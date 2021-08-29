NÓNG: Bố đẻ Hoài Linh hiện rất yếu, anh em nghệ sĩ cầu nguyện mong phép màu xảy ra

Hậu trường 29/08/2021 06:06

Tình trạng hiện tại của bố ruột Hoài Linh khiến khán giả lo lắng và quan tâm.

Ca sĩ Phương Trang - em ruột Hoài Linh vừa có chia sẻ từ Mỹ trên MXH. Phương Trang cho hay sức khỏe bố ruột hiện không tốt do tuổi cao sức yếu. Cô mong mọi người góp lời cầu nguyện cho ông.

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Ba anh em Hoài Linh - Ảnh: Internet

Em gái Hoài Linh viết: "Xin hãy giúp lời cầu nguyện cho bố của chúng tôi. Do tuổi già sức yếu nên tình trạng sức khỏe của ông hiện tại không được tốt lắm. Đêm đêm con thắp đèn trời. Cầu cho cha mẹ sống đời với con".

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Chia sẻ của em gái Hoài Linh - Ảnh: Chụp màn hình

Ngay khi bài đăng lên sóng, nhiều sao Việt và khán giả đã vào bình luận và mong bố ruột Hoài Linh mau chóng khỏe lại: "Mong bác mau khỏe lại, cầu mong trời phật thương xót", "Hy vọng điều kỳ diệu sẽ xảy ra", "Chúc bác mau khỏe trong thời gian sớm nhất"...

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Nhiều người nổi tiếng vào cầu mong bố Hoài Linh mau khỏe - Ảnh: Chụp màn hình

Được biết bố mẹ Hoài Linh sống tại Mỹ và đã ngoài 80 tuổi. Hai cụ có tổng cộng 6 người con, trong đó có 3 người làm nghệ thuật là Hoài Linh, Dương Triệu Vũ và Phương Trang.

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NÓNG: Bố đẻ Hoài Linh hiện rất yếu, anh em nghệ sĩ cầu nguyện mong phép màu xảy ra - Ảnh 5

NÓNG: Bố đẻ Hoài Linh hiện rất yếu, anh em nghệ sĩ cầu nguyện mong phép màu xảy ra - Ảnh 6

Ba mẹ ruột Hoài Linh

Dương Triệu Vũ từng chia sẻ về gia đình trong một chuyến nghĩ dưỡng: "Lâu lâu gia đình tôi mới có những kỷ niệm khó quên như thế này. Mọi người có lối sống bình dân không thích phung phí nên thường ở nhà, ít đi đâu, nhưng lần này ngoại lệ vì tôi".

Theo Dương Triệu Vũ, anh trai Hoài Linh có ảnh hưởng lớn đến cuộc sống và sự nghiệp của anh. Dù nam ca sĩ đã thành danh, cũng có những khán giả yêu thương vì là em trai của Hoài Linh. "Anh ấy cho tôi thấy cách sống giản dị, không cần quá rườm rà vẻ bề ngoài, thoải mái hưởng thụ cuộc sống bình dị giữa những ồn ào của showbiz", Dương Triệu Vũ cho biết thêm.

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Hoài Linh và em trai Dương Triệu Vũ - Ảnh: Internet

Hiện tại, thông tin sức khỏe ba ruột Hoài Linh đang yếu vẫn nhận sự quan tâm và cầu nguyện từ nhiều khán giả hâm mộ.

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