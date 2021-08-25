Trước tin đồn 'ăn chặn 96 tỷ đồng tiền từ thiện', Đàm Vĩnh Hưng làm từ thiện thế nào trong mùa dịch?

Trong mùa dịch, nam ca sĩ đã tích cực hoạt động thiện nguyện và nhận nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Đàm Vĩnh Hưng là một trong những nghệ sĩ chăm chỉ hành thiện nhất trong mùa dịch. Anh xuất hiện ca hát, ủng hộ cho các hoàn cảnh khó khăn khiến dân tình vô cùng cảm động. Cụ thể, thời gian vừa qua, nam ca sĩ đã tham gia các hoạt động nghệ thuật trong mùa COVID-19 cổ vũ lực lượng tuyến đầu, bệnh nhân và nhân dân thành phố. Trong chương trình livestream Thành phố 18h, Đàm Vĩnh Hưng đã thể hiện 3 ca khúc vô cùng ngọt lịm và xúc động: Vùng trời bình yên, Gánh mẹ và Cùng nhau cám ơn. Ngoài ra, Đàm Vĩnh Hưng cũng từng đến một số bệnh viện dã chiến, khu cách ly ở TP.Thủ Đức biểu diễn, giúp các y bác sĩ, người bệnh vơi đi sự căng thẳng trong mùa dịch.

Đàm Vĩnh Hưng dâng tiếng hát cho bà con mùa dịch - Ảnh: Internet Trong chương trình Thành phố 18h vừa qua, Đàm Vĩnh Hưng cho hay "đã trích thẳng 200 triệu tiền bán được 5 CD Thương của riêng Hưng để chia đều cho 100 nghệ sĩ cùng nhau cầm cự chút đỉnh". Nam ca sĩ làm điều này vì cho rằng có quá nhiều ca sĩ trẻ, MC, ảo thuật, xiếc, dancer, hài, cải lương, kịch, phục trang, thiết kế sân khấu, ban nhạc, bầu show, hậu đài... quá nghèo và không thu nhập, đã thế còn bệnh tật. Đàm Vĩnh Hưng cho biết thêm: "Vừa xử xong 60 dancers ! Đang làm tiếp đây! Và danh sách vẫn còn đang tiếp tục nữa". Sau khi đứng ra hỗ trợ học tập cho 100 thiếu nhi tại TP.HCM có hoàn cảnh khó khăn (là F0 hoặc có cha, mẹ là F0) học xong lớp 12, Đàm Vĩnh Hưng cho biết: "Tôi, Đàm Vĩnh Hưng không nói nhiều. Chỉ thích làm hơn nói. Hưng cảm thấy mình may mắn là vì đã nhanh tay xí phần được giúp 100 em tiếp tục đi học trong 6 năm liên tiếp, học phí 3 triệu /bé/năm, vậy 6 năm vị chi là 1 tỷ 800 triệu. Hoàn cảnh các em quá đáng thương".

Được biết, số tiền này là tiền cá nhân của nam ca sĩ được một nhóm bạn 5 người đã mua 5 CD danh dự của album Thương với giá 500 triệu, nam ca sĩ quyết định tham gia chương trình từ thiện cho các em, không giữ cho riêng mình. Nam ca sĩ luôn khiến khán giả mủi lòng khi chăm chỉ làm từ thiện thời gian qua Theo Đàm Vĩnh Hưng, sự giúp đỡ đúng lúc như việc bảo trợ học tập thời điểm này sẽ tạo điều kiện cho các em được tiếp tục đi học, bớt đi những mặc cảm, thiệt thòi... Nam ca sĩ nói thêm: "Như đã hứa, Hưng sẽ tìm từ nhiều cách khác nhau từ anh chị em đại gia, bạn bè, đối tác của Hưng để lo luôn cả việc ăn, ở cho 100 đứa con ngang hông này". Ảnh: Tổng hợp

Đàm Vĩnh Hưng chi 500 triệu, Phi Nhung bỏ ngay 100 triệu giữa lùm xùm dùng sai tiền từ thiện, họ đã làm gì trong mùa dịch Covid-19? Sau khi fan tố Đàm Vĩnh Hưng dùng tiền từ thiện sửa chùa sai mục đích và Phi Nhung ỉm tiền từ thiện trong 5 năm thì mới đây cả hai đã có hành động bất ngờ trong việc hành thiện.

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