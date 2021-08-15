Hy hữu: Phát hiện chồng ngoại tình, hot girl váy đen đi đánh ghen và sự thật động trời

Xã hội 15/08/2021 11:50

Cô gái đi đánh ghen, ai ngờ 'tiểu tam' lại là đàn ông.

Các clip đánh ghen luôn thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Tuy nhiên nếu phụ nữ đi đánh ghen phụ nữ là chuyện quá bình thường thì mới đây một clip hotgirl đi đánh ghen nhưng "tiểu tam" lại là đàn ông khiến dân mạng vô cùng tò mò.

Cụ thể, trong clip cô gái mặc váy đen ngắn liên tục đôi co với một nam LGBT được cho là người đến sau của chồng cô. Hai chị em đối qua, đáp lại không ai nhường ai khiến dân mạng chóng mặt theo dõi câu chuyện.

Cô bạn đanh thép nói thẳng mặt nhân tình của chồng: "Mày nói chuyện với tao sao coi cho được, tao chơi với mày có tốt không?", cô gái nói.

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Cô gái liên tục hỏi vặn 'tiểu tam' của chồng và người này lại là... đàn ông 

"Tiểu tam" đàn ông cho hay: "Thì cũng tốt đấy nhưng rất tiếc là chồng thích tao chứ không thích mày".  Khi nghe bạn thân nói thế, cô vợ tiếp chiêu: "Mày định đ. k. với chồng tao à?", chàng nhân tình đáp: "Ừ, kệ". 

Đâu dừng lại ở đó, cô vợ còn bị "tiểu tam" tặng luôn bí danh "bánh bèo vô dụng" và cho rằng chồng cô thích anh ta, thậm chí theo anh ta và cô bạn đã bị chồng chán và bỏ.

Lúc này cô gái nói: "Chị em chơi với nhau không xài chung", chàng trai tự tin: "Tôi thích xài chung, nhưng mắc gì tôi xài chung với má đâu, tại chồng bà theo tôi, giờ nó thuộc về tôi, không còn gì với bà nữa".  Màn đối đáp 3 phút giữa cô vợ và "người thứ 3" vô cùng căng thẳng, ai cũng giành phần hơn về mình. Chưa kể lời lẽ của cả hai luôn cứng cáp và không ai nhường ai.

Hy hữu: Phát hiện chồng ngoại tình, hot girl váy đen đi đánh ghen và sự thật động trời - Ảnh 2Hy hữu: Phát hiện chồng ngoại tình, hot girl váy đen đi đánh ghen và sự thật động trời - Ảnh 3Hy hữu: Phát hiện chồng ngoại tình, hot girl váy đen đi đánh ghen và sự thật động trời - Ảnh 4

Một số hình ảnh khác trong clip - Ảnh: Chụp từ clip

Khi phát hiện "tiểu tam" rời gót, cô vợ nhắn "nhủ lời cuối cho em": "Từ giờ không chị em gì nữa. Mày biến luôn đi. Chồng tao tao tặng luôn đó, đồ của tao tao cũng tặng"

Hiện tại clip vẫn gây xôn xao MXH, tuy nhiên có người nghi đây là clip dàn dựng, cũng có người cảm thấy đi bắt ghen chồng mà ra đàn ông thì ghen thế nào?

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