Lí do gì Lộc Fuho soán ngôi bà Phương Hằng, thống trị MXH?

Thời gian gần đây, cái tên Lộc Fuho nổi đình nổi đám trên MXH, chưa kể, anh còn soán ngôi luôn vị trí bá chủ livestream của bà Phương Hằng.

Bá chủ livestream mới có nickname là Lộc Fuho, tên thật của anh là Phạm Văn Lộc (SN 1994), quê Khánh Hòa, là một YouTuber có tiếng trên MXH. Thế nhưng công việc chính của anh là phụ hồ vì thế cái tên Lộc Fuho dí dỏm được dân mạng nhớ đến nhiều nhất. Lộc Fuho đang là cái tên đình đám trên MXH Điều bất ngờ diễn ra khi một kỷ lục livestream vừa được thiết lập bởi Lộc Fuho. Anh đã livestream trên Fanpage vào tối ngày 21/8, thu hút hơn 257 nghìn người xem cùng lúc. Con số này cực kỳ ấn tượng hơn cả lần livestream của CEO Nguyễn Phương Hằng. Ngoài ra, các livestream của Lộc Fuho đều đạt lượng người xem trực tiếp rất cao, có khi lên tới hơn 182 nghìn người xem.

Lượt xem live cao ngất của Lộc Fuho Với cách nói chuyện mộc mạc, hài hước của Lộc Fuho thu hút hàng trăm nghìn lượt xem live. Lộc Fuho cũng rất chăm chỉ tương tác, trả lời những câu hỏi của khán giả theo cách nói hài hước. Theo đó, anh hay livestream để dạy về cách làm phụ hồ - một công việc quen thuộc của anh. Chàng phụ hồ sinh năm 1994 có cuộc sống gia đình hơi khó khăn. Được biết, mẹ Lộc là vợ hai, tuy nhiên bà mất sớm để lại hai đứa con tự kiếm tiền, nuôi nấng và bảo vệ nhau. Ngoài ra, Lộc và em gái sống trong một ngôi nhà đang xây dựng dở dang. Tuy cuộc sống vất vả nhưng Lộc vẫn luôn yêu đời và vui vẻ.

Ngoại hình không thể sánh ngang các mỹ nam hiện nay, thế nhưng nhờ tài ăn nói hài hước, Lộc Fuho đã may mắn có được vợ xinh nhờ cái duyên của cả hai. Lộc Fuho đã đính hôn với bà xã Kim Thủy vào tháng 03/2021. Lộc từng chia sẻ nhờ sự nổi đình nổi đám của mình, thu nhập tháng cao nhất anh thậm chí lên tới 200 triệu đồng. Còn thu nhập trung bình mỗi tháng của anh khoảng 40-50 triệu đồng. Sau 1 tháng lập kênh YouTube, anh được bật nút kiếm tiền. Vì thế, YouTuber người Khánh Hoà đã có thể sắm sửa nhiều món đồ đắt tiền hay sửa nhà. Lộc Fuho và bạn gái Hiện tại, những livestream của anh vẫn gây bão MXH và nhận sự quan tâm cực lớn từ dân mạng. Ảnh: Tổng hợp

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