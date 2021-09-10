Vừa 'ba gai' Công Vinh, Pha Lê bị 'vạch' quỵt nợ hơn 2 năm, 'im ỉm' không trả?

Đáp lại Pha Lê, nhân vật tố cô khẳng định mình từng làm nội thất tại nhà Pha Lê vào 2 năm trước nhưng không được nữ ca sĩ trả tiền: "Em làm nội thất nhà chị nè, chị quên em rồi sao, mới có 2 năm thôi mà chị quên em rồi". Để khẳng định chắc nịch điều mình nói, người này còn tung loạt ảnh tại nhà Pha Lê lúc chưa hoàn thiện nội thất.

Sau màn 'khịa' nhẹ Công Vinh thì mới đây, ca sĩ Pha Lê nổi tiếng một thời đã bị dân mạng tố quỵt tiền. Cụ thể, trên trang cá nhân, nữ ca sĩ tỏ thái độ cực gắt khi bị ai đó không quen biết tố cô chưa thanh toán tiền nội thất. Pha Lê còn công khai danh tính và yêu cầu người này đưa chứng cứ về việc cô ăn quỵt tiền: "Phiền bạn đưa chứng cứ ra đầy đủ bạn nhé, không phải giờ muốn lên tiếng vu khống người là dễ thế đâu".

Trước đó, chiều 9/9, Pha Lê bất ngờ tung status "cà khịa" ai đó yêu không dám nhận, bán đứng đồng đội và nhắc cả về vụ lùm xùm từ thiện. Khán giả ngay lập tức đặt nghi vấn người được nhắc đến chính là Công Vinh. Chuyện về cựu cầu thủ và nữ ca sĩ Khúc Nhạc Buồn cũng được dân mạng đào lại.

Chưa kể, vào năm 2018, cầu thủ đình đám đã ra mắt cuốn tự truyện Lê Công Vinh: Phút 89. Tuy nhiên, cuốn tự truyện này đã gây nhiều tranh cãi vì những chia sẻ của nam cầu thủ về đồng đội cũ, cũng như góc khuất trong làng bóng đá. Trước sự việc này, Pha Lê đã quăng 'tút' ẩn ý: "Có gan thì nói thật 1 lần trong đời coi cho người ta đỡ nói mình là lưu manh giả danh trí thức. Cả đời dối trá ăn mày tình thương người khác". Dù không chỉ đích danh cựu tuyển thủ Việt Nam, nhưng việc cô đề cập đến tự truyện, hay nhắc đến việc vùi dập đồng đội đã khiến nhiều người liên tưởng ngay đến Công Vinh.

Pha Lê là nữ ca sĩ từng nổi tiếng trong quá khứ với nhiều bản nhạc được giới trẻ yêu mến - Ảnh: Internet

Pha Lê từng chia sẻ trên Thanh Niên thể hiện quan điểm rất gay gắt về chuyện nợ nần: "Ngày xưa tôi nóng tính lắm, như nhắc đến chuyện nợ thôi thì tôi nóng đến hộc máu mồm ra luôn. Tôi phải đi chụp não. Não tôi rất hẹp, khi tức giận nó căng ra, máu không lên được, nó sẽ thổ máu ra bên ngoài. Mỗi lần như vậy đau lắm, cả bao tử tôi nữa. Nên mình sống vui từ trong mình ra đi..."

Hiện tại, vụ việc vẫn gây xôn xao MXH và nhận nhiều bình luận rôm rả.