Nhạc sỹ Nguyễn Hữu Phần qua đời vì viêm phổi, suy thận

Hậu trường 27/08/2021 14:20

Nhạc sĩ qua đời sau thời gian ngắn điều trị viêm phổi.

Theo Zing, con gái của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần tên Nguyễn Phương Anh cho hay - ba qua đời vào 1h sáng 27/8 tại Bệnh viện Đại học Y dược TP.HCM. Ông qua đời ở tuổi 70 sau thời gian ngắn điều trị viêm phổi, suy thận. Con gái nhạc sĩ cho biết: "Ba tôi nhập viện 10 ngày trước vì viêm phổi, suy thận. Bệnh tình của ba diễn biến ngày càng xấu. Sáng nay, ba trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện. Mẹ tôi suy sụp khi biết tin ba qua đời. Hiện, tôi lo lắng, chăm sóc cho mẹ".

Cô cho biết thêm, trong tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, thi hài của nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần được tiến hành hỏa táng. Được biết, gia đình nhận tro cốt và sẽ chôn cất ở nghĩa trang thuộc huyện Củ Chi sau khi hết dịch. Phương Anh chia sẻ: "Khi còn sống, ba hiền lành, mẫu mực. Lúc ba mất đi, nhiều cô chú là đồng nghiệp ở khắp nơi từ Cần Thơ và các tỉnh gọi điện chia buồn, động viên gia đình. Thay mặt gia đình, mẹ con tôi trân trọng và cảm ơn tình cảm của mọi người".

Nguyen Huu Phan
Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Viết tiếp những lời ca, Gửi em cô gái Mường Thanh, Bạn sẽ hiểu nhiều hơn - Ảnh: Internet

Theo Người Lao Động, Nghệ sĩ Kiều Mỹ Dung nhận xét về cố nhạc sĩ: "Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần là một nhạc sĩ tài hoa. Anh sáng tác nhiều tác phẩm cho các vở cải lương và ca khúc cho các đoàn nghệ thuật chuyên nghiệp. Một người anh trong nghề sống rất chân thành, luôn giúp đỡ mọi người và có tinh thần trách nhiệm trong công việc".

Cố nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần (sinh năm 1951, quê ở Bình Dương) từng tốt nghiệp chuyên ngành sáng tác âm nhạc tại Nhạc viện TP.HCM. Ông là em trai của cố NSƯT Quốc Hòa - người chuyên diễn những vai hài trong chương trình kịch "Trong nhà ngoài phố".

Từ năm 1981, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần là Trưởng đoàn kiêm chỉ đạo nghệ thuật Đoàn ca múa tỉnh Cần Thơ. Năm 1988, nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần làm chuyên viên phụ trách công tác nghệ thuật tại Sở Văn hóa - Thông tin Cần Thơ. Sau đó, ông trở thành chuyên viên thuộc Ban tư tưởng Văn hóa Thành ủy TP.HCM. Sau đó, nhạc sĩ giữ chức giám đốc Nhà hát Ca múa nhạc Bông Sen. Nhạc sĩ Nguyễn Hữu Phần là tác giả của nhiều ca khúc nổi tiếng như: Viết tiếp những lời ca, Gửi em cô gái Mường Thanh, Bạn sẽ hiểu nhiều hơn... Ông cũng sáng tác nhạc cho nhiều vở diễn của sân khấu cải lương.

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