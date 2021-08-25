Tò mò Đàm Vĩnh Hưng sẽ lựa hột xoàn nào trong BST 'láng cóng' của 'thánh mơ' Phương Hằng?

Hậu trường 25/08/2021 16:19

Đàm Vĩnh Hưng đã đưa ra thử thách với bà Nguyễn Phương Hằng với giá trị là một viên kim cương, khán giả tò mò anh sẽ chọn viên nào nếu 'lỡ' thắng?

Chọn gì chứ chọn kim cương thì phải nói rằng, chị đại Nguyễn Phương Hằng có bao la biển cả. Có lẽ bắt được khối tài sản kim cương khủng của bà chủ Đại Nam nên trong vụ lùm xùm 96 tỷ mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã đưa ra thách đấu có 1-0-2 trong lịch sử showbiz.

Nguyen Phuong Hang 1
Nếu lỡ thắng kèo, dân mạng tò mò Mr.Đàm sẽ lựa viên kim cương nào? 

Cụ thể, anh chia sẻ: "Tôi muốn làm một ván cược với cô, với dư luận, với tất cả mọi thứ. Tôi không tin vào lời hứa suông sẽ cho 50 tỷ nếu điều tra ra. Tôi không cần lấy tiền của cô. Tôi chỉ lấy 1 viên kim cương to đùng mà tôi thích trong số viên kim cương thật của cô. Viên kim cương đó phải được giao cho trọng tài đứng giữa giữ, tôi sẽ nhờ vả họ. Và chúng ta bắt đầu cuộc chơi".

Bà Phương Hằng từng chia sẻ về việc sắm kim cương của mình rằng: "Họ nghi ngờ tôi mua kim cương giả để đeo. Vợ chồng tôi bỏ ra cả nghìn tỉ để từ thiện, thì chắc chắn trong tay chúng tôi phải sở hữu tài sản gấp vài lần chỗ đó. Chẳng lẽ tôi không có tiền để mua ư? Hãy dùng não của mình để nghĩ đi nhé".

Nguyen Phuong Hang 2

Tò mò Đàm Vĩnh Hưng sẽ lựa hột xoàn nào trong BST 'láng cóng' của 'thánh mơ' Phương Hằng? - Ảnh 3Tò mò Đàm Vĩnh Hưng sẽ lựa hột xoàn nào trong BST 'láng cóng' của 'thánh mơ' Phương Hằng? - Ảnh 4

Kim cương của chị đại Phương Hằng toàn hơn 'hột mít'

Được biết, bà Phương Hằng nổi tiếng về việc mạnh tay chi kim cương nhiều tới mức số tiền trong bộ sưu tập kim cương của bà Phương Hằng đến nay đã chạm ngưỡng 300 triệu đô (tiền Việt là khoảng 6800 tỷ VNĐ).

Nguyen Phuong Hang 3

Tò mò Đàm Vĩnh Hưng sẽ lựa hột xoàn nào trong BST 'láng cóng' của 'thánh mơ' Phương Hằng? - Ảnh 6

Ai chơi kim cương lại bà chủ Đại Nam?

Bà Hằng từng đeo hột xoàn lên và không quên dằn mặt những người soi mình dùng hàng giả: "Trời xinh cho em có bàn tay đẹp lắm quý zị để đeo hột xoàn đó. Chắc là nhiều người xem xong hẳn phải nhồi máu cơ tim."

Trước đó, trên các diễn đàn mạng lan truyền thông tin bà chủ Đại Nam "vạch mặt" một nam ca sĩ tiếng tăm trong làng nhạc Việt. Cái tên được chị đại nhắc tên là Đ.V.H. Nữ hoàng livestream cho rằng nam ca sĩ này đã biển thủ hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Trên livestream, bà Hằng có động thái vô cùng bức xúc, cho rằng nam ca sĩ có dấu hiệu không tỏ tường, ăn chặn, khi con số thực nhận chuyển khoản là hơn 96 tỷ đồng, anh này chẳng hề có sao kê minh bạch.

