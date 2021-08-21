Thêm 81 ca nghi mắc COVID-19 mới tại Bà Rịa-Vũng Tàu

Xã hội 21/08/2021 21:18

Bà Rịa-Vũng Tàu ghi nhận 81 ca nghi mắc COVID-19 mới tính từ 18h ngày 20/8 đến 18h ngày 21/8/2021.

Theo Tiền Phong, ngày 21/8, Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho biết, tính từ 18h ngày 20/8 đến 18h ngày 21/8/2021, tỉnh này ghi nhận 81 ca nghi mắc COVID-19 mới, đang chờ Bộ Y tế cấp mã bệnh nhân.

Theo đó, huyện Long Điền có 39 ca. Trong đó, 6 ca trong khu cách ly tập trung tại Trường tiểu học Chu Văn An; 33 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa thuộc thị trấn Long Hải. Riêng huyện Đất Đỏ ghi nhận 1 ca ngoài cộng đồng thuộc khu phố Hải An, thị trấn Phước Hải được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà.

COVID-19

Ngoài ra, TP.Vũng Tàu ghi nhận 11 ca. Trong đó, 6 ca ghi nhận trong khu vực phong tỏa (5 ca tại phường Thắng Nhì, 1 ca tại phường Nguyễn An Ninh); 5 ca ghi nhận ngoài cộng đồng (1 ca thuộc phường 11 được lấy mẫu xét nghiệm tại nhà, 1 ca thuộc phường Thắng Nhì phát hiện tại Bệnh viện Lê Lợi, 3 ca thuộc phường 11 ghi nhận tại khu cách ly tạm thời 89 Lê Lợi). Số lượng ca nhiễm COVID-19 từ ngày 28/6 đến nay là 2.821 ca. Số ca đã khỏi bệnh trong ngày 21/8 là 62 người. Lực lượng chức năng đang tiến hành khẩn trương truy vết các F1, F2, F3. Số người đang cách ly tập trung là 2.826 trường hợp.

Song song đó, ban Chỉ đạo Phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nhận định, tình hình dịch bệnh tại tỉnh còn diễn biến phức tạp, số ca F0 ghi nhận trong ngày cao, tập trung ở 2 địa phương là TP.Vũng Tàu và huyện Long Điền. Do đó, các địa phương cần tiếp tục thực hiện nghiêm và quyết liệt hơn các giải pháp phòng chống dịch đã đề ra, tuyệt đối không được chủ quan, mất cảnh giác.

Theo thông báo của Bộ Y tế, từ 18 giờ 30 ngày 20.8 đến 18 giờ hôm nay, 21.8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.321 ca nhiễm mới, gồm 22 ca nhập cảnh và 11.299 ca trong nước (7.428 ca trong cộng đồng) tại 39 tỉnh, thành.

Trong số mắc trong nước công bố hôm nay, Bình Dương có 4.505 ca, TP.HCM 4.084 ca, Tiền Giang 589 ca, Đồng Nai 551 ca, Long An 393 ca, Đà Nẵng 197 ca, Đồng Tháp 109 ca, Cần Thơ 100 ca, Tây Ninh 83 ca, Hà Nội và Khánh Hòa mỗi địa phương 76 ca, An Giang 71 ca, Nghệ An 60 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 57 ca, Phú Yên 45 ca, Bến Tre 42 ca.

Bộ Y tế cho biết, đến hôm nay, gần 16,5 triệu liều vắc xin COVID-19 đã tiêm trên cả nước (hơn 14,787 triệu liều tiêm 1 mũ và hơn 1, 7 triệu tiêm mũi 2).

Hôm nay, Bộ Y tế ban hành Công văn số 6866/BYT-BMTE ngày 21.8 gửi Sở Y tế các tỉnh, thành; các bệnh viện về việc ưu tiên tiêm vắc xin cho phụ nữ mang thai, bà mẹ đang cho con bú trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19.

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Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đà Nẵng cho biết: Theo số liệu, từ ngày 3/5 đến nay TP Đà Nẵng ghi nhận 1.593 ca dương tính, 16 ca tử vong.

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