Công Vinh - Thủy Tiên đặt hẹn sao kê 177 tỷ: Khán giả 'quăng' hành động lạ 3 luồng 'tứ phương', ai 'nằm không dính hạn'?

Hậu trường 16/09/2021 07:15

Dân mạng bỗng thực hiện hành động này sau màn đặt hẹn sao kê 177 tỷ của Công Vinh - Thủy Tiên khiến MXH xôn xao.

Giữa lùm xùm sao kê, Công Vinh bất ngờ cho biết buổi livestream "Mang sao kê ra trước công chúng" sẽ diễn ra tại ngân hàng Vietcombank vào lúc 14h00 ngày 17/9/2021 tới. Buổi lên sóng này sẽ có vợ chồng Công Vinh - Thuỷ Tiên, phía ngân hàng, báo chí và luật sư để làm rõ mọi việc ồn ào trên MXH trong thời gian vừa qua.

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Cặp đôi đang được dân mạng chú ý nhiệt tình

Ngoài nội dung thông báo của Công Vinh, cái tên Vietcombank một lần nữa xuất hiện khiến khán giả chú ý vì fanpage ngân hàng này cũng bị dân mạng kéo vô comment rần rần sau vụ sao kê của Trấn Thành, thậm chí đơn vị này chỉ vừa mới mở comment trở lại hôm nay (15/9).

Cũng na ná vụ Trấn Thành, sau khi nghe thông báo của Công Vinh dân mạng đã kéo vào fanpage của Vietcombank để thả bình luận. Dân mạng chia ra nhiều luồng ý kiến. Một phe tin tưởng ngân hàng 100% và mãi ủng hộ, một phe nói bóng nói gió chuyện giấy in sao kê, số khác ở phe trung lập.

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Dân mạng chia phe khi comment dưới các bài đăng của Vietcombank 

Trước đó, cặp đôi đình đám showbiz từng bác bỏ những thông tin không đúng về việc ăn chặn tiền từ thiện. Cầu thủ điển trai từng khẳng định ngay sau ngày 15/9, thời điểm TP.HCM bớt giãn cách, vợ chồng anh sẽ ra ngân hàng sao kê đầy đủ cũng như livestream cho tất cả mọi người cùng theo dõi. Link sao kê online cũng sẽ được công khai.

Thủy Tiên cũng từng livestream giải thích rằng "Ai cho cô trái bầu cô sẽ cho lại trái bí". Điều đáng chú ý là Công Vinh cũng xuất hiện trong livestream này và ra sức bênh vợ khi thấy nữ ca sĩ khóc sướt mướt. Anh còn nhiều lần ngăn vợ giải thích và còn gọi thẳng tên bà Hằng trong live "nóng" của ca sĩ Thủy Tiên.

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Khán giả mong chờ bản sao kê của cả hai

Chưa kể, Thủy Tiên còn tâm sự thêm rằng do số giấy tờ sao kê quá lớn nên cũng đã từng mong khán giả thông cảm là không in ra hết được vì không muốn làm khó ngân hàng.

Hiện tại dân mạng đang hóng mòn mắt bản sao kê của cả hai và sự việc vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Ảnh: Tổng hợp

NÓNG: Rò rỉ tin đồn Công Vinh - Thủy Tiên đang ở ngân hàng sao kê chuẩn bị livestream, có đúng giờ 'linh' hay 'trớt quẻ'?

NÓNG: Rò rỉ tin đồn Công Vinh - Thủy Tiên đang ở ngân hàng sao kê chuẩn bị livestream, có đúng giờ 'linh' hay 'trớt quẻ'?

Trong lúc bàn dân thiên hạ đang hóng mòn mắt xem Công Vinh và Thủy Tiên sao kê thì rò rỉ tin đồn trên.

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Từ khóa:   Thủy Tiên - Công Vinh ăn chặn từ thiện sao kê từ thiện

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