 

Nguyen Phuong Hang 4
Nhìn hai viên kim cương trên tay chị đẹp, ai nấy đều ngưỡng mộ vì quá sang trọng 

Hiện tại, thông tin về vụ lùm xùm này vẫn gây xôn xao dân mạng, sau màn thách đấu của Mr.Đàm, khán giả đang tò mò nếu "lỡ" hốt kèo, anh sẽ lựa viên nào trong BST hàng "khủng" của chị đẹp Phương Hằng?

Ảnh: Tổng hợp

Trước tin đồn 'ăn chặn 96 tỷ đồng tiền từ thiện', Đàm Vĩnh Hưng làm từ thiện thế nào trong mùa dịch?

Trước tin đồn 'ăn chặn 96 tỷ đồng tiền từ thiện', Đàm Vĩnh Hưng làm từ thiện thế nào trong mùa dịch?

Trong mùa dịch, nam ca sĩ đã tích cực hoạt động thiện nguyện và nhận nhiều sự ủng hộ của khán giả.

Xem thêm
Từ khóa:   BST kim cương của bà Nguyễn Phương Hằng Nguyễn Phương Hằng Đàm Vĩnh Hưng từ thiện

TIN MỚI NHẤT

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Chúc mừng 3 con giáp sự nghiệp lên như diều gặp gió, hưởng thụ vinh hoa Phú Quý, của cải nhiều không kể xiết trong tuần mới (12 đến 18/10/2026)

Tâm linh - Tử vi 52 phút trước
3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

3 con giáp vận trình suôn sẻ, tài lộc rực rỡ, sự nghiệp như 'ngựa phi mã' thành công sau ngày 9/10/2026

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 9/10/2026: Bật tăng thêm gần 1 triệu đồng/lượng

Đời sống 1 giờ 30 phút trước
Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Từ nay đến hết tháng 10, 3 con giáp VẦNG HÀO SOI SÁNG, tài lộc cải thiện, công danh rộng mở, giàu nhanh chóng mặt

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 52 phút trước
Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tam Hợp may mắn vào 3 ngày cuối tuần (9, 10, 11 tháng 10), 3 con giáp dư dả tiền bạc, làm đâu thắng đó, sự nghiệp thành công khiến ai cũng ngưỡng mộ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 52 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Đúng 20h hôm nay, ngày 9/10/2026, 3 con giáp TAM HỢP độ mệnh, THẦN PHẬT dẫn đường, một bước lên mây, tình - tiền rạng rỡ, hạnh phúc trăm bề

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 52 phút trước
Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Đúng ngay mai, thứ Bảy 10/10/2026, 3 con giáp GIÀU SANG PHÚ QUÝ, tài lộc ngày càng tăng 'tài lộc gấp đôi, dương khí vượng'

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 52 phút trước
Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Sự thật đằng sau bộ trang sức 2 tỷ người vợ mang trên người ngày chấm dứt hôn nhân

Tâm sự gia đình 4 giờ 52 phút trước
Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Ăn nấm kim châm thường xuyên, cơ thể sẽ thây đổi như thế nào?

Dinh dưỡng 5 giờ 52 phút trước
Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Sau ngày mai, thứ Sáu 9/10/2026, 3 con giáp Trời thương Phật độ, sự nghiệp 'một bước lên mây', càng già càng giàu sang phú quý

Tâm linh - Tử vi 6 giờ 7 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Tử vi thứ Sáu 9/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi vượng sắc tài lộc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Mão - Tỵ công việc trắc trở, tiền bạc thiếu trước hụt sau

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 9/10/2026, 3 con giáp này HƯỞNG VINH SỦNG ĐẤT TRỜI, làm ăn khấm khá, sự nghiệp xuôi thuận, tài chính thăng hoa

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

Cháy nhà ở Hà Nội, 2 người tử vong: Lửa bùng lên sau tiếng nổ lớn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Will kể lại khoảnh khắc bị cây cổ thụ trên đường Đinh Tiên Hoàng đè trúng

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Chồng Lê Thúy nhắn nhủ: “Anh lấy em đâu phải để duy trì nòi giống”

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Tình hình sức khỏe hiện tại của NSND Trần Hiếu sau khi nhập viện cấp cứu

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36