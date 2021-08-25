Trước tin đồn 'ăn chặn 96 tỷ đồng tiền từ thiện', Đàm Vĩnh Hưng làm từ thiện thế nào trong mùa dịch?

Hậu trường 25/08/2021 15:00

Trong mùa dịch, nam ca sĩ đã tích cực hoạt động thiện nguyện và nhận nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ hành thiện nhất trong mùa dịch. Anh xuất hiện ca hát, ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn khiến dân tình vô cùng cảm động. 

Cụ thể, thời gian vừa qua, nam ca sĩ đã tham gia các hoạt động nghệ thuật trong mùa COVID-19 cổ vũ lực lượng tuyến đầu, bệnh nhân và nhân dân thành phố. Trong chương trình livestream Thành phố 18h, Đàm Vĩnh Hưng đã thể hiện 3 ca khúc vô cùng ngọt lịm và xúc động: Vùng trời bình yên, Gánh mẹ  Cùng nhau cám ơn. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng cũng từng đến một số bệnh viện dã chiến, khu cách ly ở TP.Thủ Đức biểu diễn, giúp các y bác sĩ, người bệnh vơi đi sự căng thẳng trong mùa dịch.

Dam Vinh Hung
Đàm Vĩnh Hưng dâng tiếng hát cho bà con mùa dịch - Ảnh: Internet

Trong chương trình Thành phố 18h vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng cho hay "đã trích thẳng 200 triệu tiền bán được 5 CD Thương của riêng Hưng để chia đều cho 100 nghệ sĩ cùng nhau cầm cự chút đỉnh". Nam ca sĩ làm điều này vì cho rằng có quá nhiều ca sĩ trẻ, MC, ảo thuật, xiếc, dancer, hài, cải lương, kịch, phục trang, thiết kế sân khấu, ban nhạc, bầu show, hậu đài... quá nghèo và không thu nhập, đã thế còn bệnh tật. Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm: "Vừa xử xong 60 dancers ! Đang làm tiếp đây! Và danh sách vẫn còn đang tiếp tục nữa".

Dam Vinh Hung 2

Sau khi đứng ra hỗ trợ học tập cho 100 thiếu nhi tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn (là F0 hoặc có cha, mẹ là F0) học xong lớp 12, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Tôi, Đàm Vĩnh Hưng không nói nhiều. Chỉ thích làm hơn nói. Hưng cảm thấy mình may mắn là vì đã nhanh tay xí phần được giúp 100 em tiếp tục đi học trong 6 năm liên tiếp, học phí 3 triệu /bé/năm, vậy 6 năm vị chi là 1 tỷ 800 triệu. Hoàn cảnh các em quá đáng thương".

Dam Vinh Hung 3

Được biết, số tiền này là tiền cá nhân của nam ca sĩ được một nhóm bạn 5 người đã mua 5 CD danh dự của album Thương với giá 500 triệu, nam ca sĩ quyết định tham gia chương trình từ thiện cho các em, không giữ cho riêng mình.

Dam Vinh Hung 4
Nam ca sĩ luôn khiến khán giả mủi lòng khi chăm chỉ làm từ thiện thời gian qua

Theo Đàm Vĩnh Hưng, sự giúp đỡ đúng lúc như việc bảo trợ học tập thời điểm này sẽ tạo điều kiện cho các em được tiếp tục đi học, bớt đi những mặc cảm, thiệt thòi... Nam ca sĩ nói thêm: "Như đã hứa, Hưng sẽ tìm từ nhiều cách khác nhau từ anh chị em đại gia, bạn bè, đối tác của Hưng để lo luôn cả việc ăn, ở cho 100 đứa con ngang hông này".

Ảnh: Tổng hợp

Đàm Vĩnh Hưng chi 500 triệu, Phi Nhung bỏ ngay 100 triệu giữa lùm xùm dùng sai tiền từ thiện, họ đã làm gì trong mùa dịch Covid-19?

Đàm Vĩnh Hưng chi 500 triệu, Phi Nhung bỏ ngay 100 triệu giữa lùm xùm dùng sai tiền từ thiện, họ đã làm gì trong mùa dịch Covid-19?

Sau khi fan tố Đàm Vĩnh Hưng dùng tiền từ thiện sửa chùa sai mục đích và Phi Nhung ỉm tiền từ thiện trong 5 năm thì mới đây cả hai đã có hành động bất ngờ trong việc hành thiện.

Xem thêm
Từ khóa:   Đàm Vĩnh Hưng từ thiện Đàm Vĩnh Hưng 96 tỷ Đàm Vĩnh Hưng Nguyễn Phương Hằng

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36