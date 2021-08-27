NÓNG: Sao kê 177 tỷ trên 1 tờ giấy A4, lí do 'ẩn tình' của Thủy Tiên và Công Vinh?

Thủy Tiên chia sẻ: "Việc mà Tiên ra ngân hàng sao kê chuyện từ thiện, ban đầu Tiên có hỏi ngân hàng rồi thì họ nói in đến mấy thùng giấy lận, cho nên Tiên cũng không muốn làm khó ngân hàng. Tiên cũng xin mọi người trên Facebook là cho Tiên được sao kê số tổng từ ngày bắt đầu đi miền Trung cho đến thời điểm kết thúc chương trình đó là bao nhiêu. Tiên có xin ngân hàng sao kê đúng là trên 1 tờ A4 thật nhưng mà có dấu đỏ của ngân hàng xác nhận".

Sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng nhắc tên yêu cầu sao kê đầy đủ tiền từ thiện, nữ ca sĩ Thủy Tiên và Công Vinh đã live "nóng" để giải bày cho khán giả tỏ tường. Trong đó cô có lí giải vì sao bản thân sao kê 177 tỷ từ thiện chỉ trong 1 tờ giấy A4.

"Mình chỉ muốn làm sao để mọi người nhìn thấy những gì mình nói được thì mình làm được thôi, mình sẽ sao kê hết tất cả mọi thứ. Ban đầu mình cũng xin mọi người được sao kê số tổng vì con số đó cũng thể hiện số tiền đó là bao nhiêu, có ngân hàng chứng chỉ. Việc chụp mấy thùng giấy như vậy cũng rất khó khăn cho Tiên. Mọi người không đồng ý việc đó thì Tiên hứa với mọi người sẽ đi ra ngân hàng để sao kê tất cả số tiền từ khoản nào. Tiên sẽ liên lạc với ngân hàng để năn nỉ". Nữ ca sĩ Hát vang rằng em yêu anh cho biết thêm.

Thủy Tiên giải thích vì sao sao kê 177 tỷ trên 1 tờ giấy A4

Được biết, số tiền đã được gửi tới tài khoản của Thủy Tiên để hỗ trợ miền Trung từ ngày 13/10 đến ngày đóng tài khoản là 2/11 đạt hơn 177 tỷ đồng. Số tiền cô đã "giải ngân" có dấu xác nhận của địa phương là hơn 178 tỷ đồng cho hơn 61.000 hộ dân ở 7 tỉnh miền Trung, chưa kể vài tỷ đồng ngày đầu đi cứu trợ chưa liên hệ với cán bộ địa phương nên không có xác nhận. Theo nữ ca sĩ đình đám, ngoài hơn 177 tỷ đồng người dân gửi tới tài khoản của Thủy Tiên thì vợ chồng cô còn góp thêm 3,7 tỷ đồng và tự bỏ tiền ăn ở đi lại trong những chuyến đi từ thiện trong hơn 40 ngày với số tiền là 250 triệu đồng.

Nữ ca sĩ hành thiện làm khán giả xúc động

Ngoài Thủy Tiên thì Trang Trần mới đây cũng đã lên tiếng sau khi bị bà Hằng nhắc tên, tuy nhiên cô dùng lời lẽ vô cùng gay gắt. Chân dài cho hay: "Nói 5 tháng trời mà nhiều người vẫn khổ đấy, làm đi, cứu giúp đi, đừng ngồi nói. Nhắc đến tên người này người kia, họ không thèm nói lại tưởng mình ghê... Còn nghệ sĩ hay người bình thường, người ta muốn kêu gọi từ thiện hay ăn chặn kệ người ta. Ăn chặn cũng chưa đến lượt bà nói vì bà chưa bỏ đồng nào vào. Bà chưa bỏ đồng nào cho ai đâu, lấy tư cách nào mà nói, nhân danh công lý nào?".

Trang Trần cũng lên tiếng khị bị bà Hằng réo tên

Hiện tại, vụ lùm xùm tố qua tố lại của bà Hằng và các ngôi sao showbiz vẫn nhận sự quan tâm lớn từ dư luận.

Ảnh: Tổng hợp