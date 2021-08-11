Lâu lâu mới tái xuất, bà Phương Hằng đòi 'làm điều này' với dân mạng, cái kết cực bất ngờ

Xã hội 11/08/2021 10:14

Ngay khi bài đăng lên sóng, dân mạng đã vào bình luận rôm rả cùng nữ đại gia khiến ai nấy bất ngờ.

Nguyễn Phương Hằng luôn có những lần livestream khiến dân mạng dậy sóng. Những buổi lên sóng của bà luôn nhận được lượt xem khủng. Ngoài ca hát, nhảy múa và bóc phốt nghệ sĩ thì bà còn rất thích nhậu cùng dân mạng. Mới đây, bà hoàng Đại Nam đã đăng một bài post gây xôn xao MXH.

Nguyen Phuong Hang 1

Cụ thể, bà thông báo muốn "chén chú chén anh" với dân mạng như sau: "Ngày mai nhậu online với Phương Hằng tôi nhé quý vị. Tôi muốn được say một bữa để nói cho quý vị nghe cảm xúc khi say nhé 19 giờ".

Nguyen Phuong Hang 2
Bài đăng hẹn nhậu online cùng dân mạng của bà Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi bài đăng lên sóng, dân mạng đã vào bình luận rôm rả: "Ôi em yêu chị quá, em hứa sẽ nhậu với chị", "Sẽ hóng livestream và nhậu thả ga với bà chủ Đại Nam", "Em cũng muốn nhậu với chị yêu nữa"...

Nguyen Phuong Hang 3
Bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên livestream ngày 28/7, vợ ông Dũng "Lò vôi" đã chia sẻ hình ảnh về cụm nhà máy sản xuất găng tay do chính gia đình bà đầu tư đã đi vào hoạt động trước đó. Thông tin bà sẽ hiến tặng lô găng tay đầu tiên để chung sức chống lại đại dịch cũng làm dân mạng nức lòng trong thời điểm COVID-19 đang âm ỉ khắp nơi.

Bà chủ Đại Nam cũng từng chia sẻ: "Nhà máy sản xuất găng tay lớn nhất Việt Nam chuẩn bị đi vào hoạt động. Lô hàng đầu tiên chúng tôi sẽ hiến tặng phòng chống dịch". Ngoài ra chồng bà Hằng cũng làm việc chăm chỉ tại nhà máy: "Người đàn ông 62 tuổi vẫn miệt mài ngày làm hơn 20 tiếng đồng hồ ngoài công trường để sản xuất găng tay y tế hiến tặng đất nước". Khi nghe bà tâm sự, dân mạng ai nấy đều xúc động và cảm kích tấm lòng của cả hai vợ chồng.

Nguyen Phuong Hang 4 

Lâu lâu mới tái xuất, bà Phương Hằng đòi 'làm điều này' với dân mạng, cái kết cực bất ngờ - Ảnh 5

Hình ảnh nhà máy găng tay mà bà Hằng chia sẻ - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, CEO Đại Nam từng dự định hiến tặng hơn 1500 lít oxy cho bệnh viện, sẵn sàng cung cấp các trung tâm thương mại, khu dân cư để làm nơi cách ly. Sau đó, một số thắc mắc, nghi ngờ trên MXH về việc này dân mạng thở phào nhẹ nhõm. Việc hành thiện không ngừng nghỉ của vị đại gia này càng làm cho dân mạng cảm kích bà gấp bội.

Hiện tại, bài đăng hẹn hò nhậu online cùng dân mạng của vợ ông Dũng "Lò vôi" vẫn gây xôn xao MXH.

Phát hiện 39 người nhiễm COVID-19 tại Hà Nội

Phát hiện 39 người nhiễm COVID-19 tại Hà Nội

Thành phố vừa phát hiện thêm 39 người nhiễm COVID-19 theo Sở Y tế Hà Nội cho biết vào trưa ngày 9/8.

Xem thêm
Từ khóa:   xem nguyễn phương hằng live ở đâu xem nguyễn phương hằng livestream ở đâu Nguyễn Phương Hằng LIVE

TIN MỚI NHẤT

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Trong 12 ngày tới, 3 con giáp may mắn được thời THỊNH VƯỢNG, tài lộc quấn chân, một tay nắm cả GIÀU SANG và quyền lực

Tâm linh - Tử vi 45 phút trước
Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Đang lái xe trong đêm, người dân gặp chú chó đứng giữa đường liên tục sủa cầu cứu

Video 1 giờ 15 phút trước
Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tử vi 2 ngày thứ 7 và Chủ Nhật, 3 con giáp HƯỞNG LỘC trời cho, TÀI LỘC BUNG CỬA, tiền tự động chạy vào túi, vận thế bùng nổ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 45 phút trước
Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Tai nạn thương tâm, sập tòa nhà 7 tầng, nhiều người bị mắc kẹt bên trong, ít nhất 1 người không qua khỏi

Video 2 giờ 15 phút trước
Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Ô tô con lao sang làn đường ngược chiều, đâm trực diện xe buýt và cái kết

Video 2 giờ 44 phút trước
Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Nhóm ngư dân phấn khích câu được con cá ngừ khổng lồ nặng 506 kg trên biển

Video 3 giờ 8 phút trước
Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Từ ngày 10/10 đến 20/10, 3 con giáp Thần Tài hậu thuẫn, tiền bạc vô biên, trăm sự đều suôn sẻ, LỘC LÁ LÊN HƯƠNG

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 45 phút trước
Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Hết hôm nay, 3 con giáp Quý Nhân trợ lực, vượng phát Tài Lộc, thuận đường tiến thân, công danh phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 45 phút trước
Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 5 giờ 10 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 5 giờ 15 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1