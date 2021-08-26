Diễn biến mới nhất vụ 96 tỷ: Đàm Vĩnh Hưng ra 'tối hậu thư', dọa 'lột trần trụi' nếu bà Phương Hằng tiếp tục vu khống

Hậu trường 26/08/2021 19:47

Đàm Vĩnh Hưng vừa tung 'tối hậu thư' dài dằng dặc trên MXH, gọi thẳng tên bà Nguyễn Phương Hằng.

Cuộc chiến "kim cương" - 96 tỷ của hai nhân vật hot nhất MXH là bà Nguyễn Phương Hằng - Đàm Vĩnh Hưng vẫn chưa có hồi kết. Sau live "nóng" chiều nay thì mới đây, Mr.Đàm vừa tung ra "tối hậu thư" dài dằng dặc trên MXH. Trong đó nam ca sĩ còn khẳng định sẽ dùng pháp luật vào việc đấu tố này.

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Hai nhân vật hot nhất MXH đến thời điểm hiện tại - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ viết trên trang cá nhân như sau: "Vì cô vu khống tôi ăn chặn 96 tỷ đồng tiền từ thiện, khẳng định mình có 1,9kg giấy sao kê nên tôi đã nói rõ ràng rằng, tôi muốn pháp luật và ngân hàng vào cuộc kiểm tra số giấy sao kê đó so với giá trị thật của tài khoản của tôi. Nếu sai, cô mất 1 viên kim cương. Nhưng tới thời điểm hiện tại, cô không làm được điều này. Nên cuộc thách đấu này tôi sẽ chuyển sang một cuộc đi tìm công bằng cho tôi trên phương diện pháp lý".

Đàm Vĩnh Hưng cho biết sẽ nhờ pháp luật đối soát tài khoản của mình: "Nếu cô vẫn còn muốn vu khống tôi, mời cô cố gắng biến giấc mơ sao kê và 1,9kg giấy lộn kia thành sự thật. Tôi đang đợi cô up lên mớ giấy cô đang có với con số dơ bẩn như sự tưởng tượng của cô. Tôi sẽ nhờ pháp luật đối soát tài khoản của mình để đảm bảo tính minh bạch".

"Lời thách đấu này là của riêng Đàm Vĩnh Hưng tôi và cô, không phải đại diện cho bất kỳ anh chị em nghệ sĩ nào nên đừng lôi kéo những nghệ sĩ khác để tạo hiệu ứng truyền thông bẩn. Cô đang nghĩ mình là ai vậy? Tự cho mình quá nhiều quyền hành nay ra lệnh này, mai ra thời hạn kia? Với tôi, cô HOÀN TOÀN KHÔNG CÓ 1 TƯ CÁCH GÌ để yêu cầu TÔI hay nghệ sỹ khác phải làm theo cô mong muốn". Nam ca sĩ "Hello" chia sẻ thêm.

Anh khẳng định rằng: "Tôi làm mọi việc đều từ trái tim với những sự đóng góp chân thành cho đợt từ thiện đó một cách công khai, minh bạch".

Cuối bài chia sẻ, Mr.Đàm đanh thép tuyên bố: "Tôi! HUỲNH MINH HƯNG - tức ĐÀM VĨNH HƯNG SẼ CHÍNH THỨC MANG CÂU CHUYỆN NÀY RA PHÁP LUẬT, để chứng minh sự trong sạch của mình và lột trần trụi sự vu khống, bôi nhọ, xúc phạm danh dự người khác của bà Nguyễn Phương Hằng. NHỮNG GÌ CẦN NÓI SẼ NÓI TẠI TOÀ!".

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Diễn biến mới nhất vụ 96 tỷ: Đàm Vĩnh Hưng ra 'tối hậu thư', dọa 'lột trần trụi' nếu bà Phương Hằng tiếp tục vu khống - Ảnh 3

Nguyên văn bài chia sẻ của Mr.Đàm - Ảnh: Chụp màn hình

Nhiều đoạn nam ca sĩ viết in hoa chứng tỏ Mr.Đàm đang muốn làm sáng tỏ ngọn ngành việc này. Ngay khi bài đăng lên sóng, khán giả đã tràn vào bình luận rôm rả: "Thay vì anh thách cô tung lên thì anh tự tung lên đi. Tài khoản của anh", "Hưng hãy sống đúng và chính mình không bận tâm đến câu nói không đúng. Nếu đúng mình sửa vậy thôi", "Hay quá anh ơi,luôn ủng hộ anh"...

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Bình luận của cư dân mạng, hết Đoàn Văn Hậu, ca sĩ Tuấn Hưng không hề liên quan cũng bị dân mạng gọi tên hết sức kém duyên - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, trên các diễn đàn mạng lan truyền thông tin bà chủ Đại Nam "vạch mặt" một nam ca sĩ tiếng tăm trong làng nhạc Việt. Nữ hoàng livestream cho rằng nam ca sĩ này đã biển thủ hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Trên livestream, bà Hằng có động thái vô cùng bức xúc, cho rằng nam ca sĩ có dấu hiệu không tỏ tường, ăn chặn, khi con số thực nhận chuyển khoản là hơn 96 tỷ, anh này chẳng hề có sao kê minh bạch. Hiện tại, CĐM vẫn đang tiếp tục "hít hà" drama giữa 2 nhân vật này. 

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