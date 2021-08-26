Sau loạt đấu tố với 'thánh mơ' Phương Hằng, Đàm Vĩnh Hưng bất ngờ nhập viện?

Hậu trường 26/08/2021 09:45

Hình ảnh Đàm Vĩnh Hưng nhập viện được cộng đồng mạng chia sẻ đang khiến fan xôn xao hết sức.

Lùm xùm chấn động giữa chị đẹp Nguyễn Phương Hằng và ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đang nóng hơn bao giờ hết. Trong khi fan của bà chủ Đại Nam đang hóng sao kê của nam ca sĩ Hello thì mới đây một diễn đàn mạng đã chia sẻ ảnh Mr.Đàm nhập viện khiến fan lo lắng vô cùng. 

Cụ thể, dân mạng bất ngờ lan truyền hình ảnh nam ca sĩ kiệt sức nằm trên giường bệnh, phải nhờ đến sự chăm sóc y tế. Ngay sau khi bức ảnh lên sóng, thiên hạ đoán già đoán non đây có thể chỉ là ảnh cũ bị "đào" lại. 

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Hình ảnh khiến dân mạng bàn tán xôn xao - Ảnh: Chụp màn hình

Và sự thật thì đây là khoảnh khắc nam ca sĩ nhập viện trong chuyến lưu diễn tại Singapore vào năm 2016, không phải mới diễn ra như dân mạng đang lan truyền không đúng sự thật.

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Trước đó, trên các diễn đàn mạng lan truyền thông tin bà chủ Đại Nam "vạch mặt" một nam ca sĩ tiếng tăm trong làng nhạc Việt. Nữ hoàng livestream cho rằng nam ca sĩ này đã biển thủ hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Trên livestream, bà Hằng có động thái vô cùng bức xúc, cho rằng nam ca sĩ có dấu hiệu không tỏ tường, ăn chặn, khi con số thực nhận chuyển khoản là hơn 96 tỷ, anh này chẳng hề có sao kê minh bạch. 

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Bà Phương Hằng công khai cho biết Đàm Vĩnh Hưng ăn chặn hơn 96 tỷ từ thiện - Ảnh: Internet

Ngay sau khi thông tin này tràn lan trên MXH, Mr.Đàm đã nhanh chóng làm clip 10 phút đáp trả. Cụ thể, anh chia sẻ: "Tôi muốn làm một ván cược với cô, với dư luận, với tất cả mọi thứ. Tôi không tin vào lời hứa suông sẽ cho 50 tỷ nếu điều tra ra. Tôi không cần lấy tiền của cô. Tôi chỉ lấy 1 viên kim cương to đùng mà tôi thích trong số viên kim cương thật của cô. Viên kim cương đó phải được giao cho trọng tài đứng giữa giữ, tôi sẽ nhờ vả họ. Và chúng ta bắt đầu cuộc chơi".

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Đàm Vĩnh Hưng tung clip 10 phút giải trình về việc bị bà chủ Đại Nam tố 'ém' tiền từ thiện - Ảnh: Chụp từ clip

Hiện tại, vụ lùm xùm của cả hai vẫn gây chú ý lớn từ dư luận và nhận về hàng ngàn ý kiến trái chiều.

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