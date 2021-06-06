Nhân vật Tiktoker bí ẩn đưa Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành ‘lên thớt’, bị bà Phương Hằng 'réo tên' quyền lực cỡ nào?

Xã hội 06/06/2021 08:04

Nổi đình nổi đám trên ứng dụng TikTok, Trương Quốc Anh còn có những phát ngôn gây chấn động mạng xã hội. Nhân vật này sở hữu thành tích “khủng” cỡ nào?

TikToker Trương Quốc Anh sinh năm 1985, anh khiến mọi người choáng váng khi sở hữu kênh riêng trên nền tảng này với hơn 1,1 triệu lượt theo dõi kèm 20,9 triệu lượt thả tim. 

Những bạn trẻ thường hay tạo trend trên TikTok thường ghé thăm kênh của anh bởi nội dung thú vị về cuộc sống, xã hội đời thường. Anh cũng hay đưa ra những quan điểm riêng giải đáp thắc mắc của cư dân mạng. 

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Trương Quốc Anh sở hữu kênh TikTok với hơn 1,1 triệu người đăng ký theo dõi và lượng tương tác cực 'khủng'

Dân mê TikTok xem anh như thần tượng của giới trẻ khi thường xuyên vào bình luận, thả tim dưới những video mới nhất. Gần đây ứng dụng TikTok liên tục "đưa" những video của anh lên tab thịnh hành. Bên cạnh đó lướt xuống phần comment đa số đều ủng hộ và comment tích cực. 

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TikToker Trương Quốc Anh sở hữu nhiều phát ngôn chấn động showbiz - Ảnh: Chụp màn hình
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Những video của anh vừa up lên nền tảng video TikTok luôn nhận nhiều sự quan tâm của khán giả - Ảnh: Chụp màn hình

Anh từng gây sóng gió showbiz khi lên án diễn viên Hứa Minh Đạt vì làm clip phản cảm, mang nội dung “trù ẻo” người xem. Anh cũng bắt trend rất nhanh khi theo dõi vụ Hoài Linh sát sao và đưa ra nhiều ý kiến khiến cộng đồng mạng thích thú. Trong video đăng lên mới nhất, Trương Quốc Anh hùng hồn nhận định: “Trấn Thành công khai số tiền minh bạch vô tình khiến Hoài Linh rơi xuống hố vôi. Cả hai (Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng) đã đạp Hoài Linh một phát đi xa hơn. Đang lúc dầu sôi lửa bỏng thì các ông em ra thanh minh nhưng vô tình đẩy anh của mình vào thế cờ quá bí, phải tức tốc giải ngân 15 tỷ”.

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Anh từng mang Trấn Thành, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng vào chủ đề nội dụng những phát ngôn của mình - Ảnh: Internet

Nhiều bạn trẻ ngoài ngưỡng mộ, tò mò về nhân vật này còn vào xin bí kíp để tăng tương tác cho kênh TikTok cá nhân.

Không chỉ vậy, trong livestream của bà Phương Hằng ngày 4/5, bà cũng từng nhắc đích danh Trương Quốc Anh, ngợi khen 2 bài chia sẻ của anh về các vấn đề thời sự. Một trong số đó là bài viết anh đang ghim trên mạng xã hội Facebook. 

Nhân vật Tiktoker bí ẩn đưa Đàm Vĩnh Hưng, Trấn Thành ‘lên thớt’, bị bà Phương Hằng 'réo tên' quyền lực cỡ nào? - Ảnh 5
Bài viết được chính bà chủ Đại Nam ngợi khen và nhờ anh trợ lý đọc 'rõ to' trên sóng livestream

Ngoài vai trò quyền lực trên mạng xã hội, trong công việc, Trương Quốc Anh còn là một cán bộ của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội. 

TikToker Trương Quốc Anh: 'Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng chỉ bảo vệ bản thân, Hoài Linh vô tình bị dồn vào thế khó'

TikToker Trương Quốc Anh: 'Trấn Thành và Đàm Vĩnh Hưng chỉ bảo vệ bản thân, Hoài Linh vô tình bị dồn vào thế khó'

Khi nghệ sĩ Hoài Linh vướng lùm xùm do 14 tỷ đồng bị giải ngân chậm, MC Trấn Thành và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng nhanh chóng công khai sao kê số tiền từ thiện của bản thân. Tuy nhiên, theo TikToker nổi tiếng Trương Quốc Anh, việc này lại vô tình đẩy Hoài Linh vào thế khó.

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Từ khóa:   Trương Quốc Anh Trấn Thành Đàm Vĩnh Hưng

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