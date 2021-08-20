Livestream bà Phương Hằng gọi thẳng tên Nguyên Vũ, hóa ra sự thật lại khác xa dân mạng tưởng tượng

Xã hội 20/08/2021 18:19

Trong buổi livestream mới đây, bà Nguyễn Phương Hằng đã có màn nhắc tên Nguyên Vũ nhưng sự thật lại khác xa suy nghĩ của dân mạng.

Nguyễn Phương Hằng luôn gắn liền với những tên tuổi nổi tiếng. Sau màn liên hoàn bóc phốt từ Hoài Linh, Trang Trần, Duy Mạnh... Thì mới đây bà đã nhắc tên Nguyên Vũ, khiến dân mạng liên tưởng ngay đến ca sĩ Nguyên Vũ nhưng sự thật thì khác hoàn toàn.

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Cụ thể, bà đã giải thích rõ ràng trên trang cá nhân của quản lý Hà Lee rằng Nguyên Vũ bà nhắc đến là một nhân vật khác, không phải ca sĩ Nguyên Vũ khiến dân mạng thở phào nhẹ nhõm. Bà chủ Đại Nam đính chính: "Tôi không nói đến Ca sĩ Nguyên Vũ. Quý vị đừng hiểu lầm nhé".

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Bà Hằng đính chính trên trang của quản lý rằng không nhắc đến ca sĩ Nguyên Vũ để tránh dân mạng hiểu lầm - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bài đăng lên sóng, dân mạng nhanh chóng tràn vào bày tỏ ý kiến: "Nguyên vũ cũng nhiều người tên Nguyên Vũ , ko phải một mình ca sĩ có cái tên đó", "Cô dễ thương lắm luôn nên đừng hiểu lầm tội cô nha", "Hôm qua mình cũng tưởng ca sĩ Nguyên Vũ"...

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Một số bình luận của dân mạng - Ảnh: Chụp màn hình

Ca sĩ Nguyên Vũ là thế hệ ngôi sao đàn anh trong giới showbiz. Anh không hề dính bất cứ tai tiếng nào trong quá trình hoạt động nghệ thuật của mình. Nam ca sĩ có cuộc sống rất khá giả khi xuất hiện bên siêu xe, ngoài ra anh còn được khán giả khen là ca sĩ đẹp trai nhất nhì VBiz.

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Ca sĩ Nguyên Vũ sở hữu vẻ điển trai nhất nhì VBiz - Ảnh: Internet

Trước đó,bà chủ Đại Nam lại khiến dân mạng chao đảo khi đăng bài ẩn ý trên trang cá nhân đề cập đến 1 tỷ đổ, số tiền cực kỳ lớn: "Các bạn chẳng thể dạy dỗ hay chỉ bảo ai đã có 1 tỷ đô".

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Livestream bà Phương Hằng gọi thẳng tên Nguyên Vũ, hóa ra sự thật lại khác xa dân mạng tưởng tượng - Ảnh 6

Các bài đăng gây chú ý của bà chủ Đại Nam gần đây - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, bà Phương Hằng cũng từng khoe nhẹ điện thoại 'giá cao nhất hành tinh' khi viết: "Trước khi giao lưu, tôi xin thông tin vì sao tôi xài điện thoại Vertu". Lí do thiên hạ chao đảo bởi lẽ chiếc Vertu bà Hằng sử dụng là dòng điện thoại cao cấp không phải ai cũng đủ khả năng mua được. Đây là thương hiệu điện thoại đánh giá là đắt và sang trọng trên thế giới hiện nay, sản phẩm đều được sản xuất thủ công, và có giá từ 4.500 USD đến 60.000 USD.

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Hiện tại bài giải thích về cái tên Nguyên Vũ trên trang MXH của quản lý bà Phương Hằng vẫn gây chú ý từ cư dân mạng.

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