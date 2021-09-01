NÓNG: Trấn Thành bị gọi thẳng tên sao kê, 'fan ruột' tá hỏa thông báo tin không vui trước giờ 'thánh live' Phương Hằng lên sóng

Hậu trường 01/09/2021 16:31

Thật bất ngờ khi Trấn Thành cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng gọi thẳng tên trong vụ lùm xùm sao kê rùm beng MXH.

Sau Trang Trần, Hoài Linh, Đàm Vĩnh Hưng thì đến lượt Trấn Thành cũng bị bà Nguyễn Phương Hằng điểm mặt đặt tên trong vụ đấu tố sao kê đang được khán giả quan tâm hết sức. Ngoài việc quản lý Hà Lee thay mặt bà Hằng gọi thẳng tên Trấn Thành trên trang cá nhân thì MXH đang lan truyền thông tin tối nay bà Hằng sẽ live "nóng" tiếp tục vạch trần sao Việt yêu cầu sao kê minh bạch tiền từ thiện.

Nguyen Phuong Hang 1

NÓNG: Trấn Thành bị gọi thẳng tên sao kê, 'fan ruột' tá hỏa thông báo tin không vui trước giờ 'thánh live' Phương Hằng lên sóng - Ảnh 2

NÓNG: Trấn Thành bị gọi thẳng tên sao kê, 'fan ruột' tá hỏa thông báo tin không vui trước giờ 'thánh live' Phương Hằng lên sóng - Ảnh 3

Ngoài quản lý Hà Lee thì các diễn đàn cũng râm ran về vụ bà Hằng sẽ live 'nóng' yêu cầu Trấn Thành sao kê chiều nay

Trước đó, quản lý bà Hằng thông tin: "Chúc quý vị một ngày mới nhiều bình an và hạnh phúc. HÔM NAY, ngày 01.09.2021, vào lúc 18h00, tôi sẽ livestream chia sẻ cùng quý vị với chủ đề: Trấn Thành cần minh bạch chuyện từ thiện, hãy sao kê đi!".

Nguyen Phuong Hang 2

Song song đó, vợ ông Dũng "Lò vôi" cũng đón nhận tin vui khác khi trên trang cá nhân, quản lý của bà Hằng thông tin: "Hạnh phúc quá quý vị ơi. Tôi đã livestream để trò chuyện và ca hát 5 TIẾNG ĐỒNG HỒ LIÊN TỤC, tổng lượt xem khi kết thúc chạm mốc: 1.455.000 (Một triệu bốn trăm năm mươi lăm nghìn lượt xem). CHỈ TÍNH trên 5 kênh chính chủ của tôi và nhân viên tôi... Cảm ơn quý vị đã yêu mến và cổ vũ Phương Hằng tôi. Hẹn gặp lại quý vị vào một ngày gần nhất và tôi sẽ thông báo nhé quý vị". Có thể thấy, lượt xem của bà Hằng hiện tại đã vượt xa Lộc Fuho, một 'idol mạng' gần đây.

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Bà Hằng trở lại đường đua livestream, đạt lượt xem cao ngất

Hiện tại, thông tin về buổi live "nóng" của bà Hằng có liên quan đến yêu cầu sao kê của MC quốc dân đang gây xôn xao MXH.

Ảnh: Tổng hợp

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Vụ sao kê 177 tỷ: Đầu đuôi 'bất nhất', bà Phương Hằng khiến fan Thủy Tiên tranh cãi 'nảy lửa'?

Ban đầu thì khen Thủy Tiên nức nở, sau đó lại đòi sao kê 177 tỷ, fan nữ ca sĩ tò mò về quyết định của bà Nguyễn Phương Hằng.

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Từ khóa:   Trấn Thành sao kê Trấn Thành từ thiện Nguyễn Phương Hằng Trấn Thành

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