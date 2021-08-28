Hà cớ gì 'thánh mơ' Phương Hằng 'quay xe' 180 độ, kiên quyết đòi Thủy Tiên sao kê rạch ròi 177 tỷ?

Từng dành tình cảm tốt đẹp cho Thủy Tiên, tuy nhiên động thái 'quay xe' mới đây của đại gia Nguyễn Phương Hằng khiến fan tò mò hết sức.

Vụ việc Thủy Tiên bị bà Nguyễn Phương Hằng chỉ đích danh trên livestream đã khiến dân mạng chao đảo. Bởi lẽ trước kia tình cảm mà bà chủ Đại Nam dành cho Thủy Tiên rất tốt. Cụ thể, dù cho rằng nhiều nghệ sĩ ăn chặn từ thiện, bà Hằng dùng lời lẽ gay gắt thì với Thủy Tiên, vợ ông Dũng "Lò vôi" từng có thái độ khác hẳn. Nữ đại gia từng có lời lẽ tốt dành cho Thủy Tiên trước đó - Ảnh: Internet Bà Hằng từng bộc bạch: "Có cô Thủy Tiên là chúng ta nhìn thấy. Rõ ràng cổ đã phóng thân cổ ra. Cổ quyên góp tiền vì người ta tin cổ, còn nếu đúng sai thế nào còn có pháp luật". Ngoài ra, bà còn lên tiếng bênh Thủy Tiên khi bị dân mạng công kích trước đó: "Như Thủy Tiên, tụi bây chửi người ta ngày ngày, đêm đêm. Nó làm gì tụi bây, châm chọc tụi bây hay sao mà tụi bây điên dữ vậy?".

"Người ta đi làm từ thiện, nó đúng hay sai còn có pháp luật. Nó lội mưa, lội sình, đội nắng mà tụi bây ngồi đây chửi nó. Nó sai thì pháp luật xử nó chứ mắc mớ gì tụi bây chửi người ta? Bữa nay tao chửi luôn đó, ngon ra mặt đi, ra mặt gặp tao nè", bà chủ kim cương tâm sự thêm. Bà chủ Đại Nam từng comment tình cảm dành cho Thủy Tiên - Ảnh: Chụp màn hình Ngoài ra, nữ đại gia nổi tiếng còn từng comment tình cảm dành cho Thủy Tiên. Tuy nhiên động thái "quay xe" bất ngờ hiện tại làm cho hàng ngàn khán giả thắc mắc. Những giọt nước mắt của nữ ca sĩ càng dấy lên nhiều lời đồn râm ran trên MXH.

Trước đó, sau khi Đàm Vĩnh Hưng tung clip 10 phút thì Thủy Tiên-Công Vinh cũng đã livestream "nóng" thông báo về số tiền từ thiện của mình sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng điểm mặt trong 'series giấc mơ dài tập' của mình. Vợ chồng Công Vinh Thủy Tiên live 'nóng' giải thích về sao kê 177 từ thiện - Ảnh: Cắt từ clip Điều bất ngờ là khi livestream của cặp đôi vàng showbiz đang diễn ra, nhiều cư dân mạng phát hiện bà chủ Đại Nam cũng góp mặt để theo dõi sự việc. Nhiều người đang chờ đợi phản ứng của bà trước tuyên bố cứng rắn, khẳng định từ thiện minh bạch từ Thủy Tiên và Công Vinh. Một số dân mạng khác lại hy vọng hết dịch, bà Nguyễn Phương Hằng cùng Thủy Tiên - Công Vinh ra ngân hàng, cùng nhau kiểm định sao kê cho rõ ràng, và những antifan công kích Thủy Tiên xưa nay cũng được giải tỏa thắc mắc nỗi niềm. Hình ảnh Thủy Tiên hành thiện trong đợt mưa bão tại miền Trung năm 2020 - Ảnh: Internet Hiện tại, vụ lùm xùm từ thiện bị bà Hằng gọi tên hàng loạt ngôi sao showbiz Việt vẫn gây xôn xao MXH và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

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