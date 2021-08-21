Chủ 'series giấc mơ' Phương Hằng thông báo live nóng 'đòn hiểm', ai sẽ lên thớt giờ linh?

Bà Nguyễn Phương Hằng vừa ra thông báo livestream, dân mạng đã kéo vào hóng mòn mắt.

Đến hẹn lại lên, cứ vào cuối tuần là dân mạng lại hóng mòn mắt các buổi livestream của chị đại Nguyễn Phương Hằng. Ngoài việc xem bà ca hát, nhảy múa thì các chủ đề bóc phốt thiên hạ luôn khiến dân tình "đứng ngồi không yên" vì tò mò. Bà Phương Hằng gây náo loạn CĐM những tháng gần đây - Ảnh: Internet Mới đây nhất, bà chủ Đại Nam lại gây sóng gió MXH khi thông báo sẽ live nóng chiều nay với chủ đề "ĐÒN HIỂM". Vợ ông Dũng "Lò vôi" viết hoa chữ đòn hiểm càng khiến dân tình xôn xao không ngớt, dự liệu rằng nhân vật bà cho lên thớt vào giờ linh sẽ lại một phen rần rần trên buổi phát sóng.

Bài thông báo live 'nóng' chiều nay của bà Phương Hằng gây xôn xao MXH - Ảnh: Chụp màn hình Sau khi bài đăng xuất hiện, dân mạng đã tràn vào bình luận rôm rả: "Chị ơi xem chị live em rất thích, ngày nào cũng hóng", "Chúc chị luôn xinh đẹp và live chủ đề nào hay để chúng em xem nhé", "Rất thích xem chị Hằng livestream"... Bình luận của cư dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình Trước đó, vì nhắc tên Nguyên Vũ và sợ khán giả hiểu lầm là ca sĩ Nguyên Vũ nổi tiếng nên bà đã giải thích rõ ràng trên trang cá nhân của quản lý Hà Lee rằng Nguyên Vũ bà nhắc đến là một nhân vật khác, không phải ca sĩ Nguyên Vũ khiến dân mạng thở phào nhẹ nhõm. Bà chủ Đại Nam đính chính: "Tôi không nói đến Ca sĩ Nguyên Vũ. Quý vị đừng hiểu lầm nhé".

Bà Hằng từng giải thích về việc nhắc tên Nguyên Vũ trên trang cá nhân của quản lý - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, bà Phương Hằng cũng từng khoe nhẹ điện thoại 'giá cao nhất hành tinh' khi viết: "Trước khi giao lưu, tôi xin thông tin vì sao tôi xài điện thoại Vertu". Lí do thiên hạ chao đảo bởi lẽ chiếc Vertu bà Hằng sử dụng là dòng điện thoại cao cấp không phải ai cũng đủ khả năng mua được. Đây là thương hiệu điện thoại đánh giá là đắt và sang trọng trên thế giới hiện nay, sản phẩm đều được sản xuất thủ công, và có giá từ 4.500 USD đến 60.000 USD. Bà chủ Đại Nam khoe dáng bên điện thoại sang chảnh - Ảnh: Internet Hiện tại thông tin bà Hằng sẽ live "nóng" chiều nay vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận rôm rả.

Livestream bà Phương Hằng gọi thẳng tên Nguyên Vũ, hóa ra sự thật lại khác xa dân mạng tưởng tượng Trong buổi livestream mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có màn nhắc tên Nguyên Vũ nhưng sự thật lại khác xa suy nghĩ của dân mạng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/chu-series-giac-mo-phuong-hang-thong-bao-live-nong-don-hiem-ai-se-len-thot-gio-linh-419478.html