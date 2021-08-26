Sau loạt đấu tố với 'thánh mơ' Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nhập viện?

Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng nhập viện được cộng đồng mạng chia sẻ đang khiến fan xôn xao hết sức.
- Khán giả thắc mắc phát ngôn 'Đàm Vĩnh Hưng là vùng đất cấm' từ đâu mà ra giữa lúc sầu sôi lửa bỏng bị tố 'ém' hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện?
- Đàm Vĩnh Hưng nhiều lần gây xôn xao với loạt phát ngôn về từ thiện: 'Ai nói sai, làm bậy chắc chắn sẽ nhận lấy nghiệp'
Lùm xùm chấn động giữa chị đẹp Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang nóng hơn bao giờ hết. Trong khi fan của bà chủ Đại Nam đang hóng sao kê của nam ca sĩ Hello thì mới đây một diễn đàn mạng đã chia sẻ ảnh Mr.Đàm nhập viện khiến fan lo lắng vô cùng.
Cụ thể, dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh nam ca sĩ kiệt sức nằm trên giường bệnh, phải nhờ đến sự chăm sóc y tế. Ngay sau khi bức ảnh lên sóng, thiên hạ đoán già đoán non đây có thể chỉ là ảnh cũ bị "đào" lại.
Và sự thật thì đây là khoảnh khắc nam ca sĩ nhập viện trong chuyến lưu diễn tại Singapore vào năm 2016, không phải mới diễn ra như dân mạng đang lan truyền không đúng sự thật.
Trước đó, trên các diễn đàn mạng lan truyền thông tin bà chủ Đại Nam "vạch mặt" một nam ca sĩ tiếng tăm trong làng nhạc Việt. Nữ hoàng livestream cho rằng nam ca sĩ này đã biển thủ hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Trên livestream, bà Hằng có động thái vô cùng bức xúc, cho rằng nam ca sĩ có dấu hiệu không tỏ tường, ăn chặn, khi con số thực nhận chuyển khoản là hơn 96 tỷ, anh này chẳng hề có sao kê minh bạch.
Ngay sau khi thông tin này tràn lan trên MXH, Mr.Đàm đã nhanh chóng làm clip 10 phút đáp trả. Cụ thể, anh chia sẻ: "Tôi muốn làm một ván cược với cô, với dư luận, với tất cả mọi thứ. Tôi không tin vào lời hứa suông sẽ cho 50 tỷ nếu điều tra ra. Tôi không cần lấy tiền của cô. Tôi chỉ lấy 1 viên kim cương to đùng mà tôi thích trong số viên kim cương thật của cô. Viên kim cương đó phải được giao cho trọng tài đứng giữa giữ, tôi sẽ nhờ vả họ. Và chúng ta bắt đầu cuộc chơi".
Hiện tại, vụ lùm xùm của cả hai vẫn gây chú ý lớn từ dư luận và nhận về hàng ngàn ý kiến trái chiều.