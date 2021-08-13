Hậu Olympic Tokyo 2020, HLV Đoàn thể thao Việt Nam tử vong ở khu cách ly

Xã hội 13/08/2021 16:45

Sau khi về nước, các thành viên trong đoàn được cách ly tại một khách sạn ở đường Hàng Bông, Hà Nội trong 14 ngày theo quy định.

Theo Báo Lao Động, Ngày 13.8, Trưởng đoàn thể thao Việt Nam Trần Đức Phấn xác nhận chuyên gia Huang Gouhui (Hoàng Quốc Huy) - người Trung Quốc của môn Bơi đã tử vong khi đang cách ly tại khách sạn. Hiện tại, các cơ quan chức năng đang tiến hành xác minh, khi có kết quả chính thức sẽ công bố.

Theo Tuổi Trẻ Online, ông Trần Đức Phấn - phó tổng cục trưởng phụ trách Tổng cục TDTT kiêm trưởng đoàn thể thao Việt Nam tại Olympic Tokyo 2021 - cho biết ông Huy mất vào tối 11-8. Nhân viên y tế tại khách sạn nơi đoàn thể thao Việt Nam cách ly đã phát hiện ra sự việc và báo cáo các cơ quan chức năng. Đây là thông tin quá đau lòng cho gia đình ông và thể thao Việt Nam.

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Ông Huang Gouhui - thành viên của đoàn thể thao Việt Nam tham dự Olympic Tokyo 2020. Ảnh: Báo Lao Động

Ông là người đóng góp công sức không nhỏ trong công tác đào tạo, huấn luyện nhiều lứa vận động viên từ trẻ cho tới cấp đội tuyển. Năm 2015, chuyên gia Huang Gouhui đã đưa vợ con sang Việt Nam sinh sống lâu dài và cũng để tiện cho công tác huấn luyện.

Theo Pháp Luật và Bạn Đọc, năm 2016, ông huấn luyện trực tiếp kình ngư Nguyễn Huy Hoàng ở Trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia Cần Thơ. Huy Hoàng là tài năng lớn, ngày một tiến bộ khi giành 1 HCB, 1 HCĐ ASIAD 2018; 1 HCV Olympic trẻ.

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Tại Olympic Tokyo 2020, ông Hoàng Quốc Huy là HLV chỉ đạo hai kình ngư Huy Hoàng và Ánh Viên thi đấu. Ngày 4-8, khi hoàn tất quá trình thi đấu, đoàn thể thao Việt Nam về cách ly ở một khách sạn tại Hà Nội.

Nguyên nhân sự ra đi của chuyên gia Hoàng Quốc Huy đang được các cơ quan chức năng điều tra làm rõ.

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Từ khóa:   tử vong Huang Gouhui Hoàng Quốc Huy

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