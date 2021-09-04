Vì sao trang cá nhân hơn 6 triệu follow của 'ông hoàng' Đàm Vĩnh Hưng chỉ còn... 1 comment?

Hậu trường 04/09/2021 07:14

Facebook với lượng tương tác khủng mấy ngày trước còn hàng chục ngàn bình luận thì giờ chỉ còn 1-7 comments, thậm chí có 'tút' chẳng có bình luận nào.

Trang Facebook hơn 6 triệu follow của Đàm Vĩnh Hưng luôn nhận về lượng tương tác khủng. Từ khi lùm xùm sao kê nổ ra, anh còn nhận về sự quan tâm cực đỉnh từ dân mạng. Thế nhưng hiện nay khi vào trang MXH của anh thì chỉ còn vài ba comments, thậm chí chẳng có comment nào dưới các bài đăng? Chuyện gì đang xảy ra?

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Trang cá nhân Mr.Đàm với hơn 6 triệu người theo dõi - Ảnh: Chụp màn hình

Cụ thể, chỉ mới mấy ngày trước, các bài đăng của Mr.Đàm luôn nhận về hàng chục ngàn bình luận, tương tác cực cao. Khi kéo các bài đăng mới nhất, chỉ còn vài ba bình luận, có bài đăng tìm mỏi mắt vẫn không thấy có khán giả vào bày tỏ ý kiến hay yêu cầu sao kê như mấy ngày "giông bão" đã qua.

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Thời điểm trước còn hàng chục ngàn bình luận bên dưới - Ảnh: Chụp màn hình

Khi xem kỹ thì phát hiện nam ca sĩ Hello đã khóa bình luận. Vì thế khán giả không thể vào đưa ra ý kiến. Chắc có lẽ ông hoàng muốn giữ yên tĩnh một thời gian và "né" những comments yêu cầu sao kê tràn lan dưới các bài đăng của mình.

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Vì sao trang cá nhân hơn 6 triệu follow của 'ông hoàng' Đàm Vĩnh Hưng chỉ còn... 1 comment? - Ảnh 4

 

Vì sao trang cá nhân hơn 6 triệu follow của 'ông hoàng' Đàm Vĩnh Hưng chỉ còn... 1 comment? - Ảnh 5Hiện tại chỉ còn vài ba comment, thậm chí có bài không có comment nào - Ảnh: Chụp màn hình

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Khán giả phát hiện nam ca sĩ Hello đã khóa bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, sau khi cho Hoài Linh, Phi Nhung và vài ngôi sao "lên sóng" vì lùm xùm từ thiện, mới đây 'nữ hoàng livestream' Nguyễn Phương Hằng tiếp tục làm showbiz chao đảo khi cho thêm 1 nam ca sĩ đình đám "lên sóng". Thông tin về số tiền nam ca sĩ này biển thủ từ thiện đang khiến bàn dân thiên hạ chao đảo vì lên tới hàng chục tỷ đồng.

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Sau khi lùm xùm giữa nam ca sĩ và bà chủ Đại Nam nổ ra, nhiều khán giả đã tràn vào trang MXH của Mr.Đàm thả bình luận sao kê - Ảnh: Internet

Trên các diễn đàn mạng cũng nhanh chóng lan truyền thông tin bà chủ Đại Nam "vạch mặt" một nam ca sĩ tiếng tăm trong làng nhạc Việt. Nữ hoàng livestream cho rằng nam ca sĩ này đã biển thủ hơn 96 tỷ đồng tiền từ thiện. Trên livestream, bà Hằng có động thái vô cùng bức xúc, cho rằng nam ca sĩ có dấu hiệu không tỏ tường, ăn chặn tiền từ thiện, khi con số thực nhận chuyển khoản là hơn 96 tỷ, anh này chẳng hề có sao kê minh bạch. Sau đó, bà chủ Đại Nam nhanh chóng gọi tên ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng.

Hiện tại, vụ lùm xùm này vẫn gây chú ý từ MXH và nhận về vô số ý kiến trái chiều.

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