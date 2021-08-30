Đàm Vĩnh Hưng gửi lời chia buồn Lam Trường, loạt sao Việt cùng tiếc thương

Ngoài Đàm Vĩnh Hưng thì Xuân Lan cũng gửi lời chia buồn tới ca sĩ Lam Trường bên dưới bình luận.

Thông tin ba ca sĩ Lam Trường qua đời khiến dàn sao Việt bàng hoàng. Ngoài các ca sĩ đình đám showbiz thì mới đây nam ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng đã có động thái trên trang cá nhân.

Cụ thể, Mr.Đàm viết: "THÀNH KÍNH CHIA BUỒN THẬT SÂU SẮC CÙNG EM LAM TRƯỜNG & GIA ĐÌNH. MONG BÁC SIÊU THOÁT & PHÙ HỘ CON CHÁU". Ngay sau bài đăng, siêu mẫu Xuân Lan cũng vào gửi lời chia buồn sâu sắc: "Xin chia buồn cùng gia đình anh Lam Trường ạ".

Ảnh minh họa: Internet

Khán giả vào chia buồn bên dưới bình luận - Ảnh: Chụp màn hình

Trước đó, khuya 29/8, ca sĩ Lam Trường đau buồn báo tin ba ruột qua đời. Được biết, đấng sinh thành nam ca sĩ qua đời lúc 15h ngày 29/8, hưởng thọ 92 tuổi. Anh hai Lam Trường vẫn chưa chia sẻ nguyên nhân bố qua đời, cũng như cập nhật thêm thông tin về tang lễ.

Ba ca sĩ Lam Trường - Ảnh: Internet

Ông Tiêu Diệu - ba ca sĩ Lam Trường sinh năm 1929. Nam ca sĩ từng chia sẻ, hồi đầu ba anh không muốn anh theo đường ca hát. Ông quan niệm, con trai phải làm trụ cột gia đình nên cần một công việc ổn định. Vì ba cấm nên Lam Trường phải nhờ các anh chị em "bao che" trong mỗi lần đi hát.

Nam ca sĩ cũng từng nhiều lần kể về cha với sự tri ân và biết ơn sâu sắc. Lam Trường cho biết anh sinh ra trong gia đình đông anh em. Để các con được đi học đầy đủ, ba mẹ anh đã rất vất vả mưu sinh. Ba ca sĩ Lam Trường từng là tài xế, chạy xe từ miền Nam đến miền Trung có khi mất vài ngày, cả tuần mới có thể về với gia đình. Mặc dù cuộc sống vất vả, ông vẫn quyết cho các con được học hành để có thể thành đạt như hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dam-vinh-hung-gui-loi-chia-buon-lam-truong-loat-sao-viet-cung-tiec-thuong-421298.html