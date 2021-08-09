Phát hiện 39 người nhiễm COVID-19 tại Hà Nội

Xã hội 09/08/2021 17:11

Thành phố vừa phát hiện thêm 39 người nhiễm COVID-19 theo Sở Y tế Hà Nội cho biết vào trưa ngày 9/8.

Theo thông tin từ Sở Y tế Hà Nội trưa 9/8, các trường hợp mới được phát hiện nhiễm SARS-CoV-2 liên quan một số ổ dịch gồm: 

Liên quan công trường xây dựng tại Bệnh viện Đa khoa Hà Đông, thành phố ghi nhận thêm 18 trường hợp nhiễm nCoV. Họ đều là công nhân, có độ tuổi từ 26 đến 66 và có kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 8/8 dương tính với virus.

2 trường hợp có biểu hiệu ho, sốt trong cộng đồng, được xác định nhiễm COVID-19 qua quá trình xét nghiệm sàng lọc đều là nữ gồm: Đ.M.T., 37 tuổi, trú tại Văn Chương, Đống Đa và V.T.T.H., 31 tuổi, có địa chỉ ở Định Công, Hoàng Mai.

Ngoài ra, nhóm còn lại đều là F1, liên quan các ổ dịch cũ hoặc F0 phát hiện qua sàng lọc trước đó. Họ có độ tuổi từ 5 đến 77, trú tại các khu vực: Trung Hòa, Dịch Vọng (Cầu Giấy); Văn Miếu, Phương Mai (Đống Đa); Đồng Tâm (Hai Bà Trưng); Chương Dương (Hoàn Kiếm); Định Công (Hoàng Mai); Liên Ninh, Tứ Hiệp (Thanh Trì); Nguyễn Trãi, Thường Tín (Thường Tín).

COVID-19

Từ 6h đến 12h ngày 9/8, Hà Nội đã có thêm 48 người nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài những người được phát hiện trong quá trình xét nghiệm sàng lọc và truy vết, công trình xây dựng tại BV Đa khoa Hà Đông tiếp tục xác định thêm các công nhân dương tính với virus. Theo đó, qua xét nghiệm tầm soát, cơ sở y tế này khẳng định toàn bộ nhân viên, y bác sĩ, bệnh nhân và người nhà đều có kết quả âm tính với nCoV.

Từ khi đợt dịch thứ 4 bùng phát (ngày 27/4), Hà Nội đã ghi nhận tổng cộng 1.831 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2. Ngoài ra, 190 trường hợp liên quan các ổ dịch tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện K trên địa bàn cũng được Bộ Y tế công bố trước đó.

 

Theo Sở Y tế Hà Nội, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật (CDC) Hà Nội sẽ chuyển danh sách khai báo này về các quận, huyện để tổ chức lấy mẫu xét nghiệm và giám sát tại cộng đồng ngay trong hôm nay, 9.8.

Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà cho biết: "Hà Nội vẫn đang thực hiện giám sát các trường hợp ho sốt tại cộng đồng thường xuyên, liên tục hàng ngày. Tuy nhiên, trong danh sách cũng có số người khai bị trùng lặp, có những người không bị ho, sốt nhưng khai báo có ho, sốt nên cần thời gian để sàng lọc".

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