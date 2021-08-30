Lam Trường thông báo tin buồn giữa đêm.

Khuya 29/8, ca sĩ Lam Trường đau buồn báo tin ba ruột qua đời. Được biết, đấng sinh thành nam ca sĩ qua đời lúc 15h ngày 29/8, hưởng thọ 92 tuổi. Anh hai Lam Trường vẫn chưa chia sẻ nguyên nhân bố qua đời, cũng như cập nhật thêm thông tin về tang lễ.

Bài chia sẻ của nam ca sĩ - Ảnh: Chụp màn hình

Sau khi bài đăng lên sóng, nhiều sao Việt đình đám đã gửi lời chia buồn tới nam ca sĩ, như Hồng Ngọc, nhạc sĩ Nguyễn Hồng Thuận, ca sĩ Phạm Quỳnh Anh, ca sĩ Quang Hào, ca sĩ Hàn Thái Tú...

Ngoài ra nhiều khán giả cũng vào bày tỏ sự thương tiếc: "Xin chia buồn cùng anh", "Mau vượt qua anh nhé", "Mong bác ra đi thanh thản"...

Dàn sao Việt bày tỏ sự thương tiếc - Ảnh: Chụp màn hình

Ông Tiêu Diệu - ba ca sĩ Lam Trường - sinh năm 1929. Nam ca sĩ từng chia sẻ, hồi đầu ba anh không muốn anh theo đường ca hát. Ông quan niệm, con trai phải làm trụ cột gia đình nên cần một công việc ổn định. Vì ba cấm nên Lam Trường phải nhờ các anh chị em "bao che" trong mỗi lần đi hát.

Nam ca sĩ và ba mẹ - Ảnh: Internet

Nam ca sĩ cũng từng nhiều lần kể về cha với sự tri ân và biết ơn sâu sắc. Lam Trường cho biết anh sinh ra trong gia đình đông anh em. Để các con được đi học đầy đủ, ba mẹ anh đã rất vất vả mưu sinh. Ba ca sĩ Lam Trường từng là tài xế, chạy xe từ miền Nam đến miền Trung có khi mất vài ngày, cả tuần mới có thể về với gia đình. Mặc dù cuộc sống vất vả, ông vẫn quyết cho các con được học hành để có thể thành đạt như hiện tại.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/tin-buon-ba-lam-truong-qua-doi-chua-ro-nguyen-nhan-sao-viet-bang-hoang-421219.html