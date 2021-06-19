Đàm Vĩnh Hưng lại bị 'réo': 'Anh có quyền gì lấy tiền của các nhà hảo tâm giúp dân vùng lũ đi xây chùa?'

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ rất hay làm từ thiện. Trang trang cá nhân của anh mới đây cũng vừa đăng tải một số chia sẻ về việc trích 140 triệu tiền ủng hộ đồng bào miền Trung để sửa lại một ngôi chùa tại Khánh Sơn, Nam Đàn, Nghệ An. Được biết công việc sửa chữa chùa đã hoàn thiện.

Sự vụ lùm xùm chậm giải ngân hơn 14 tỷ của nghệ sĩ Hoài Linh đã ít nhiều khiến cộng đồng bàn tán xôn xao về việc gửi tiền cho người nổi tiếng làm từ thiện. Nhiều ca sĩ, diễn viên khi lên mạng kêu gọi ủng hộ từ thiện hay tự bỏ tiền ra làm theo hình thức cá nhân cũng vấp phải nhiều sự săm soi, nghi ngờ của khán giả.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng cho biết: “Hưng cảm ơn tất cả những tấm lòng của khán giả đã đóng góp cho Hưng, cùng Hưng làm điều ý nghĩa này nha. Hưng có đính kèm hình ảnh chùa Xuân Long sau khi đã tu sửa xong kèm với thư cảm ơn nha. Cảm ơn cả nhà nhiều. Ngôi chùa này cũng đã bị hư hỏng rất nặng sau trận lũ lụt vừa rồi nên ngoài 15 ngôi nhà Hưng đang xây thì Hưng góp tiền tu sửa".

Những hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng chia sẻ trên trang cá nhân - Ảnh: FB

Thư cảm ơn của phía đại diện nhà chùa - Ảnh: FB

Dòng trạng thái chia sẻ của nam ca sĩ đã nhanh chóng gây xôn xao cõi mạng. Nhiều khán giả cho rằng anh có tấm lòng tốt khi biết chung tay giúp đỡ cộng đồng. Tuy nhiên cũng có khán giả cho rằng anh dùng tiền cứu trợ đồng bào miền Trung không đúng mục đích ban đầu. Khán giả nhận xét: “Tại sao lại tự tiện lấy tiền của các nhà hảo tâm giúp dân vùng lũ đi xây chùa? Nếu anh muốn tự bỏ tiền túi ra thì anh làm gì làm. Chứ anh có quyền gì lấy tiền đó mà đi làm cái anh muốn", "Tiền ủng hộ đồng bào lũ lụt sao lại đưa vào chùa, làm trái mục đích".

Những bình luận trái chiều của cư dân mạng dành cho Đàm Vĩnh Hưng - Ảnh: Internet

Tổng số tiền mà ông hoàng nhạc Việt kêu gọi ủng hộ trong đợt lũ 2020 là 1,43 tỷ đồng. Hiện tại nam ca sĩ vẫn chưa ra miền Trung để tận tay trao những phần quà cho bà con đang gặp khó khăn mà triển khai xây dựng trước 15 căn nhà. Mỗi căn trị giá 62 triệu đồng và đã hoàn thành xong được 3 căn.

Ý kiến chia sẻ của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Hiện nay ngoài đi hát Đàm Vĩnh Hưng cũng hay hành thiện giúp đời - Ảnh: Internet

Hiện tại ca sĩ Nửa vầng trăng vẫn đang hoạt động nghệ thuật nghiêm túc và thỉnh thoảng vẫn hay thực hiện các hoạt động thiện nguyện. Fan của anh cũng rất ủng hộ thần tượng của mình và hi vọng sắp tới anh sẽ dành thời gian làm nhiều việc ý nghĩa hơn nữa.