Đang đau bụng 'khẩn cấp', cô gái tá hỏa tam tinh vì điều rùng rợn lặn ngụp dưới nhà vệ sinh

Chuyện hy hữu khi đang mắc 'đi nặng' lại chứng kiến cảnh tượng con rắn ngoe nguẩy hãi hùng thế này.

Chuyện hy hữu trong cuộc sống liên quan đến bé Na không phải là ít. Mới đây, một cô gái đã tá hỏa tam tinh khi đang chuẩn bị đi vệ sinh thì phát hiện ra một vật gì đó ngoi lên từ bồn cầu. Cụ thể, cô đã chụp lại và chia sẻ cho bàn dân thiên hạ được diện kiến. Điều rùng rợn chính xác là con rắn đang núp ló dưới làn nước của bồn cầu nhà vệ sinh.

Đính kèm bài đăng, cô gái khổ sở cho hay: "Giờ em phải làm gì ạ? Bụng thì không chịu được nữa rồi". Nhìn tình huống trớ trêu này, đa số dân mạng khóc thét vì sợ. Bài đăng gây xôn xao MXH của cô gái - Ảnh: Chụp màn hình Một số bình luận rôm rả trên MXH về con rắn xuất hiện không đúng chỗ: "Ai đời chui vô nhà vệ sinh người ta vậy bé Na?", "Gặp mình chắc mình hú vía 7 ngày chưa hết", "Con rắn nhìn sợ quá mọi người ạ"...

Trước đó, theo Công An Nhân Dân, trong khi đang định vào nhà vệ sinh, một người đàn ông bất ngờ phát hiện con rắn cạp nia dài khoảng 1m đang ở trong đó. Ngay lập tức, người này đã gọi những người trong gia đình vào vây bắt và đưa con rắn ra khỏi khu vực này. Sự việc xảy ra tại khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà (Nghệ An) lúc 20h tối ngày 10/7. Ông Kalai Vanan - Phó giám đốc điều hành của Hiệp hội nghiên cứu xã hội và động vật (ACRES) chia sẻ với kênh NewsAsia rằng những chú rắn, trăn có khả năng bơi lội giỏi, chúng thường đi săn chuột ở nơi cống rãnh, kênh rạch. Và không có gì quá lạ khi chúng xuất hiện nơi bồn cầu nhà bạn. Vì thế khi rơi vào trường hợp này, bạn đừng nên quá hoảng sợ, hãy bình tĩnh đóng nắp bồn cầu, đóng cửa nhà vệ sinh lại trong 1 - 2 giờ, gọi đội cứu trợ để họ có thể tới xử lý giúp. Bé Na xuất hiện không đúng chỗ - Ảnh: Internet Ông Vanan cảnh báo, đừng cố chọc tức chú rắn bằng cách xả nước hoặc đổ hóa chất bởi chúng có thể sẽ phòng thủ và tấn công bạn trước khi bạn có ý định làm gì.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dang-dau-bung-khan-cap-co-gai-ta-hoa-tam-tinh-vi-dieu-rung-ron-lan-ngup-duoi-nha-ve-sinh-419523.html