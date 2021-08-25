Tò mò Đàm Vĩnh Hưng sẽ lựa hột xoàn nào trong BST 'láng cóng' của 'thánh mơ' Phương Hằng?

Cụ thể, anh chia sẻ: "Tôi muốn làm một ván cược với cô, với dư luận, với tất cả mọi thứ. Tôi không tin vào lời hứa suông sẽ cho 50 tỷ nếu điều tra ra. Tôi không cần lấy tiền của cô. Tôi chỉ lấy 1 viên kim cương to đùng mà tôi thích trong số viên kim cương thật của cô. Viên kim cương đó phải được giao cho trọng tài đứng giữa giữ, tôi sẽ nhờ vả họ. Và chúng ta bắt đầu cuộc chơi".

Chọn gì chứ chọn kim cương thì phải nói rằng, chị đại Nguyễn Phương Hằng có bao la biển cả. Có lẽ bắt được khối tài sản kim cương khủng của bà chủ Đại Nam nên trong vụ lùm xùm 96 tỷ mới đây, Đàm Vĩnh Hưng đã đưa ra thách đấu có 1-0-2 trong lịch sử showbiz.

Bà Phương Hằng từng chia sẻ về việc sắm kim cương của mình rằng: "Họ nghi ngờ tôi mua kim cương giả để đeo. Vợ chồng tôi bỏ ra cả nghìn tỉ để từ thiện, thì chắc chắn trong tay chúng tôi phải sở hữu tài sản gấp vài lần chỗ đó. Chẳng lẽ tôi không có tiền để mua ư? Hãy dùng não của mình để nghĩ đi nhé".

Kim cương của chị đại Phương Hằng toàn hơn 'hột mít'

Được biết, bà Phương Hằng nổi tiếng về việc mạnh tay chi kim cương nhiều tới mức số tiền trong bộ sưu tập kim cương của bà Phương Hằng đến nay đã chạm ngưỡng 300 triệu đô (tiền Việt là khoảng 6800 tỷ VNĐ).

Ai chơi kim cương lại bà chủ Đại Nam?

Bà Hằng từng đeo hột xoàn lên và không quên dằn mặt những người soi mình dùng hàng giả: "Trời xinh cho em có bàn tay đẹp lắm quý zị để đeo hột xoàn đó. Chắc là nhiều người xem xong hẳn phải nhồi máu cơ tim."

Trước đó, trên các diễn đàn mạng lan truyền thông tin bà chủ Đại Nam "vạch mặt" một nam ca sĩ tiếng tăm trong làng nhạc Việt. Cái tên được chị đại nhắc tên là Đ.V.H. Nữ hoàng livestream cho rằng nam ca sĩ này đã biển thủ hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Trên livestream, bà Hằng có động thái vô cùng bức xúc, cho rằng nam ca sĩ có dấu hiệu không tỏ tường, ăn chặn, khi con số thực nhận chuyển khoản là hơn 96 tỷ đồng, anh này chẳng hề có sao kê minh bạch.

Nhìn hai viên kim cương trên tay chị đẹp, ai nấy đều ngưỡng mộ vì quá sang trọng

Hiện tại, thông tin về vụ lùm xùm này vẫn gây xôn xao dân mạng, sau màn thách đấu của Mr.Đàm, khán giả đang tò mò nếu "lỡ" hốt kèo, anh sẽ lựa viên nào trong BST hàng "khủng" của chị đẹp Phương Hằng?

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