Hậu rùm beng chia tay Ngọc Trinh, hình xăm 'hiểm' bên eo của cầu thủ mỹ nam xử lý như nào?

Ngọc Trinh từng khiến dân tình xôn xao khi thông báo chia tay bạn trai. Cô còn cạo đầu quy y, thậm chí tỏ ra vô cùng đau khổ. Thế nhưng mới đây mỹ nhân đã có màn chia sẻ về tình cũ khiến dân mạng ấm lòng.

Hãy hạnh phúc với lựa chọn của bạn ngày hôm qua, và cầu mong cuộc đời còn lại ở ngày mai bạn sẽ được trọn vẹn, không còn một lần nào nói ra hai từ hối tiếc như hôm nay đã nói với tôi nữa. Sống thật tốt và bình an nhé", Ngọc Trinh bộc bạch thêm.

Cụ thể, Ngọc Trinh viết lên trang cá nhân rằng: "Cảm ơn bạn vì đã xuất hiện vào những năm tháng tuổi trẻ bồng bột cuối cùng còn sót lại trong tôi, để tôi nhận ra được giá trị thực thụ của cuộc sống này, một thanh xuân khắc cốt ghi tâm.

Bài đăng đính kèm tin nhắn của Ngọc Trinh gây chú ý trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài bài chia sẻ, Ngọc Trinh còn đính kèm dòng tin nhắn cực dễ thương khi trò chuyện cùng nam cầu thủ điển trai. Đáng chú ý, Liễu Quang Vinh khẳng định anh không xóa hình xăm tên "Lê Ngọc Trinh", xem như đó là một kỷ niệm đẹp của cả hai.

"Tôi xin lỗi, bây giờ tôi không thể làm gì hơn. Tôi chỉ quan tâm bà thế này, mong bà khỏe trở lại, trở lại chính mình. Tên bà tôi đã xóa đâu, vẫn còn ở đây nè, muốn coi không? Xem như là một kỷ niệm đẹp của mình. Tui thương bà mà. Tui trước giờ vẫn thương bà. Đó là nói thật", Liễu Quang Vinh nhắn nhủ người đẹp.

Hình xăm trên người cầu thủ Liễu Quang Vinh - Ảnh: Internet

Ngay sau bài đăng trên, nhiều khán giả đã vào động viên và an ủi cô: "Thương em gái của chị. Cuộc sống không ai có thể làm mình vui, bằng chính bản thân của mình hết", "Cố lên em gái. Em hãy luôn khỏe mạnh và bình an", "Rồi thời gian sẽ nguôi ngoai tất cả. Anh hy vọng e sẽ trở lại với cuộc sống trước đây. Hãy xem tổn thương là một bài học để mình vượt qua những điều khó khăn hơn ở phía trước"...

Hiện tại bài đăng của mỹ nhân vẫn gây xôn xao MXH và nhận về nhiều lời động viên tích cực.