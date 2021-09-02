Rò rỉ tuyên bố 'Sao phải sợ' của Thủy Tiên giữa bão bà Phương Hằng đòi sao kê 177 tỷ, thực hư thế nào?

Cụ thể, dân mạng đang truyền tay một đoạn clip Thủy Tiên đáp trả việc bị "tố" ăn chặn tiền từ thiện. Theo đó, nội dung của clip được Thủy Tiên hát theo giai điệu có lyrics: "Đây không sợ. Cuộc đời này gập ghềnh chông gai còn không sợ. Vậy thì tuổi gì phải sợ". Hiện video sau vài giờ đăng tải đã thu hút hơn 2,6 triệu lượt xem nhanh chóng.

Lùm xùm Thủy Tiên khóc lóc sau khi bị bà Nguyễn Phương Hằng nhắc tên yêu cầu sao kê minh bạch 177 tỷ từ thiện chưa dứt thì mới đây trên MXH đã lan truyền một clip khiến khán giả chú ý.

Thế nhưng sự thật bất ngờ là tài khoản đăng tải đoạn clip trên không phải của chính chủ của Thủy Tiên. Video gốc trên trang TikTok được nữ ca sĩ Giấc mơ tuyết trắng up lên từ giữa tháng 5/2020. Đây chỉ là một pha bắt trend "vui" của Thủy Tiên nhưng khi được cộng đồng mạng chia sẻ vào đúng thời điểm nhạy cảm khiến nhiều antifan dễ hiểu lầm và có thái độ không mấy hài lòng.

Trước đó, Thủy Tiên đã livestream giải thích rằng "Ai cho cô trái bầu cô sẽ cho lại trái bí". Điều đáng chú ý là cầu thủ đình đám một thời cũng xuất hiện trong livestream này và ra sức bênh vợ khi thấy nữ ca sĩ khóc sướt mướt. Anh còn nhiều lần ngăn vợ giải thích và còn gọi thẳng tên bà Hằng trong live "nóng" của ca sĩ Thủy Tiên.

Thủy Tiên từng hành thiện giúp đời khiến khán giả cảm động hết sức

Công Vinh cho hay hy vọng hết dịch anh và Thủy Tiên sẵn sàng sao kê tất cả tiền từ thiện, mời chị Hằng đi đến từng nơi, từng người và mời báo chí vào cuộc để chứng tỏ sự trong sạch của cả hai. Công Vinh khẳng định không bao giờ lấy những đồng tiền không phải là của mình. Chưa kể, Thủy Tiên còn tâm sự thêm rằng do số giấy tờ sao kê quá lớn nên cũng đã từng mong khán giả thông cảm là không in ra hết được vì không muốn làm khó ngân hàng.

Trước đó, bà Hằng nhắc khéo tên Thủy Tiên và yêu cầu cô minh bạch sao kê tiền từ thiện

Hiện tại, đoạn clip vẫn gây xôn xao MXH tuy nhiên khán giả nên chắt lọc thông tin vì đây không phải là clip do chính chủ đăng tải giữa thời điểm lùm xùm từ thiện rùm beng giới showbiz.

Ảnh: Tổng hợp