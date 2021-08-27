Theo Zing, con gái của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần tên Nguyễn Phương Anh cho hay - ba qua đời vào 1h sáng 27/8 tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Ông qua đời ở tuổi 70 sau thời gian ngắn điều trị viêm phổi, suy thận. Con gái nhạc sĩ cho biết: "Ba tôi nhập viện 10 ngày trước vì viêm phổi, suy thận. Bệnh tình của ba diễn biến ngày càng xấu. Sáng nay, ba trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Mẹ tôi suy sụp khi biết tin ba qua đời. Hiện, tôi lo lắng, chăm sóc cho mẹ".

Cô cho biết thêm, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thi hài của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần được tiến hành hỏa táng. Được biết, gia đình nhận tro cốt và sẽ chôn cất ở nghĩa trang thuộc huyện Củ Chi sau khi hết dịch. Phương Anh chia sẻ: "Khi còn sống, ba hiền lành, mẫu mực. Lúc ba mất đi, nhiều cô chú là đồng nghiệp ở khắp nơi từ Cần Thơ và các tỉnh gọi điện chia buồn, động viên gia đình. Thay mặt gia đình, mẹ con tôi trân trọng và cảm ơn tình cảm của mọi người".