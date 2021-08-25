Khán giả thắc mắc phát ngôn 'Đàm Vĩnh Hưng là vùng đất cấm' từ đâu mà ra giữa lúc sầu sôi lửa bỏng bị tố 'ém' hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện?

Đàm Vĩnh Hưng đang là cái tên hot nhất MXH sau khi bà Nguyễn Phương Hằng tố anh "ém" hơn 96 tỷ đồng từ thiện. Sau đàn chị Phi Nhung bị tố "ỉm" tiền từ thiện, danh hài Hoài Linh cũng bị vướng lùm xùm 14 tỷ đồng thì Mr.Đàm lại là người tiếp theo có mặt trong chuỗi 'series giấc mơ của bà Phương Hằng'.

Được biết, vào hồi cuối tháng 4/2019, một tài khoản Facebook tên L.H.A đã đăng tải hình ảnh nam ca sĩ Hello chụp chung với Nguyễn Hữu Linh, người này khi đó vừa bị khởi tố trong vụ bé gái bị sàm sỡ trong thang máy kèm dòng chú thích: "Trong bức ảnh này, giờ ai nổi tiếng hơn ai nhỉ?".

Sau khi thông tin này tràn lan trên các diễn đàn MXH, câu nói "Đàm Vĩnh Hưng là vùng đất cấm" bỗng dưng hot trở lại. Dân tình bàn tán không ngớt và nhanh chóng truy tìm nguồn gốc phát ngôn này.

Hay tin, Đàm Vĩnh Hưng đã công khai yêu cầu L.H.A xoá bài trên trang cá nhân, đồng thời nam ca sĩ cũng có nhiều lời lẽ mang tính doạ dẫm, xưng hô mày - tao khiến dân mạng chú ý một thời. Đàm Vĩnh Hưng nói rằng nếu L.H.A đã xoá status thì anh cũng sẽ để bài đăng của mình ở chế độ cá nhân. Riêng nếu còn "lớn họng một lần nữa" thì anh sẽ làm cho "ngô ra ngô khoai ra khoai".

Nam ca sĩ Hello đã chụp lại bài đăng của L.H.A và 'tút' gây xôn xao MXH, Mr.Đàm tuyên bố "ĐVH là vùng đất cấm"

Cuối bài viết, Đàm Vĩnh Hưng viết lời đanh thép: "Hãy luôn nhớ, Đàm Vĩnh Hưng là vùng đất cấm!". Ngay sau tuyên bố hùng hồn này, nhiều ý kiến trái chiều đã nổ ra trên MXH.

Trước đó, trên các diễn đàn mạng lan truyền thông tin bà Nguyễn Phương Hằng "tố" một nam ca sĩ tiếng tăm trong làng nhạc Việt. Cái tên được chị đại nhắc tên là Đ.V.H. Nữ đại gia cho rằng nam ca sĩ này đã biển thủ hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Trên livestream, bà Hằng có động thái vô cùng bức xúc, cho rằng nam ca sĩ có dấu hiệu không tỏ tường, ăn chặn, khi con số thực nhận chuyển khoản là hơn 96 tỷ đồng, anh này chẳng hề có sao kê minh bạch.

Sau khi bị bà chủ Đại Nam tố 'ém' 96 tỷ từ thiện, Mr.Đàm đưa ra thách đấu 'kim cương' khiến dân tình bàn tán không ngớt

Hiện tại, vụ lùm xùm 96 tỷ đồng vẫn được khán giả bàn tán không ngớt sau khi Đàm Vĩnh Hưng đưa ra thách đấu kim cương có 1-0-2 trong lịch sử showbiz, liệu sự việc sẽ diễn ra như nào.

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