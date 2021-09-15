Ngày 'thiêng' điểm chỉ, 15/9 khán giả hú tim 'hỏi trời hỏi đất' Công Vinh - Thủy Tiên đã sao kê chăng?

Công Vinh và Thủy Tiên đang bị nhiều diễn đàn mạng gọi tên vì lời hứa trước đó khi livestream. Cụ thể, nguyên nhân bởi Công Vinh từng tuyên bố ngay sau 15/9, vợ chồng anh sẽ sao kê từ thiện , cho thấy sự minh bạch trong đợt kêu gọi quyên góp cứu trợ miền Trung lũ lụt vào cuối năm 2020.

Thời gian qua bà chủ Đại Nam đã gọi tên Hoài Linh, Phi Nhung và gần đây nhất là Đàm Vĩnh Hưng. Trong đó Thủy Tiên cũng bị antifan vô tình lôi kéo vào câu chuyện này và đưa ra nhiều bình luận khó nghe. Cũng trong livestream chiều ngày 26/8, bà chủ Đại Nam cũng gay gắt yêu cầu vợ chồng nữ ca sĩ phải công khai giấy tờ sao kê từ thiện trong đợt lũ năm ngoái.

Trước đó, cặp đôi đình đám showbiz từng bác bỏ những thông tin không đúng về việc ăn chặn tiền từ thiện. Cầu thủ điển trai từng khẳng định ngay sau ngày 15/9, thời điểm TP.HCM bớt giãn cách, vợ chồng anh sẽ ra ngân hàng sao kê đầy đủ cũng như livestream cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Link sao kê online cũng sẽ được công khai.

Đến tối cùng ngày, Thủy Tiên đã livestream giải thích rằng "Ai cho cô trái bầu cô sẽ cho lại trái bí". Điều đáng chú ý là Công Vinh cũng xuất hiện trong livestream này và ra sức bênh vợ khi thấy nữ ca sĩ khóc sướt mướt. Anh còn nhiều lần ngăn vợ giải thích và còn gọi thẳng tên bà Hằng trong live "nóng" của ca sĩ Thủy Tiên.

Cặp đôi từng livestream hẹn ngày sao kê

Công Vinh cho hay hy vọng hết dịch anh và Thủy Tiên sẵn sàng sao kê tất cả tiền từ thiện, mời chị Hằng đi đến từng nơi, từng người và mời báo chí vào cuộc để chứng tỏ sự trong sạch của cả hai. Công Vinh khẳng định không bao giờ lấy những đồng tiền không phải là của mình.

Chưa kể, Thủy Tiên còn tâm sự thêm rằng do số giấy tờ sao kê quá lớn nên cũng đã từng mong khán giả thông cảm là không in ra hết được vì không muốn làm khó ngân hàng.

Khán giả vẫn sẽ tin và ủng hộ vợ chồng nữ ca sĩ nếu mọi chuyện minh bạch

Hiện tại, dân mạng đang mong chờ ngày Thủy Tiên và Công Vinh sao kê để mọi chuyện được sáng tỏ.

Ảnh: Tổng hợp