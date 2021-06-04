Trương Quốc Anh là nhân vật nổi tiếng trên MXH với nhiều đoạn clip chia sẻ về các vấn đề đang thu hút sự quan tâm của dư luận. Mới đây, anh đã lên tiếng về vấn đề đang gây tranh cãi giữa lùm xùm những ngày qua của nghệ sĩ Vbiz: "Từ thiện nên công khai hay âm thầm?".

CĐM đã không còn quá xa lạ với cum từ "nghệ sĩ làm từ thiện", nhưng trong những tháng gần đây, việc làm ý nghĩa này bỗng chốc gây nhiều tranh cãi bởi những lùm xùm đằng sau những lời kêu gọi gây quỹ. Mới đây nhất là trường hợp của NS Hoài Linh liên quan tới số tiền gần 14 tỷ đồng cứu trợ miền Trung vào năm ngoái. Cụ thể, nam danh hài bị tố "ngâm" tiền từ thiện suốt 6 tháng. Mặc dù sau đó Hoài Linh đã lên tiếng giải thích vì bệnh dịch nên phải dời lại và mới đây cũng đã tiến hành giải ngân xong số tiền. Thế nhưng, CĐM vẫn không ngừng đưa ra những ý kiến trái chiều nhau về việc nam danh hài không công khai minh bạch. Giữa lúc "anh Bốn" đang loay hoay với scandal chấn động, thì có 2 nghệ sĩ đàn em bất ngờ đăng bài công khai giấy tờ, sao kê của ngân hàng về số tiền từ thiện mà bản thân đã kêu gọi. Cụ thể, một nghệ sĩ hài đã đăng tải tâm thư chia sẻ về số tiền kêu gọi ủng hộ người dân miền Trung trong đợt lũ 2020. Trong khi đó, một nam ca sĩ nổi tiếng khác cũng có nhiều bài trần tình và hình ảnh từ thiện tại các ổ dịch Covid-19.

Trước những hành động của 2 nghệ sĩ này, Trương Quốc Anh nhận định: "Khi đồng nghiệp của anh Hoài Linh trước áp lực dư luận về chuyện thiện nguyện thì hai người này có đăng tải lên mạng xã hội những sao kê ngân hàng. Việc thể hiện tính minh bạch của 2 nghệ sĩ này vô tình lại dồn nghệ sĩ Hoài Linh vào đường khó hơn. Có nghĩa là các bạn đã minh bạch với cộng đồng mạng, với nhà hảo tâm rồi, tức là các bạn chỉ bảo vệ bản thân của các bạn, còn việc của Hoài Linh kệ Hoài Linh thôi. Cảm giác như nghệ sĩ Hoài Linh vừa nhận cú đấm từ cộng đồng mạng sau đó bị một quả đạp của đồng nghiệp". Trương Quốc Anh cho rằng 2 nghệ sĩ kia đã vô tình đẩy Hoài Linh vào thế bí - Ảnh chụp màn hình Bên cạnh đó, chia sẻ về vấn đề nên hay không nên đăng tải hình ảnh về chuyến từ thiện lên MXH, Tiktoker nói: "Nếu mình làm việc vì tâm, không có gì khuất tất thì minh bạch chính là để bảo vệ bản thân mình. Các bạn đừng cho rằng đi thiện nguyện không cần đưa hình ảnh lên, đấy là sai lầm. Trừ khi là tiền riêng của các bạn bỏ trong túi ra, thì các bạn có thể đi âm thầm.

Nhưng bạn đã nhận tiền của những nhà hảo tâm, thì trách nhiệm của các bạn là phải công khai minh bạch, dù rằng người ra không yêu cầu, nhưng đó là lương tâm của mình. Mình làm vậy 1 là để bảo vệ mình, 2 là mình tôn trọng những nhà hảo tâm, những người bất hạnh và cũng chính là tôn trọng bản thân mình”. Theo đó, anh cho rằng, việc nghệ sĩ đi làm từ thiện là rất có ý nghĩa và bản thân cũng rất ngưỡng mộ những con người thầm lặng, góp sức giúp đỡ người nghèo. Tuy nhiên Trương Quốc Anh nhận định, đối với những chuyến đi từ thiện mà nguồn ngân sách của cá nhân nghệ sĩ thì có thể không cần lên tiếng công khai, phân trần. Nhưng một khi đã nhận được sự quyên góp từ mạnh thường quân thì việc công khai minh bạch là rất cần thiết. Bởi theo anh, đó là việc làm tôn trọng các nhà hảo tâm đồng thời cũng là tôn trọng chính bản thân mình. Được biết, nam Tiktoker thường xuyên có những clip bàn luận về các vấn đề trong cuộc sống, anh thường được gọi với cái tên "tộc trưởng" xuất phát từ việc có 1 hội nhóm trên MXH là "Bộ tộc Búa Liềm". Hội nhóm này được lập năm 2013, là nơi các thành viên chia sẻ thông tin về những vấn đề nóng trong xã hội, bất luận quan điểm, vùng miền. Có lẽ vì thế mà Trương Quốc Anh được gọi với cái tên thú vị như vậy. Mặc dù những chia sẻ của nam Tiktoker chỉ là quan điểm cá nhân nhưng nhận về nhiều sự ủng hộ, đồng tình từ phía khán giả. Nhiều người cũng mong muốn được chứng kiến thêm nhiều hình ảnh đẹp của các chuyến đi thiện nguyện của giới nghệ sĩ Việt .

Sau vụ 'deadline' 15 tỷ, hot TikToker Trương Quốc Anh: 'Hoài Linh là NS chuyên nghiệp, nhưng thiếu chuyên nghiệp trầm trọng trước áp lực cộng đồng' Liên quan đến việc nam danh hài Hoài Linh giải ngân hết số tiền 14 tỷ ủng hộ miền Trung trong thời gian ngắn, mới đây, "hot TikToker" Trương Quốc Anh đã có bài viết bày tỏ quan điểm của mình.

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