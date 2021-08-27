SỐC: Thủy Tiên khóc lóc giải trình sao kê 177 tỷ, 'bà chúa' livetream Phương Hằng vô 'hóng' đoạn nào?

Hậu trường 27/08/2021 09:31

Khi Công Vinh-Thủy Tiên đang lên sóng thông báo về việc sao kê tài khoản, bất ngờ bà Nguyễn Phương Hằng cũng có mặt xem live bên dưới.

Sau Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên-Công Vinh cũng đã livestream "nóng" thông báo về số tiền từ thiện của mình sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng điểm mặt trong series giấc mơ dài tập của mình.

Điều bất ngờ là khi livestream của cặp đôi vàng showbiz đang diễn ra, nhiều cư dân mạng phát hiện bà chủ Đại Nam cũng góp mặt để "hóng" chuyện. Nhiều người đang chờ đợi phản ứng của bà trước tuyên bố cứng rắn, khẳng định từ thiện minh bạch từ Thủy Tiên và Công Vinh.

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Vợ chồng Công Vinh và Thủy Tiên đã live 'nóng' thông báo về sao kê từ thiện

Một phe khác lại hy vọng hết dịch, bà Nguyễn Phương Hằng cùng Thủy Tiên - Công Vinh ra ngân hàng, cùng nhau kiểm định sao kê cho rõ ràng, và những antifan công kích Thủy Tiên xưa nay cũng được giải tỏa thắc mắc nỗi niềm.


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SỐC: Thủy Tiên khóc lóc giải trình sao kê 177 tỷ, 'bà chúa' livetream Phương Hằng vô 'hóng' đoạn nào? - Ảnh 3

Dân mạng nhanh chóng phát hiện tài khoản tên bà Nguyễn Phương Hằng cũng góp mặt 'hóng' bên dưới 

Trước đó, Thủy Tiên đã livestream giải thích rằng "Ai cho cô trái bầu cô sẽ cho lại trái bí". Điều đáng chú ý là cầu thủ đình đám một thời cũng xuất hiện trong livestream này và ra sức bênh vợ khi thấy nữ ca sĩ khóc sướt mướt. Anh còn nhiều lần ngăn vợ giải thích và còn gọi thẳng tên bà Hằng trong live "nóng" của ca sĩ Thủy Tiên.

Công Vinh cho hay hy vọng hết dịch anh và Thủy Tiên sẵn sàng sao kê tất cả tiền từ thiện, mời chị Hằng đi đến từng nơi, từng người và mời báo chí vào cuộc để chứng tỏ sự trong sạch của cả hai. Công Vinh khẳng định không bao giờ lấy những đồng tiền không phải là của mình. Chưa kể, Thủy Tiên còn tâm sự thêm rằng do số giấy tờ sao kê quá lớn nên cũng đã từng mong khán giả thông cảm là không in ra hết được vì không muốn làm khó ngân hàng.

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Thủy Tiên hành thiện nhận nhiều sự quan tâm từ dư luận 

Công Vinh tâm sự: "Nhiều người chưa biết sự thật có đúng như vậy hay không mà nói chúng tôi ăn chặn từ thiện. Rồi chửi bố mẹ, con gái chúng tôi, 2 bên nội ngoại, phá miếng cơm của chúng tôi, có đúng hay không? Sắp tới khi dịch được kiểm soát, tôi sẽ mời đại gia Bình Dương cũng như tất cả người quan tâm cùng đến ngân hàng sao kê, livestream cho tất cả mọi người cùng biết số tiền trong tài khoản đợt đi cứu trợ miền Trung vừa rồi là bao nhiêu".

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Vụ lùm xùm tố dàn nghệ sĩ ăn chặn từ thiện của bà chủ Đại Nam đang rùm beng MXH

Hiện tại, vụ lùm xùm tố qua tố lại của bà Hằng và các ngôi sao showbiz vẫn nhận sự quan tâm lớn từ dư luận.

Ảnh: Internet, chụp màn hình

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