Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần gây xôn xao với loạt phát ngôn về từ thiện: 'Ai nói sai, làm bậy chắc chắn sẽ nhận lấy nghiệp'

Thời gian qua, Đàm Vĩnh Hưng đã có những lần hành thiện khiến dân mạng chú ý. Bên cạnh đó khi bị khán giả yêu cầu sao kê cho minh bạch thì anh cũng có những lần đáp trả hùng hồn và cho rằng "Tôi chỉ làm những gì mình cho là đúng, lương tâm mình cảm thấy thanh thản, nhẹ nhõm".

Bên cạnh đó, anh cũng có nhiều phát ngôn về việc từ thiện của mình khiến dân mạng xôn xao: "Nghệ sĩ hay bất kì ai đi làm từ thiện đều có rất nhiều cái khổ tâm vì gắn với nhiều trách nhiệm. Ngày xưa Hưng đi làm người ta nói mình đánh bóng tên tuổi, làm màu mè, làm rùm beng lên nhưng Hưng nghĩ thế này: Khi mình hô hoán lên thì sẽ có nhiều người góp sức cùng mình. Cuối cùng người thụ hưởng có được món quà giá trị hơn chứ mình làm thì ít lắm".

Anh từng phản biện lại khán giả rằng: "Theo suy nghĩ của cá nhân tôi, không biết là có ai cùng suy nghĩ này không, không có người nào trên trái đất đủ tư cách ép buộc hay ra lệnh cho người khác hay nghệ sĩ phải làm từ thiện, chỉ có lệnh từ trái tim của chính họ mà thôi".

Đáng chú ý nhất là vào tháng 5/2021, Đàm Vĩnh Hưng đã ủng hộ bệnh viện dã chiến ở Bắc Giang, Bắc Ninh 160 triệu đồng, 100 giường bệnh để hỗ trợ kinh phí cho bà con trong vùng dịch. Xuất hiện cùng với loạt ảnh hành thiện là bài viết: "Ai nói sai, làm bậy chắc chắn sẽ nhận lấy nghiệp do chính người đó tạo ra, nhất là với việc từ thiện. Tôi luôn luôn dặn dò cả công ty hay bạn bè thân thiết rằng: 'Những đồng tiền từ thiện ai mà ăn hay gian dối thì sẽ phải trả đến đời con đời cháu vẫn không hết'. Mình chưa từng có 1 phút nào hổ thẹn với lương tâm và trời đất. Mình cứ làm đúng trước đã!".

Đàm Vĩnh Hưng rất chăm chỉ làm từ thiện thời gian qua

Khi lùm xùm của Hoài Linh liên quan đến 14 tỷ từ thiện bùng ra, Đàm Vĩnh Hưng cũng đã mạnh dạn lên tiếng: "Đây là lần duy nhất Hưng lên tiếng một câu ngắn gọn liên quan đến hai chữ Hoài Linh. Hưng tin là anh Linh có cách giải quyết theo hướng riêng và suy nghĩ của riêng mình, Hưng tôn trọng điều đó. Mong mọi người hãy suy nghĩ và đặt tâm thế của mình rộng hơn và bao dung hơn chút xíu để đón nhận tất cả những gì đã diễn ra".

Hai ngôi sao đình đám showbiz bên nhau

Có thể thấy thời gian qua nam ca sĩ đã làm từ thiện rất nhiều, khán giả vỗ tay ủng hộ không ngớt.

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