Đang đau bụng 'khẩn cấp', cô gái tá hỏa tam tinh vì điều rùng rợn lặn ngụp dưới nhà vệ sinh

Xã hội 21/08/2021 13:58

Chuyện hy hữu khi đang mắc 'đi nặng' lại chứng kiến cảnh tượng con rắn ngoe nguẩy hãi hùng thế này.

Chuyện hy hữu trong cuộc sống liên quan đến bé Na không phải là ít. Mới đây, một cô gái đã tá hỏa tam tinh khi đang chuẩn bị đi vệ sinh thì phát hiện ra một vật gì đó ngoi lên từ bồn cầu.

Cụ thể, cô đã chụp lại và chia sẻ cho bàn dân thiên hạ được diện kiến. Điều rùng rợn chính xác là con rắn đang núp ló dưới làn nước của bồn cầu nhà vệ sinh.

Đính kèm bài đăng, cô gái khổ sở cho hay: "Giờ em phải làm gì ạ? Bụng thì không chịu được nữa rồi". Nhìn tình huống trớ trêu này, đa số dân mạng khóc thét vì sợ.

con ran
Bài đăng gây xôn xao MXH của cô gái - Ảnh: Chụp màn hình

Một số bình luận rôm rả trên MXH về con rắn xuất hiện không đúng chỗ: "Ai đời chui vô nhà vệ sinh người ta vậy bé Na?", "Gặp mình chắc mình hú vía 7 ngày chưa hết", "Con rắn nhìn sợ quá mọi người ạ"...

Trước đó, theo Công An Nhân Dân, trong khi đang định vào nhà  vệ sinh, một người đàn ông bất ngờ phát hiện con rắn cạp  nia  dài  khoảng 1m đang ở  trong đó. Ngay lập  tức, người này đã gọi những người trong gia đình vào vây bắt và đưa con rắn ra khỏi khu vực này. Sự việc xảy ra tại khối Dốc Cao, phường Quang Tiến, thị xã Thái Hoà (Nghệ An) lúc 20h tối ngày 10/7.

Ông Kalai Vanan - Phó giám đốc điều hành của Hiệp hội nghiên cứu xã hội và động vật (ACRES) chia sẻ với kênh NewsAsia rằng những chú rắn, trăn có khả năng bơi lội giỏi, chúng thường đi săn chuột ở nơi cống rãnh, kênh rạch. Và không có gì quá lạ khi chúng xuất hiện nơi bồn cầu nhà bạn. Vì thế khi rơi vào trường hợp này, bạn đừng nên quá hoảng sợ, hãy bình tĩnh đóng nắp bồn cầu, đóng cửa nhà vệ sinh lại trong 1 - 2 giờ, gọi đội cứu trợ để họ có thể tới xử lý giúp.

con ran 2

Đang đau bụng 'khẩn cấp', cô gái tá hỏa tam tinh vì điều rùng rợn lặn ngụp dưới nhà vệ sinh - Ảnh 3

Bé Na xuất hiện không đúng chỗ - Ảnh: Internet

Ông Vanan cảnh báo, đừng cố chọc tức chú rắn bằng cách xả nước hoặc đổ hóa chất bởi chúng có thể sẽ phòng thủ và tấn công bạn trước khi bạn có ý định làm gì.

Chủ 'series giấc mơ' Phương Hằng thông báo live nóng 'đòn hiểm', ai sẽ lên thớt giờ linh?

Chủ 'series giấc mơ' Phương Hằng thông báo live nóng 'đòn hiểm', ai sẽ lên thớt giờ linh?

Bà Nguyễn Phương Hằng vừa ra thông báo livestream, dân mạng đã kéo vào hóng mòn mắt.

Xem thêm
Từ khóa:   rắn trong bồn cầu rắn trong nhà vệ sinh rắn chui vô toalet

TIN MỚI NHẤT

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Xã hội 1 giờ 6 phút trước
Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Khám phá 5 lợi ích dinh dưỡng dồi dào từ quả đu đủ

Dinh dưỡng 1 giờ 11 phút trước
Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Lửa cháy dữ dội tại cửa hàng xe máy ở Hà Nội, nhiều phương tiện bị thiêu rụi

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Trong 2 ngày 9-10/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp lên hương, VẬN SỐ lên hoa, hoan hỷ nhận vô số TÀI LỘC, tiền rủng rỉnh túi

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 41 phút trước
Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Danh tính 2 đối tượng bị khởi tố do dùng 'chất cấm' vỗ béo cho hơn 2.300 con heo

Đời sống 1 giờ 58 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 41 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 3 giờ 19 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 41 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 41 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Qua đêm nay, 3 con giáp Thần May Mắn ngỏ lời, tài lộc sáng chói, tình duyên đỏ thắm, cuộc sống thăng hoa

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

Đúng ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, Thần Tài xua đuổi vận xui, quý nhân mang đến tài lộc, 3 con giáp khai thông tài lộc, thu hưởng công danh, giàu có bất thình lình

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Vì sao nhiều người ngày càng thích “sống phông bạt”?

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Mastercard đổi mới cách tiếp cận bảo mật thanh toán bằng series phim ngắn Hàn Quốc

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nóng: Chính phủ chốt nghỉ 7 ngày dịp Tết Nguyên đán năm 2027, Quốc khánh 4 ngày

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Nhận diện thương hiệu mới của công ty bảo hiểm đến từ Nhật Bản

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Lào Cai: Sạt lở đất đá, Quốc lộ 279 bị chia cắt hoàn toàn

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1

Cùng chuyên gia cập nhật cách quản lý u xơ thần kinh tuýp 1