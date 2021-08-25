Biến mới: Đại gia Phương Hằng vạch mặt ca sĩ đình đám biển thủ hơn 96 tỷ tiền từ thiện, danh tính 'không đùa được đâu'?

Tin nóng 25/08/2021 09:22

Showbiz tiếp tục dậy sóng khi bà Nguyễn Phương Hằng tiếp tục đưa ra lí lẽ đanh thép yêu cầu nam ca sĩ này sao kê tài khoản đã nhận từ thiện với số tiền hơn 96 tỷ đồng.

Thời gian qua, sau khi cho Hoài Linh, Phi Nhung và vài ngôi sao "lên thớt" vì lùm xùm từ thiện, mới đây nữ hoàng livestream Nguyễn Phương Hằng tiếp tục làm showbiz chao đảo khi cho thêm 1 nam ca sĩ đình đám "lên thớt". Thông tin về số tiền nam ca sĩ này biển thủ từ thiện đang khiến bàn dân thiên hạ chao đảo vì lên tới hàng chục tỷ đồng.

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Showbiz lại dậy sóng vì tuyên bố mới của bà Hằng về chuyện hành thiện của một nam ca sĩ - Ảnh: Internet

Cụ thể, tối qua trên các diễn đàn mạng lan truyền thông tin bà chủ Đại Nam "vạch mặt" một nam ca sĩ tiếng tăm trong làng nhạc Việt. Nữ hoàng livestream cho rằng nam ca sĩ này đã biển thủ hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Trên livestream, bà Hằng có động thái vô cùng bức xúc, cho rằng nam ca sĩ có dấu hiệu không tỏ tường, ăn chặn, khi con số thực nhận chuyển khoản là hơn 96 tỷ, anh này chẳng hề có sao kê minh bạch. 

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Thông tin nam ca sĩ này biển thủ hơn 96 tỷ tiền từ thiện tràn lan trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Bà hoàng kim cương còn đanh thép tuyên bố trong vòng 1 tuần, nếu nam ca sĩ này không lên tiếng làm rõ về số tiền quyên góp từ thiện thì sẽ bị tung lên dần 1,9kg giấy sao kê. Ngoài ra bà còn khiến dân mạng "mát lòng mát dạ" khi tuyên bố sẽ làm đến cùng cho "ra ngô ra khoai" mọi chuyện.

Sau khi thông tin này tràn lan trên các diễn đàn, nhiều dân mạng đã vào ủng hộ nhiệt tình: "Làm cho ra chuyện để từ nay người ủng hộ từ thiện không bị dắt mũi", "Con số khủng vậy chứ có ít đâu, ủng hộ chị làm cho ra lẽ", "96 tỷ tỷ cơ á, sao kê rõ ràng là khán giả tin ngay thôi"...

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Dân mạng cho rằng nam ca sĩ này đã 'tới công chuyện' với bà Phương Hằng - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, bà Phương Hằng cũng từng lên sóng nói về chuyện từ thiện của Hoài Linh như sau: "Câu chuyện của Hoài Linh là một câu chuyện không hề nhỏ với số tiền đóng góp để cứu lũ lụt cho miền Trung. Nếu người có tâm có tầm có đạo đức như những gì Hoài Linh nói thì đã công bố số tiền này cho cộng đồng mạng biết lý do vì sao chưa chuyển được. Đến lúc này lên tiếng thì có nghĩa gì khi sự thật được bóc mẽ. Ai cho phép Hoài Linh làm việc này với cộng đồng mạng, những người vì niềm tin mà đóng góp, bây giờ có nói gì thì có nghĩa gì? Ăn không được thì ói ra phải không? 

Những người có lòng tự trọng không bao giờ giữ tiền của người khác, hay nghĩ rằng mình là một nghệ sĩ lớn tất cả đều là fan cuồng nên sẽ không truy cứu và tìm hiểu. Có phải chúng ta bị lừa về niềm tin không quý vị? Và ai đã tạo ra những chứng từ khống để bảo vệ cho cái dối trá để qua mặt chúng ta, qua mặt luôn cả chính quyền thì có vi phạm pháp luật không? Câu hỏi này để dành cho cộng đồng mạng trực tiếp hỏi những người trong cuộc. 

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NS Hoài Linh từng phải lên tiếng đính chính sau khi bà Phương Hằng cho lên sóng vì lùm xùm 14 tỷ từ thiện - Ảnh: Internet

Hoài Linh lấy tư cách gì để ôm số tiền câm lặng đến những 6 tháng không giải thích một lời. Bây giờ dù có nói gì theo suy nghĩ của tôi cũng chỉ là để khắc phục hậu quả né tránh pháp luật thế thôi. Câu chuyện không hề đơn giản nhé quý vị. Chúng ta không thể tha thứ cho những hành động bỉ ổi vô liêm sỉ đánh tráo khái niệm để qua mặt cộng đồng. Đây là những sự thật mà chúng ta cần phải làm rõ để thanh lọc lại những con người núp lùm vào cái mác thương hiệu để lừa gạt chúng ta"... 

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Hiện tại, dân mạng đang hóng mòn mắt xem diễn tiến, thực hư câu chuyện này sẽ như thế nào? - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin về nam ca sĩ biển thủ 96 tỷ tiền từ thiện do bà Phương Hằng đưa ra vẫn gây chấn động MXH và nhận vô vàng ý kiến trái chiều.

NÓNG: Ồn ào đăng lắng xuống, 'bá chủ livestream’ Phương Hằng lại bất ngờ ‘réo’ tên Hoài Linh, chuyện gì đang xảy ra?

NÓNG: Ồn ào đăng lắng xuống, 'bá chủ livestream’ Phương Hằng lại bất ngờ ‘réo’ tên Hoài Linh, chuyện gì đang xảy ra?

Vụ ồn ào liên quan tới Hoài Linh đã qua từ lâu, những tưởng bà Nguyễn Phương Hằng sẽ không nhắc tên danh hài tuy nhiên mới đây vị doanh nhân này lại nhắc lại "người cũ" trong livestream mới nhất.

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