gây xôn xao dân mạng và nhận về nhiều ý kiến trái chiều. 

Lâu lâu mới tái xuất, bà Phương Hằng đòi 'làm điều này' với dân mạng, cái kết cực bất ngờ

Lâu lâu mới tái xuất, bà Phương Hằng đòi 'làm điều này' với dân mạng, cái kết cực bất ngờ

Ngay khi bài đăng lên sóng, dân mạng đã vào bình luận rôm rả cùng nữ đại gia khiến ai nấy bất ngờ.

Xem thêm
Từ khóa:   Nguyễn Phương Hằng bốc phốt Nguyễn Phương Hằng livestream Nguyễn Phương Hằng live

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 41 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 11 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 11 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 40 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 3 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 5 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1