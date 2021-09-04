VTV bất ngờ gọi tên Trấn Thành, Thủy Tiên, Mr.Đàm vụ sao kê: Lỡ như có bất kỳ sự chênh lệch nào, khuất tất ra sao?

Nhà đài VTV mới đây cũng đã lên tiếng về vấn đề này. Chương trình gọi thẳng tên Trấn Thành, Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và nhắc đến việc khán giả yêu cầu những ngôi sao này nên sao kê minh bạch tiền từ thiện trong suốt thời gian qua.

Vụ lùm xùm sao kê tiền từ thiện rùm beng MXH mấy ngày qua nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận. Khán giả đồng loạt cho rằng nghệ sĩ nên minh bạch sao kê là sẽ kết thúc mọi chuyện. Tuy nhiên Mr.Đàm, Trấn Thành sau khi bị khán giả vào trang cá nhân thả bình luận sao kê thì hai ngôi sao này đã khóa comment. Riêng Thủy Tiên thì livestream rơi nước mắt trên sóng livestream để giải thích vụ việc.

Cụ thể, trên bản tin, nam MC đặt vấn đề như sau: “Thưa quý vị, có lẽ chưa bao giờ cụm từ ‘sao kê’ được nhắc nhiều đến như thế từ trên mạng xã hội cho đến báo chí trong những ngày gần đây. Đó là cụm từ mà nhiều người đã dùng để bình luận vào các bài viết của một số nghệ sĩ nổi tiếng như là Đàm Vĩnh Hưng, Thủy Tiên và Trấn Thành để yêu cầu họ minh bạch số tiền quyên góp làm từ thiện. Yêu cầu sao kê mạnh mẽ tới nỗi các nghệ sĩ người thì phải lên tiếng trần tình, người thì chọn cách khóa bình luận của khán giả”.

Sau đó, MC nhà đài dẫn chứng hoạt động của các ngôi sao thời gian qua: “Truy cập vào fanpage có hơn 18 triệu lượt theo dõi của Trấn Thành có thể thấy hàng loạt yêu cầu sao kê của khán giả. Nguyên nhân là do Trấn Thành từng kêu gọi quyên góp được 9,4 tỷ đồng để giúp đỡ bà con miền Trung nhưng lại chậm thông báo tiền đã được chuyển cho ai, vào lúc nào. Đến nay, MC này đã khóa tính năng bình luận trên fanpage của mình. Tương tự, Đàm Vĩnh Hưng cũng bị nhiều cư dân mạng vào Facebook yêu cầu sao kê tiền từ thiện. Trước đó, nam ca sĩ đã bị một doanh nhân tố số tiền kêu góp cho tài khoản lên đến 96 tỷ đồng, chênh lệch rất lớn so với con số mà anh từng công bố. Còn Thủy Tiên, người lăn xả vào vùng lũ giúp bà con gặp nạn nay lại phải khóc trên livestream khi giải thích vì sao chưa thể sao kê cụ thể việc đã sử dụng hơn 100 tỷ tiền kêu gọi từ thiện ra sao”.

Các ngôi sao được nhà đài nhắc tên - Ảnh: VTV

Bản tin nhà đài còn đưa ra ý kiến: “Từ thiện không chỉ là một việc làm tình cảm, đấy hoàn toàn là việc phải làm bằng lí trí, cho nên người ta mới nói là không chuyên nghiệp”.

Về chuyện từ thiện của giới nghệ sĩ, PGS.TS Nguyễn Thị Minh Thái bàn luận trên bản tin nhà đài: "Tôi cho rằng nghệ sĩ là những người vô cùng cảm tính. Họ không biết rằng đằng sau những cái đấy là cái gì. Từ thiện không chỉ là một việc làm tình cảm, đấy hoàn toàn là việc phải làm bằng lí trí, cho nên người ta mới nói là không chuyên nghiệp".

MC VTV cũng đưa ra quan điểm để kết thúc bản tin: “Làm từ thiện là một việc làm hoàn toàn từ lý trí. Tốt nhất từ vài ngày đến 1 tuần 1 lần, người làm từ thiện nên công bố bản sao kê các khoản thu chi để bất cứ ai cũng có thể xem và chính bản thân mình cũng có thể tự kiểm soát. Đừng để nước đến chân mới nhảy, lỡ như có bất kỳ sự chênh lệch nào, khuất tất ra sao thì hậu quả sẽ khó lường. Với tiền bạc, nhất là tiền bạc đóng góp từ tâm của người khác, nếu có sự cố gì liên quan đến bội tín, nghi ngờ thì việc khôi phục, lấy lại lòng tin, chữ tín là cực kỳ khó”.

Trước đó, nhà đài cũng từng nhắc vụ lùm xùm từ thiện của Hoài Linh - Ảnh: VTV

Hiện tại, ngoài Mr.Đàm 'thách đấu kim cương', Thủy Tiên livestream khóc giải thích thì Trấn Thành vẫn giữ im lặng và chưa có phát biểu gì thêm về vụ lùm xùm sao kê từ thiện vừa qua.