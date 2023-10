Trong đợt 2 xét nghiệm sàng lọc từ 18/8, Hà Nội phát hiện 49 ca nhiễm COVID-19

Trong đợt 2 xét nghiệm tầm soát COVID-19 toàn thành phố, Hà Nội đã lấy được 788.106 mẫu đạt 92% so với kế hoạch.

Theo VOV, trong đợt 2 xét nghiệm tầm soát COVID-19 toàn thành phố, Hà Nội đã lấy được 788.106 mẫu đạt 92% so với kế hoạch. Trong đó, 383.000 mẫu đã có kết quả, với 49 mẫu dương tính. Hà Nội tiếp tục đợt 2 xét nghiệm sàng lọc toàn thành phố từ ngày 18/8, với số mẫu dự kiến trên 800.000. Trong đó, 64.999 mẫu trong khu vực phong tỏa; 416.330 mẫu thuộc các khu vực nguy cơ và 375.093 mẫu thuộc đối tượng nguy cơ.

Toàn thành phố đã lấy được 788.106 mẫu đạt 92% so với kế hoạch tính đến 16h chiều 21/8. Tổng số mẫu đã được xét nghiệm 383.357 mẫu, trong đó số mẫu dương tính là 49, số mẫu âm tính là 383.308 và số mẫu chưa có kết quả là 404.749. Theo đó, 49 mẫu dương tính gồm 4 mẫu thuộc đối tượng sinh sống trong khu vực phong tỏa đều ở Đồng Xuân, Hoàn Kiếm; 45 mẫu là người sinh sống trong khu vực nguy cơ, bao gồm: Đống Đa (21), Hoàng Mai (13), Hoài Đức (06), Hà Đông (05).

Báo cáo cập nhật đến 18h ngày 21/8 của Sở Y tế Hà Nội, trong ngày, thành phố đã ghi nhận 64 ca mắc COVID-19. Trong đợt dịch thứ tư (từ ngày 27/4/2021), Hà Nội có 2.554 ca mắc COVID-19, gồm 1.305 ca ghi nhận ngoài cộng đồng và 1.249 ca đã được cách ly.

Theo thông báo của Bộ Y Tế, từ 18 giờ 30 ngày 20.8 đến 18 giờ hôm nay, 21.8, trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 11.321 ca nhiễm mới, gồm 22 ca nhập cảnh và 11.299 ca trong nước (7.428 ca trong cộng đồng) tại 39 tỉnh, thành.

Trong số mắc trong nước công bố hôm nay, Bình Dương có 4.505 ca, TP.HCM 4.084 ca, Tiền Giang 589 ca, Đồng Nai 551 ca, Long An 393 ca, Đà Nẵng 197 ca, Đồng Tháp 109 ca, Cần Thơ 100 ca, Tây Ninh 83 ca, Hà Nội và Khánh Hòa mỗi địa phương 76 ca, An Giang 71 ca, Nghệ An 60 ca, Bà Rịa - Vũng Tàu 57 ca, Phú Yên 45 ca, Bến Tre 42 ca.

Đà Nẵng có 43 ca đang nguy kịch, 13 ca tử vong vì COVID-19 trong một tháng Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Đà Nẵng cho biết: Theo số liệu, từ ngày 3/5 đến nay TP Đà Nẵng ghi nhận 1.593 ca dương tính, 16 ca tử vong.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/trong-dot-2-xet-nghiem-sang-loc-tu-18-8-ha-noi-phat-hien-49-ca-nhiem-covid-19-419578.html