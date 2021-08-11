Lâu lâu mới tái xuất, bà Phương Hằng đòi 'làm điều này' với dân mạng, cái kết cực bất ngờ

Bà Nguyễn Phương Hằng luôn có những lần livestream khiến dân mạng dậy sóng. Những buổi lên sóng của bà luôn nhận được lượt xem khủng. Ngoài ca hát, nhảy múa và bóc phốt nghệ sĩ thì bà còn rất thích nhậu cùng dân mạng. Mới đây, bà hoàng Đại Nam đã đăng một bài post gây xôn xao MXH.

Ngay khi bài đăng lên sóng, dân mạng đã vào bình luận rôm rả: "Ôi em yêu chị quá, em hứa sẽ nhậu với chị", "Sẽ hóng livestream và nhậu thả ga với bà chủ Đại Nam", "Em cũng muốn nhậu với chị yêu nữa"...

Cụ thể, bà thông báo muốn "chén chú chén anh" với dân mạng như sau: "Ngày mai nhậu online với Phương Hằng tôi nhé quý vị. Tôi muốn được say một bữa để nói cho quý vị nghe cảm xúc khi say nhé 19 giờ".

Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên livestream ngày 28/7, vợ ông Dũng "Lò vôi" đã chia sẻ hình ảnh về cụm nhà máy sản xuất găng tay do chính gia đình bà đầu tư đã đi vào hoạt động trước đó. Thông tin bà sẽ hiến tặng lô găng tay đầu tiên để chung sức chống lại đại dịch cũng làm dân mạng nức lòng trong thời điểm COVID-19 đang âm ỉ khắp nơi.

Bà chủ Đại Nam cũng từng chia sẻ: "Nhà máy sản xuất găng tay lớn nhất Việt Nam chuẩn bị đi vào hoạt động. Lô hàng đầu tiên chúng tôi sẽ hiến tặng phòng chống dịch". Ngoài ra chồng bà Hằng cũng làm việc chăm chỉ tại nhà máy: "Người đàn ông 62 tuổi vẫn miệt mài ngày làm hơn 20 tiếng đồng hồ ngoài công trường để sản xuất găng tay y tế hiến tặng đất nước". Khi nghe bà tâm sự, dân mạng ai nấy đều xúc động và cảm kích tấm lòng của cả hai vợ chồng.

Hình ảnh nhà máy găng tay mà bà Hằng chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, CEO Đại Nam từng dự định hiến tặng hơn 1500 lít oxy cho bệnh viện, sẵn sàng cung cấp các trung tâm thương mại, khu dân cư để làm nơi cách ly. Sau đó, một số thắc mắc, nghi ngờ trên MXH về việc này dân mạng thở phào nhẹ nhõm. Việc hành thiện không ngừng nghỉ của vị đại gia này càng làm cho dân mạng cảm kích bà gấp bội.

Hiện tại, bài đăng hẹn hò nhậu online cùng dân mạng của vợ ông Dũng "Lò vôi" vẫn gây xôn xao MXH.